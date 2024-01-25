台南人都等不及了！首屆「新營波光節」以光影藝術為核心展現台南人文歷史、生態環境，於新營文化中心及新營天鵝湖，分別打造「團圓‧微光」幾米戶外藝術裝置展以及「波光圈」燈節活動，兩大活動分別自1/20和1/27起開跑。



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全新藝文燈會品牌「新營波光節」整合在地人文流域的總體營造、自然流體的水系治理，與藝術流派的新感覺體驗，策展人方敘潔表示首屆以「波光圈」為策展概念，運用臺南新營天鵝湖的湖面波動特色，將視覺聚焦於光線與水波融合的光影，以彼此相遇、重疊、重構的樣態，引領民眾體驗在地文化豐富樣貌。







其中，天鵝湖展區運用水域及環境與光影結合方式，展現新營歷史人文生態交融的文化，藝文迷不能錯過的亮點作品都在這。首先作品「繞巡」是由來自法國音樂家狄文斯(Divyns)採集在地廟宇的熱鬧聲音，結合裊裊繚繞的煙、繞境間的巡迴幻化為廟宇輪廓，創作出充滿台南味的電音作品「繞巡」，讓參觀民眾有視覺與聽覺的雙重享受。





2024台南「新營波光節」

第二個亮點為設計師白睿騰創作「Flow浮生」，靈感取自天鵝湖名列國家重要保護濕地之生物多樣性，藝術家運用機械動力使燈光裝置產生動態，以抽象的幾何大型藝術裝置，呈現出渺小生命的浮動。最後由新營在地的新銳藝術團隊「作日製作404 N.F」，以動態機構打造作品「凹」模擬波浪的推移變化、於夜間配合LED控制，展現多元的燈光、機械動態文本，由緩和的波動狀態，推演至激揚的動作變化。同時除了「新營波光節」之外，新營文化中心展區重現幾米繪本世界，以幾米繪本「月亮忘記了」為主題的「2024 幾米 Singing 臺南-團圓‧微光The Moon Forgets」藝術裝置展，此次將高6米、高3米的3顆超級月亮搬來新營，希望透過作品傳達溫暖，點亮觀賞者的心靈，也為蛻變中的文化城市帶來一處想像，歡迎民眾來跟月亮與小男孩合影。還有不能錯過的鹽水月之美術館「日常美術課」，引領民眾運用第一視角體驗完整的鹽水美術館，遊程中依難易度分為不同體驗坊，其中限定體驗課程「做做日常 鹽水藝文行旅」推薦給藝文迷！課程中以藝術觀察體驗方式帶大家走訪月之美術館，也特別邀請擅用幾何風格的插畫家葉修豪，以抽象畫詮釋所見的小鎮日常風景。最後，台南文化局也推出天鵝湖展區隱藏玩法—生態導覽，邀請在地新營社大講師介紹天鵝湖生態，總共分為三大主題包括「埤寮變天鵝 — 埤寮聚落的故事」、「天鵝「蛙蛙」叫 — 公園裡的蛙類生態」、「濕地鳥樂園 — 尋找天鵝湖的鳥鳥們」，讓民眾能藉由活動推廣永續的生態教育，深度欣賞「新營波光節」與「天鵝湖」共舞之美。

活動內容：波光節於新營文化中心及新營天鵝湖，分別打造「團圓‧微光」幾米戶外藝術裝置展以及「波光圈」燈節活動。

活動期間：兩大活動將分別自1/20和1/27起連續35天。



2024新營波光節 繞巡

新營波光節身為在地全新藝術策展品牌，也將文藝原鄉及古都台南的多樣風貌呈現於展覽中。此次作品《繞巡》是由來自法國音樂家狄文斯(Divyns)以台南廟宇文化為發想，採集在地廟宇的熱鬧聲音結合裊裊繚繞的煙、繞境間的巡迴幻化為廟宇輪廓，創作出充滿台南味的電音作品《繞巡》讓參觀民眾有視覺與聽覺的雙重享受。



2024新營波光節 浮生

新營波光節以波光圈為概念，打造共存的漣漪就如同生態圈（bio-sphere）的緊密相契，而其中由曾獲2019新加坡國際新秀設計師獎、2019 義大利國際設計大獎照明藝術組金獎Adesign Award的Golden Prize設計師——白睿騰設計之作品《Flow浮生》，靈感取自天鵝湖名列國家重要保護濕地之生物多樣性，藝術家運用機械動力使燈光裝置產生動態，以抽象的幾何大型藝術裝置，呈現出渺小生命的浮動。



2024新營波光節 凹

新營在地的新銳藝術團隊「作日製作」，以動態機構創作出作品凹，作品模擬波浪的推移變化、於夜間配合LED控制，展現多元的燈光、機械動態文本，由緩和的波動狀態，推演至激揚的動作變化。



2024新營波光節 虛實光漾

最後環湖綠林光環境燈區，除了能體驗光影投射在樹林間的波動，打造出湛藍世界感受漫步天鵝湖畔的魔法奇幻感外，在創作《虛實光漾》中能捕捉到湖面上的光波粼粼、湖水中的虛實倒影，圈圈的光映在湖上，蕩漾在天地間的波波漣漪，如天鵝湖的生態圈般，是大地間共存而相依的氣息。



2024新營波光節 光之眼(開幕點燈)

「天鵝湖」原名為「埤寮埤」，是南瀛新營地區唯一的天然湖泊，依據傳統風水來看正位於「天鵝穴」的「天鵝眼」位置，此次透過湖中寬達15公尺的「光之眼」作品，於夜色寧靜中，一只大眼在水波間緩緩地眨動，神采變換流轉、捉摸不定，融合天鵝光雕投影，璀璨揭開今年波光節序幕。



2024新營波光節 幾米《月亮忘記了》現身新營文化中心

大朋友小朋友都能愛上新營藝文之旅！臺南市政府文化局這次把幾米搬到新營了，今年新營波光節於新營文化中心戶外廣場，展出幾米繪本《月亮忘記了》為主題的「2024 幾米 Singing 臺南——團圓‧微光The Moon Forgets」藝術裝置展，作品限定展出65天，自1月20日至3月24日，讓互相依偎的3顆月亮與小男孩陪伴大家，歡迎民眾來感受白天與夜晚不同的療癒溫暖景致。



2024新營波光節 限量400顆「幾米月亮造型充氣燈籠」免費索取

本次活動更獨家設計限量400顆的「幾米月亮造型充氣燈籠」，有別於過往的摺紙小提燈，改以 PVC材質的充氣方式，搭配LED燈泡及掛繩，掛繩民眾可以自行調整長短，可以側背、掛在胸前或綁短拿在手上，只要稍加吹氣即可成形，造型十分吸睛可愛。