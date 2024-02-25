台南新營超多CP值美食！隨著台南新營波光節登場，最近非常多人到台南都會先來造訪這個富有人情味的小鎮，雖然新營景點並不是這麼多，但如果你喜歡品嚐街邊美食，在新營絕對會吃到不想回家！不管是創業超過70年的「人氣鴨肉羹店」、越臭越多人排隊的「臭豆腐老店」、飄香半世紀的「獨特胚芽意麵」，不只美味而且份量都給得相當澎湃，隨便吃一份就只接省掉下一餐，下次來到台南新營區不妨先衝這7間CP值超高的老字號小吃店，保證你立刻就想回訪。



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如果來台南旅遊，只鎖定安平、永康這些熱門地區就太可惜了，位於北邊的新營區其實藏了非常多令人意想不到的高CP值小吃，特別是經營超過70年的「華味香」，以相當澎湃的鴨肉羹在台南當地闖出一片天，一塊又一塊的鴨肉不客氣加入羹湯裡，讓人看見滿滿誠意；而人氣超高的麵店「康樂胚芽意麵」則以獨一無二的胚芽意麵擄獲不少老饕的胃，加上店內的燒賣內餡十分飽滿，讓人吃一口就直接飽到天靈蓋。





台南新營人氣小吃：華味香

部落客 艾瑪 吃喝玩樂 造訪 華味香 說：

以鴨肉羹來講這鴨肉滿大塊！平常吃鴨肉羹，都是薄片或碎肉片，這是片鴨肉加上整塊帶骨鴨肉，南部羹湯較濃稠，喝起來偏甜沒什麼鹹度，倒飯上立刻變成鴨肉燴飯、蓋飯～<全文介紹>



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#華味香

地址：台南市新營區新進路二段474號

電話：06-656-5948





台南新營人氣小吃：阿松臭豆腐

部落客 小美阿姨x攝影美食旅行 造訪 阿松臭豆腐 說：

阿松臭豆腐的醬汁超特別的！不像一般臭豆腐的醬汁，有點像不辣的豆瓣醬又有點像沾烤鴨的甜麵醬～鹹甜鹹甜的，吃辣的朋友可以加點辣椒醬更增添口感上的層次。<全文介紹>



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#阿松臭豆腐

地址：台南市新營區新營中正路37號

電話：06-637-0555



台南新營人氣小吃：劉哥麵店

部落客 Fresa's Time Machine 覓秘食。小旅行 造訪 劉哥麵店 說：

紅燒牛肉麵放上好幾塊超大塊的紅燒牛肉，吃起來超級厚切，入口紮實中帶一點嫩度，還有些咬勁，帶著湯頭的濃度更香...<全文介紹>



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#劉哥麵店 – 新營店

地址：台南市新營區民治路28號

電話：06-633-1008





台南新營人氣小吃：康樂胚芽意麵

部落客 小美阿姨x攝影美食旅行 造訪 康樂胚芽意麵 說：

傳說中的胚芽意麵，麵體上有深色小點，吃起來比鹽水意麵更Q彈有嚼勁。友人大推的燒賣！說是內行人才會點這個，燒賣的內餡太飽滿了，有點像穿緊身衣一樣...<全文介紹>



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#康樂胚芽意麵

地址：台南市新營區康樂街42-1號

電話：06-632-3557





台南新營人氣小吃：阿翔蚵仔煎

部落客 阿萍阿裕玩樂誌 造訪 阿翔蚵仔煎 說：

如果有空閒來到新營想用餐不妨參考「阿翔蚵仔煎」（鏘鏘鏘炒飯），問一下那大家絕對都知道，這裡不只是蚵仔煎、炒飯是招牌，乾煎虱目魚肚和煎魚腸，都是店裡不可錯過的料理...<全文介紹>



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#阿翔蚵仔煎

地址：台南市新營區復興104之1號

電話：06-637-4496





台南新營人氣小吃：新營勇伯擔仔麵

部落客 省錢旅遊達人的便宜日記 造訪 新營勇伯擔仔麵 說：

既然店名是勇伯擔仔麵，菜單上就有好多擔仔麵的選項。不論是擔仔麵或是米粉、大的小的、湯的乾的，直接勾選即可。若是不想吃麵，也有飯類和粥類可選，而且價格親民，幾乎都是銅板價...<全文介紹>



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#新營勇伯擔仔麵

地址：台南市新營區綠川路60號

電話：06-633-8093





台南新營人氣小吃：新營燒餅

部落客 進食的巨鼠 Giant Mouse 吃喝玩樂小天地 造訪 新營燒餅 說：

甜鹹燒餅各有獨特風味，迷你尺寸，讓你可以輕鬆嚐鮮，又不怕吃過多！個人則偏愛甜燒餅多些，那滋味香甜卻不膩！真的太好吃啦～～～<全文介紹>



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#新營燒餅

地址：台南市新營區仁愛街30-1號

電話：0989-392-212



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