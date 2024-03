三麗鷗最新聯名太犯規!來自日本樂天的小熊餅乾,是陪伴許多台灣人和日本人長大的國民點心,自1984年誕生至今,終於在2024年正式邁向第40個年頭,為了慶祝這個特別的日子,小熊餅乾首度與同樣在今年滿50歲的Hello Kitty,攜手推出萌度滿分的「Hello Kitty小熊餅乾」,一口氣還打造了36種餅乾圖案,讓Kitty迷與小熊餅乾控忍不住手刀買整打、一邊追劇一邊吃到舔手手。



經常能在超商看到的「樂天小熊餅乾」,不僅採用了特殊的六角形包裝盒,餅乾上還印著許多逗趣的無尾熊圖案,再放入香濃的巧克力、草莓、香草等不同口味的內餡,至今仍是大小朋友都很喜歡的下午茶點心。如今樂天小熊餅乾將在2024年迎來值得歡慶的40週年生日,巧合的是Hello Kitty同樣也在今年誕生滿50週年,因此2個品牌也首度聯手,打造出史上最夢幻的聯名點心「Hello Kitty小熊餅乾」,消息一出讓兩派粉絲都相當驚喜,準備在開賣當天前往日本超商與超市掃貨。

這款全新的「Hello Kitty小熊餅乾」特別採用了Hello Kitty最愛的「蘋果派」作為內餡風味,餅乾更是一口氣推出36種新圖案,其中26個分別對應了英文字母與相關單字的圖案,其餘10款則是Hello Kitty與樂天小熊互動、或是穿上對方服裝的可愛萌樣。

「Hello Kitty小熊餅乾」預計將在2024年3月19日於日本全國各地正式開賣,官方特別強調餅乾外盒的側面,特別放上了Hello Kitty大大的招牌蝴蝶結,與以往傳統的設計有相當大的差異,讓喜歡拍照的甜點控有更多不同角度可以打卡,加上這次餅乾也推出了英文字母圖案,如果夠幸運剛好湊到自己的英文名字,也能成為另一種拍照亮點喔。

日本Hello Kitty樂天小熊餅乾

販售日期:2024年3月19日

販售地點:日本全國超商、超市等



本文圖片版權/© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L646115 ⓒL/KMP

