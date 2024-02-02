台南新化老街美食帶你吃！相信愛吃傳統美食的人，這輩子已經不曉得到台南旅遊多少次，說到集美食、歷史與老屋於一地的台南，市區內的老街也相當精采，除了鼎鼎大名的安平老街和神農街，還有一條充滿了異國風采的「新化老街」更是不能錯過的精華地帶，這裡有從晚上11點就開始營業的「超人氣溫體羊肉」、排隊排到懷疑人生的「超軟綿煎粿」，如果你沒吃過也沒聽過，可要趕快趁這個春節趕快安排一趟新化老街之旅了。



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不同於其他台南老街，新化老街比較不一樣的地方在於隨處可看到古典氣派的老洋樓，會形成如此特別的歐風建築聚落，最早可追溯到1921年時出現了首棟的仿巴洛克樓房，在當時成功吸引當地人們的目光，後來街坊商店都開始仿建，到了1937年便由日本政府整建為統一風格，而當年精美的雕梁畫棟繼續流傳到現在，加上近年一間間餐飲商家在這裡打開名氣，不知不覺新化老街就成為台南最具有歐式風格卻又隱藏了許多台式美食的東西文化共融老街。





新化老街人氣美食：秀美羊肉湯

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 秀美羊肉湯 說：

已經飄香超過40年的老店，堅持現宰的溫體羊肉每日產地直送，老饕們就愛這一味，即使營業已是宵夜時段，人潮還是不減。這一碗碗看起來歐嚕嚕的羊肉湯，滿滿都是精華，羊肉沒有腥味又軟嫩的口感，保證讓你一吃成主顧！<全文介紹>



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#秀美羊肉湯

地址：台南市新化區光明路92號

電話：06-590-2298





新化老街人氣美食：立賀佇遮

部落客 跟著小毛一起趴趴GO 造訪 立賀佇遮 說：

小時候丫嬤最喜歡燉煮的花生豬腳湯成了最美味的副餐湯品，一旁的辣椒同樣是老闆娘特製的手炒辣椒醬，無論是拿來沾著豬腳吃或加入乾拌麵都適合，燉到軟嫩入口的豬腳蹄完全複製兒時那碗熟悉的花生豬腳湯...<全文介紹>



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#立賀佇遮

地址：台南市新化區中正路364號

電話：06-590-6263





新化老街人氣美食：新化煎粿攤

部落客 潔絲蜜愛生活 造訪 新化煎粿攤 說：

在假日像這樣的人潮滿滿已是見怪不怪，很多在地人連安全帽都懶得脫，直接排起隊來...這兒的蛋是荷包蛋，事先煎好放置一旁，等最後再一起放入粿湯中；而我喜歡把蛋液和粿一起煎的口味，這樣蛋香和粿才能更融合。<全文介紹>



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#新化煎粿攤

地址：台南市新化區信義路199號

電話：無





新化老街人氣美食：金花點心攤

部落客 好好吃飯研究室 造訪 金花點心攤 說：

綜合湯上來的時候真的會讓人嚇一跳!裡面幾乎沒有太多湯只看到滿滿的都是料。除了粉腸、大腸、魚卵這類不適合煮湯的食材之外，幾乎攤位上的食材都用來入菜了吧！<全文介紹>



#金花點心攤

地址：台南市新化區中正路新化菜市場內第74攤

電話：06-5904833





新化老街人氣美食：筱庭杏仁豆腐冰

部落客 筑筑の吃喝玩樂記 造訪 筱庭杏仁豆腐冰 說：

雖然是台南美食，但是離台南市區有點小距離那幹嘛還跑去新化區的筱庭杏仁豆腐冰吃冰呢！？杏仁/抹茶/奶香豆腐冰都是40元，另外加料加10元！如果對豆腐冰沒有愛，可以吃剉冰或豆花也可以...<全文介紹>



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#筱庭杏仁豆腐冰

地址：台南市新化區中正路328號

電話：06-580-0972

