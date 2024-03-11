三麗鷗最新聯名太犯規！來自日本樂天的小熊餅乾，是陪伴許多台灣人和日本人長大的國民點心，自1984年誕生至今，終於在2024年正式邁向第40個年頭，為了慶祝這個特別的日子，小熊餅乾首度與同樣在今年滿50歲的Hello Kitty，攜手推出萌度滿分的「Hello Kitty小熊餅乾」，一口氣還打造了36種餅乾圖案，讓Kitty迷與小熊餅乾控忍不住手刀買整打、一邊追劇一邊吃到舔手手。
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▲圖片來源／株式会社ロッテ
經常能在超商看到的「樂天小熊餅乾」，不僅採用了特殊的六角形包裝盒，餅乾上還印著許多逗趣的無尾熊圖案，再放入香濃的巧克力、草莓、香草等不同口味的內餡，至今仍是大小朋友都很喜歡的下午茶點心。如今樂天小熊餅乾將在2024年迎來值得歡慶的40週年生日，巧合的是Hello Kitty同樣也在今年誕生滿50週年，因此2個品牌也首度聯手，打造出史上最夢幻的聯名點心「Hello Kitty小熊餅乾」，消息一出讓兩派粉絲都相當驚喜，準備在開賣當天前往日本超商與超市掃貨。
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這款全新的「Hello Kitty小熊餅乾」特別採用了Hello Kitty最愛的「蘋果派」作為內餡風味，餅乾更是一口氣推出36種新圖案，其中26個分別對應了英文字母與相關單字的圖案，其餘10款則是Hello Kitty與樂天小熊互動、或是穿上對方服裝的可愛萌樣。
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「Hello Kitty小熊餅乾」預計將在2024年3月19日於日本全國各地正式開賣，官方特別強調餅乾外盒的側面，特別放上了Hello Kitty大大的招牌蝴蝶結，與以往傳統的設計有相當大的差異，讓喜歡拍照的甜點控有更多不同角度可以打卡，加上這次餅乾也推出了英文字母圖案，如果夠幸運剛好湊到自己的英文名字，也能成為另一種拍照亮點喔。
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日本Hello Kitty樂天小熊餅乾
販售日期：2024年3月19日
販售地點：日本全國超商、超市等
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