台南博物館玩到你不想回家！台南近幾年發展越來越蓬勃，除了傳統的美食小吃享譽全台，博物館、美術館等人文景點更是吸引不少年齡層的遊客前來拍照打卡，不僅有磅礡壯觀的奇美博物館，擁有逗趣人面陶偶的「南科考古館」、網美拍到不想回家的「臺南山上花園水道博物館」，都是到台南不可錯過的經典場館，本文整理出台南最有人氣的11間博物館，讓你可以趁著週末安排兩天一夜的博物館文青之旅。



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說到全台最多博物館聚集的地方，就一定少不了極富歷史背景的台南，尤其是近幾年人氣極高的「臺南山上花園水道博物館」，園區內最多人造訪的「快濾筒室」相當磅礡壯觀，有不少人特地前來就是為了在挑高天花板的工業風廠房留下IG美照；「南科考古館」則以逗趣可愛的「蔦松文化人面陶偶」為最大賣點；「臺南左鎮化石園區」則以「天上飛的梅花鹿」標本，讓遊客大感震撼，這些博物館的特色既鮮明又能拍出好照片，因此很快就成為來到台南不可錯過的人氣景點。





台南超夯博物館：臺南山上花園水道博物館

部落客 Jason's Life 造訪 臺南山上花園水道博物館 說：

位於台南山上區的水道博物館，雖然說是台南的市郊，但這個景點由衷推薦的，只要你對嘉南大圳有印象，來看這個水道博物館的文物，就更有感覺，甚至存著感激的心啊，因為對於台南的用水有太大的貢獻。<全文介紹>



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#臺南山上花園水道博物館

地址：台南市山上區山上里山上16號

電話：06-578-1900





台南超夯博物館：南科考古館

部落客 Rikki 的美好生活 造訪 南科考古館 說：

「南科考古館」就在南科園區裡頭，「森林迷宮」這區是我最愛的遊戲區了！這些軟棒上方有軌道，會一直轉動，如果原本沒有路，等一會兒就會開啟了。可以拍網美照的場景有兩處，分別是戶外的裝置藝術「蔦松家」，是蔦松文化人面陶偶。另一處則在展館裡頭，沿著參觀動線逛，看到一整面黃色牆面就是囉。<全文介紹>



#南科考古館

地址：台南市新市區南科三路10號

電話：06-505-0905



台南超夯博物館：黑橋牌香腸博物館

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 黑橋牌香腸博物館 說：

黑橋牌香腸博物館是間以香腸為主題的工廠博物館，因為免門票參觀，所以假日這裡總會出現滿滿的人，加上炎炎夏日這裡人一定會更多，因為有冷氣的地方，就是爸媽帶小孩必來的地方。<全文介紹>



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#黑橋牌香腸博物館

地址：台南市南區新忠路2號

電話：06-261-6990







台南超夯博物館：臺南司法博物館

部落客 哈比Ju 造訪 臺南司法博物館 說：

司法博物館不僅有司法的歷史還有建築的軌跡、設計，是一個了解台南建築的好地方也是一個認識司法、法庭的好地點。這樣的博物館寓教於樂，推薦來一趟！<全文介紹>



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#臺南司法博物館

地址：台南市中西區府前路一段307號

電話：06-214-7173





台南超夯博物館：臺南左鎮化石園區

部落客 豆芽愛分享 造訪 臺南左鎮化石園區 說：

園區內的「天上飛的梅花鹿」以及「演化天空」這兩個場景可以拍出美美又震撼的照片，是個可以拍打卡照的景點；其他展覽的部分也非常用心，也有許多互動式的展示可以進行互動...<全文介紹>



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#臺南左鎮化石園區

地址：台南市左鎮區61-23號

電話：06-573-1174





台南超夯博物館：國立臺灣歷史博物館

部落客 哈比Ju 造訪 國立臺灣歷史博物館 說：

博物館裡有很大量的互動遊戲。帶小朋友來也不會無聊。大概要預估保留3個小時在這邊比較適合（不包含室外），歷史文物雖然沒有隨便就幾千年但能留下這樣的記錄對台灣的過去留下很重要的一筆。<全文介紹>



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#國立臺灣歷史博物館

地址：台南市安南區長和路一段250號

電話：06-3568-889





台南超夯博物館：安平定情碼頭德陽艦園區

部落客 夫子 造訪 安平定情碼頭德陽艦園區 說：

一般軍艦除役都會塗銷艦艏的編號及繳回艦旗，DDG-925德陽艦轉換身份為軍艦博物館，重新漆上925編號，並掛上艦旗展現往日海上雄風。德陽艦艦號 925 諧音 「就愛我」，停泊「定情碼頭」充滿浪漫愛情氛圍。<全文介紹>



#安平定情碼頭德陽艦園區

地址：台南市安平區安億路115號

電話：06-293-2925





台南超夯博物館：奇美博物館

部落客 哈比Ju 造訪 奇美博物館 說：

台灣能有一個這樣的博物館讓我感到無比榮幸，館藏分為幾大展區豐富而細緻的館藏還有特別的特展，我覺得門票花得很值得！<全文介紹>



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#奇美博物館

地址：台南市仁德區文華路二段66號

電話：06-266-0808





台南超夯博物館：台灣木材故事館

部落客 又要飛去哪！？ 造訪 台灣木材故事館 說：

我們覺得最特別的是五感體驗區，藉由氣味、聲音以及觸感來認識這些木頭，互動下也更為好玩。從這次的導覽中，我們也更認識到臺灣木材，是個寓教於樂的好景點。<全文介紹>



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#台灣木材故事館

地址：台南市白河區關嶺里關子嶺30號

電話：06-682-2913





台南超夯博物館：千畦種子博物館

部落客 安妮與沙小郭 造訪 千畦種子博物館 說：

館內大多的種子都是陰乾收藏，所以可以隨處看到屋頂掛著一袋一袋的種子。搭配木作家具，擺放陳列在一起有著獨樹一幟的美感，老舊的窗櫺加上中間的庭院，有種來到都市以外的世外桃源的感覺呢～<全文介紹>



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#千畦種子博物館

地址：台南市東區東豐路451巷29之1號

電話：06-236-0035





台南超夯博物館：臺灣美研院美妝博物館

部落客 大海愛上藍天 造訪 臺灣美研院美妝博物館 說：

只要台幣150元就可以穿婚紗化妝拍美照，且配件、佈景都幫你準備好了，只要人到就好，唯獨彩妝太熱門了，現場幾乎都滿，記得要先線上預約喔～<全文介紹>



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#臺灣美研院美妝博物館

地址：台南市南區新平路14號

電話：06-261-0811

