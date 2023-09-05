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> 圖文創作 > 阿新筆記| 好好水餃 | 台南隱藏版美食，一週只賣一天！限量100份預訂要快～

阿新筆記| 好好水餃 | 台南隱藏版美食，一週只賣一天！限量100份預訂要快～

2023-09-05 20:17:13 阿新 人氣：187
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窩客好文

阿新

發表篇數：209篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：好好水餃
place台南市東區中華東路二段96巷70號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
5.00
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好好水餃,台南好好水餃,台南美食,台南必吃,台南水餃推薦,台南水餃,台南必吃美食

《好好水餃》這間台南美食超級狂！一週只賣兩天！原本只賣平日，饕客千拜託萬拜託終於加開假日場，真的有夠酷的～雖然好好水餃在台南必吃美食名單上放了很久，但最近這幾次去台南旅遊還是遲遲未能攻略下來，就因為《好好水餃》只開禮拜二！雖然現場還是有接單，但預訂的太多，想吃還要等空檔，建議大家還是提前預約的好，才不用在旁邊傻等，限量100份真的超搶手～沒買到也別擔心，冷凍水餃宅配到家，還有影片教學料理超貼心～

好好水餃

太扯了！有間台南美食竟然一週只賣兩天！原本只有一天還是平日開店，太多饕客留言改假日販賣，老闆幾經考慮終於決定加開一天假日場！想不到吧？這間《好好水餃》一直在阿偉收藏的台南美食名單內，但遲遲沒有去吃，就因為好好水餃原先只有禮拜二營業！想巧遇根本是奇蹟，這次台南兩天一夜是特地安排周二周三(假日請提早訂，人爆多很可怕)，《好好水餃》算必吃的台南小吃嗎？當然是啊！還有米其林加持的康樂街牛肉湯等等台南在地美食。

這次去好好水餃聽現場人員說因為太多遊客禮拜二根本去不了、買不到，好好水餃從9/9號開始每周六直接加開一天，所以要是周六日放假的也可以規畫準備衝了，直接把水餃買爆～～

好好水餃資訊

電話：0900625629

時間：星期二 15:00～20:30；週六15:00～21:30（9/9週六開始）

地址：701台灣台南市東區中華東路二段96巷70號 / 地圖

LINE@預購：@727jnydp

好好水餃在哪

《好好水餃》位置並不是在熱鬧的康樂街、海安路、國華街或神農街上，而是稍偏台南市區的台南關帝廟後方巷弄內，機車好停，但開車不算方便，前往建議騎機車。

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說起好好水餃這間台南美食還真有趣，阿偉去了好幾次台南旅遊，都沒能拿下這間台南小吃，就因為《好好水餃》之前一周只開一天！還不是周末假日，而是平日下午時段，所以每到禮拜二，《好好水餃》訂單直接爆滿，現場點單機會特少，建議還是提前預約最方便，9月9號後會加開假日，大家去台南旅遊可別錯過了。

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好好水餃人潮是延綿不斷類型的，別看阿偉拍起來沒幾個人，這是因為填寫訂單時都有寫取餐時間，每位來的客人都是報號、付錢、取餐、離開4步驟。

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另外要先大家說一下，《好好水餃》有接現場單，不過要看訂單量，空檔才會接，所以想要品嚐美味的《好好水餃》，最好提前下單，因為每份好好水餃都是取餐前，才開始製作，這樣到客人手中時，還是熱騰騰的美味餐點。

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《好好水餃》店員人手充足，外場就有三位負責煎台，一位負責點餐結帳，分工非常明確有效率。

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《好好水餃》只有在每週的禮拜二才有營業，從下午4點開放取單。店家訂單很多，不少現場客人臨時跑來買，但訂單太爆，根本買不到，大家記得提前預約，才不用擔心買不到、吃不到拉～

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好好水餃都是現點現煎的美味煎餃，煎餃料理時間本就會比較久一點，更何況那厚厚一疊的訂單，再加上一周只賣一天的獨特性，能不點爆嗎😋

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《好好水餃》煎好後隨即起鍋放置盒中，放入後還會調整擺放，不會一顆顆都黏在一起。

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另一位店員也隨即依照訂單內容、口味來分開擺放，一張張訂單在《好好水餃》所有人配合下快速完成。

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可以看到好好水餃外帶是一盒疊著一盒的帶走，人氣好到爆。

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從下午4點後，就有不少剛下班下課的客人前來取餐，人潮是一波接著一波來。

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《好好水餃》有提供LINE Pay付款服務，當然會多一筆2%手續費，是沒多少錢但勝在結帳方便。

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好好水餃菜單

好好水餃菜單有三種口味煎餃可以選擇，分別是家剝皮辣椒大煎餃、頂級五花四蔬大煎餃跟好好經典大煎餃，每份煎餃都是現點現煎，不過現場點餐拚人品，因為線上點餐人潮超多，大多沒空檔接單，建議透過電話、Line預訂，省時也省力。

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好好水餃包裝很可愛是笑臉盒，擺放有經過店員調整，不會整堆黏再一起，打開就能聞到誘人的香氣。

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每一份都煎至金黃焦脆，看起來又就非常美味充滿誘惑力。

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好好水餃推薦 / 獨家剝皮辣椒大煎餃

《好好水餃》的獨家剝皮辣椒煎餃深得我心，那內餡多汁的口感，香甜鮮美的滋味，以及剝皮辣椒先甜後辣的甘辣尾韻，是多麼讓人著迷啊！這口味阿偉真心大愛～

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《好好水餃》的剝皮辣椒煎餃很夠味，鹹香開頭微辛辣勁尾韻收尾，非常好吃！

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好好水餃推薦 / 頂級五花四蔬大煎餃

五花四蔬煎餃湯汁清甜甘美，吃起來一點也不油膩，咬下是飽滿多汁的餡料在口中，越吃是越美味。

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好好水餃推薦 / Tw南波萬經典大煎餃

Tw南波萬經典大煎餃外皮金黃內餡飽滿，咬下要當心，除了剛出爐燙口外，還有滿滿的湯汁在裡面，味道也是本來就夠味，除非你偏好吃辣，不然不用沾醬就非常好吃。

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好好水餃有方便用餐的立食區，不過天氣太熱，阿偉整個大爆汗，吃沒幾個馬上就舉了白旗，改成外帶享用。

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天氣真的熱得夠嗆，加上現場人很多，還是找個地方坐下來慢慢享用更適合。

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另外也有《好好水餃》販售冷凍餃子，超商取貨也是方便方便的，料理方法更是非常簡單，不懂也沒關係，《好好水餃》有開教學頻道，掃描QR code或收尋煎餃料理收尋都能找到。

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好好水餃評價

《好好水餃》真的很強！每顆煎餃餡料都非常飽滿，咬下是滿滿的香甜滋味，在吃的時候要注意，好好水餃充沛的湯汁很可能會濺到衣服上，有要去台南旅遊或台南一日遊的朋友，趕緊預訂起來，《好好水餃》美味不容等待～記得要去好好水餃的人一定要預購，不然就算是現場等也不見得買的到，因為店家訂單爆多...

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