台南白河不只賞蓮花！台南可說是集美食、歷史與老屋於一地的文化重鎮，白河區更是享譽全台的賞蓮勝地，不過懂吃的人都知道，來到台南白河還不能錯過當地最有名的土雞、甕仔雞，甚至還有鮮少人知的高評價秘境景觀餐廳「樸軒食房」、「雲萊山莊庭園景觀咖啡」，都是來到這裡不容錯過的必吃美食，下次來白河旅行時別忘了造訪這些夯店，還能到關子嶺順便泡泡溫泉，享受一場最療癒的南台灣輕旅行。



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台南各地都有超強的代表美食，白河區除了賞蓮、泡溫泉，境內還有不少秘境景觀餐廳很值得造訪，特別是位於海拔約500公尺處的「雲萊山莊庭園景觀咖啡」，還能看到壯觀的雲海與山景，身旁不時還會有雲霧繚繞，吸引許多人特地上山度過下午茶悠閒時光；而白河最具代表的土雞、甕仔雞，也是必嚐在地美食，其中人氣非常響亮的「竹香園甕缸雞」，除了雞皮香脆、肉質軟硬適中，還會附上一整碗雞油讓大家拌飯，超邪惡的組合讓人只想立刻大口開吃。



白河隱藏版美食：樸軒食房

部落客 跟著小毛一起趴趴GO 造訪 樸軒食房 說：

以景觀餐廳的視野來看待樸軒食房，這裡會比較是中高年齡層喜歡的消費用餐環境，清幽翠綠的庭院與中式古色古香的餐坊，坐在裡面不需要太多的理由，只需要一個可以陪著你聊上東南西北的好朋友...<全文介紹>



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#樸軒食房

地址：台南市白河區仙草里1鄰6號

電話：06-685-0056





白河隱藏版美食：竹香園甕缸雞

部落客 DPM 造訪 竹香園甕缸雞 說：

主角甕缸雞來了～竹香園的雞都是幫你剝好的，皮脆、肉不會太乾太硬，牙口不好的阿爸表示雞肉很好吃！<全文介紹>



#竹香園甕缸雞

地址：台南市白河區關嶺里46-3號

電話：06-6823-100



白河隱藏版美食：雲萊山莊庭園景觀咖啡

部落客 銀菁夢幸福網 造訪 雲萊山莊庭園景觀咖啡 說：

不在計畫中的雲萊山莊庭園景觀咖啡，環境和餐點都讓人滿意，來到關子嶺不一定要吃土雞，找間景觀餐廳也是很棒呢！<全文介紹>



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#雲萊山莊庭園景觀咖啡

地址：台南市白河區關嶺里129號

電話：06-682-3038





白河隱藏版美食：溪邊土雞城

部落客 銀菁夢幸福網 造訪 溪邊土雞城 說：

溪邊土雞城的老闆娘態度很好，服務親切，環境在溪邊也很不錯，餐點唯獨就桶仔雞不太滿意，其它都好吃。<全文介紹>



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#溪邊土雞城

地址：台南市白河區關嶺里三重溪10號

電話：06-682-2400





白河隱藏版美食：原味山產美食

部落客 藍晴旅行 EVa Blog 造訪 原味山產美食 說：

來到關子嶺除了泡溫泉當然不能錯過的就是甕仔雞，這天晚上我們選擇的是原味山產美食餐廳，隨機找的店家竟讓我找到2015年台南關子嶺溫泉美食節獲得關嶺溫泉料理擂臺賽的冠軍餐廳...<全文介紹>



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#原味山產美食

地址：台南市白河區關子嶺43-2號

電話：06-682-2205





白河隱藏版美食：關仔嶺古早厝山產快炒

部落客 藍晴旅行 EVa Blog 造訪 關仔嶺古早厝山產快炒 說：

這次點了紫蘇梅子雞、滑蛋蝦仁、招牌炸豆皮、桂花蜜香菇，因為我們人少所以沒點太多料理，其中招牌炸豆腐我覺得炸得很酥脆口味不錯吃，再來就是桂花蜜香菇有如拔絲地瓜的吃法，讓我們印象深刻...<全文介紹>



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#關仔嶺古早厝山產快炒

地址：台南市白河區木屐寮84號

電話：06-685-0518





白河隱藏版美食：店仔口肉丸

部落客 果果愛 Fruitlove 造訪 店仔口肉丸 說：

品項總共有三樣，肉圓、四神湯、義美貢丸湯，貢丸湯～店家很誠實地標榜為義美製作的，而不是他們。很多店家不是自己做的，卻騙客人自己做的，良心大大加分...<全文介紹>



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#店仔口肉丸

地址：台南市白河區新起街31-6號

電話：0905-166-029

