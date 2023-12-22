來台南東區直接飽到天靈蓋！如果你喜歡品嚐街邊美食，來台南旅遊時絕對不能錯過精華的東區地帶，台南東區不僅交通機能方便，還有相當多人氣爆棚的傳統台式小吃坐落在此，一到假日便吸引許多觀光客前來，特別是一週只營業2天的「神秘爆汁煎餃」、榮獲必比登肯定的「大份量蝦仁肉圓」、斜槓兼賣章魚小丸子的「平價沙茶爐」，隨便一間都是在地人搶破頭也要吃的人氣美食，下次來到台南東區不妨先衝這9間相當具有代表性的店家，保證你立刻就想回訪。



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台南東區是台南境內知名的美食一級戰區，隨便一列就有好幾間享譽當地的美食小吃，特別是榮獲必比登肯定的「鮮蒸蝦仁肉圓」，來到這裡不免俗要點一碗皮Q餡嫩的蝦仁肉圓，不僅內餡新鮮又豐富，而且一顆肉圓竟然20元有找，超佛系的價格成為當地許多小資族的心頭好；隱藏在巷弄內一週營業2天的「好好水餃」最有人氣的就是剝皮辣椒煎餃，只要到了下午開業時間，現場人潮多到不曾斷過，如果沒有事先預約，現場幾乎很難搶到剛出爐的黃金煎餃，堪稱是台南東區最難朝聖的B級美食。





台南東區必吃美食：鮮蒸蝦仁肉圓

部落客 高雄好好吃 造訪 鮮蒸蝦仁肉圓 說：

肉餡很紮實，蝦仁也很大隻，醬汁偏清爽不會太甜，還可以加香菜和辣椒增加風味。這家店是被米其林指南推薦的必比登美食之一，也是台南的知名景點，每天都有很多遊客和當地人來品嚐。<全文介紹>



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#鮮蒸蝦仁肉圓

地址：台南市東區裕農路609號

電話：06-2364-561





台南東區必吃美食：黃先生麵舖

部落客 狡兔 造訪 黃先生麵舖 說：

TikTok抖音網紅阿斌叔叔開店囉！他開了一間顛覆了我想像的韓風質感麵店！主打牛肉麵！清燉牛肉麵真的不乏味，我好愛那股迷人的藥膳香氣！湯頭喝起來溫潤清甜，極富內涵啊！大推！<全文介紹>



#黃先生麵舖

地址：台南市東區東平路174號

電話：0958-185-594



台南東區必吃美食：阿娟小吃店

部落客 小狐尼｜孤獨的潤餅獵人旅行中 造訪 阿娟小吃店 說：

原本以為是肉多又會有很多油汁的水餃，沒想到肉餡的高麗菜的比例很多，而且還能吃的到高麗菜葉片的片狀和清脆口感，吃起來清爽不油...夾了豆干、海帶、滷蛋、大腸、豬耳朵等滷味，原本已經淋上青蔥花和少量滷汁，搭配桌上的辣椒醬，油量一般，辣醬則先有椒香，而後是緩緩釋放的麻辣感...<全文介紹>



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#阿娟小吃店

地址：台南市東區仁和路113巷4號

電話：06-269-4565





台南東區必吃美食：好好水餃

部落客 阿新愛玩樂 造訪 好好水餃 說：

這間台南美食超級狂！一週只賣兩天！原本只賣平日，饕客千拜託萬拜託終於加開假日場。獨家剝皮辣椒煎餃深得我心，那內餡多汁的口感，香甜鮮美的滋味，以及剝皮辣椒先甜後辣的甘辣尾韻，是多麼讓人著迷啊！<全文介紹>



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#好好水餃

地址：台南市東區中華東路二段96巷70號

電話：0900-625-629





台南東區必吃美食：古根土雞肉飯

部落客 樂天小高 造訪 古根土雞肉飯 說：

這碗雞肉飯有淋上深褐色油蔥醬汁，從這外觀就可以猜到油蔥濃郁。這土雞肉很鮮嫩，這肉質很入味軟嫩超級好吃...整碗雞肉飯整體口感很符合我的口味，假如油蔥甜度降低會更美味喔！<全文介紹>



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#古根土雞肉飯

地址：台南市東區大同路二段75號

電話：06-214-6955





台南東區必吃美食：日船章魚小丸子/莊州沙茶爐

部落客 熱血玩台南 造訪 日船章魚小丸子/莊州沙茶爐 說：

身為成大一級戰區的育樂街，總是藏匿著各種平價美食，其中這間「日船章魚小丸子+莊州沙茶爐」更是值得推薦的一間，使用大量的扁魚熬煮湯底，肉品還是台灣溫體牛/豬，價格還走超平價路線，邊吃沙茶爐還可點章魚燒內用就是狂...<全文介紹>



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#日船章魚小丸子/莊州沙茶爐

地址：台南市東區育樂街53-4號

電話：0966-006-904





台南東區必吃美食：清香羊肉

部落客 沾墨點落 造訪 清香羊肉 說：

亮點是羊肉湯的部分！當歸湯頭帶點酒意、喝來甘香溫順不燥，配上薑絲辛香提味，也是喝上一口就愛上了。<全文介紹>



#清香羊肉

地址：台南市東區林森路二段8號

電話：06-2340-802





台南東區必吃美食：狀元腿庫飯

部落客 沾墨點落 造訪 狀元腿庫飯 說：

咬下嫩滑帶點彈性的外皮、感受那滑軟帶膠質黏稠感的脂潤豐盈，以及滷入其中鹹香甘甜的醬汁，接著搭配細嫩的瘦肉口感拌入米飯一同入口，完全滿足肉食一族的渴望。<全文介紹>



#狀元腿庫飯

地址：台南市東區崇學285號

電話：06-289-7247





台南東區必吃美食：隔壁飯糰

部落客 熱血玩台南 造訪 隔壁飯糰 說：

這間隔壁飯糰真的很浮誇，飯糰份量還比拳頭大，重點是吃完直接飽到下一餐，真的不誇張！主打飯糰系列，光是飯糰就有17種可挑選，不僅飯糰份量大又好吃，除了糯米，還有紫米、五穀米或雙色米可免費隨意混搭...<全文介紹>



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#隔壁飯糰

地址：台南市東區東平路164號

電話：06-208-2688

