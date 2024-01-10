台灣鴨肉羹元祖在這！民國37年創立華味香！一開始是肩挑扁擔賣早餐，接著改賣小吃，因緣際會又賣起鴨肉羹一賣就是80年，除了常見鴨肉料理，竟然也有藥膳醉鴨，鴨排飯更是滿到看不到白飯，整盤一飯五吃～

華味香 在哪？

華味香鴨肉羹在台南有三間門市，都集中在台南新營區，有延平店、新進店與民治店，開車可在附近找臨停，新進店距離新營車站約8分鐘車程，看到這棟透天強眼桃紅色招牌就是～

聽說這間是全台最老的鴨肉羹！創立於民國37年！快要80年歷史耶～

剛走進還沒看菜單！就先被店家自製鴨香鴨油、辣椒醬、鴨油蔥酥吸引！這些都好適合送人，家裡有開伙就一定用的到～

傳統復古用餐區

以小吃店來講內用區很大！走的是中式復古風格，用餐環境寬敞、不壅擠，夏天吃飯不用怕熱有冷氣！也有提供洗手間～

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這真的好有懷舊感！擺設像復古餐廳！自助區有筷子湯匙與醬料，整體滿乾淨也沒有油煙味～

華味香 菜單

MENU品項很多！主打各種鴨肉料理，有台南米飯、經典鴨麵、滷鴨子、鴨高湯類、滷味與風味小菜，鴨滷飯、鴨肉飯都是65元、招牌鴨肉羹70元，滷味任選8樣350元，多人來吃就很適合點滷味～

華味香半開放式廚房！滷味都在前台！有鴨心、鴨腸、鴨翅、鴨腳、鴨胗、醉鴨與鴨舌～

華味香選用CIS認證標章屏東太空鴨，標榜鴨子自家養殖、不吃藥～

福菜悶桂筍

沒想到這也有賣桂竹筍！每次看到都會點，一盤150元桂竹筍厚實咬起來有清脆感，沒有過多調味，只是淡淡福菜香，清甜又下飯～

藥膳醉鴨

藥膳醉雞大家都吃過！藥膳醉鴨第一次看到！去骨鴨腿肉加上人蔘、當歸、枸杞子..10多種藥材，加上獨家藥酒調製浸泡，藥膳結合藥酒一靠近就聞到酒香，鴨腿皮很薄、肉質香軟好咀嚼～

滷味拼盤

這盤滷味有米血、豆皮、鴨腸、鴨心與鴨蛋，滷汁用了純釀原味醬油、蔥、五香、八角、丁香等20種藥材，有別於傳統鹹油重滷味，這的滷味算是輕滷味，加點醬油膏提味、佐點辣椒醬很剛好～

這的鴨腸調味帶點酸醋很開胃，加上脆脆口感，鴨心口感Q彈，鴨內臟都沒有腥味，豬血糕不會過軟，愛吃辣一定要加辣～

輕滷味吃起來比較沒油膩感～

鴨排飯

鴨排飯滿到看不到飯，鴨排飯一飯五吃！有招牌鴨肉、海帶、鴨蛋與兩種時蔬，鴨肉還淋上醬汁，男生吃完這盤也會飽，鴨皮很薄色澤很誘人，肉質不會過乾柴，小碎骨比較多，小朋友吃要小心～

白飯淋到鴨油醬很香！直接扒飯吃就很夠味～

鴨香乾意麵

鴨香乾意麵一碗90元！單看價感覺不便宜，但意麵量不算少，去骨鴨肉還淋上特製肉燥，帶皮鴨肉吃得到原汁原味，意麵拌入肉燥汁增加油鹹香度，這碗吃完也很有飽足感～

我只能說這間辣椒醬好吃！意麵來點辣更涮嘴～

花生豬腳

特別選用豬前腿加上台南特級大花生，吃起來不是紅燒口感，這豬腳皮比較薄，吃起來很Ｑ帶有彈性，需要咀嚼一下，吃豬腳配花生挺有台灣味～

魚丸湯

這碗魚丸湯50元很值得！魚丸有三顆！口感佳很香，鴨骨熬製湯底，簡單加上蔥花就好喝～

鴨肉羹

以鴨肉羹來講這鴨肉滿大塊！平常吃鴨肉羹，都是薄片或碎肉片，這是片鴨肉加上整塊帶骨鴨肉，南部羹湯較濃稠，喝起來偏甜沒什麼鹹度，倒飯上立刻變成鴨肉燴飯、蓋飯～

片鴨肉被芡汁緊緊包覆，還能搭配筍絲一起吃！帶骨鴨碎骨比較多，一邊吸羹一邊啃骨頭～

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華味香選擇挺多！有招牌鴨肉小吃也有單點菜，多人聚餐也可以，老字號口味老少咸宜～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。

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華味香鴨肉羹 分店資訊

【華味香鴨肉羹-新進門市】

【華味香鴨肉羹-延平門市】

地址：台南市新營區延平路29號

電話：06-6322981

時間：10:00~21:00

公休：周四

兒童餐具、兒童座椅：有，有

【華味香鴨肉羹-民治門市】

地址：台南市新營區民治路31號

聯絡電話：06-6353698

營業時間：平日11:00~14:30/17:00~21:00、假日11:00~21:00

公休：週三

兒童餐具、兒童座椅：有，有

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