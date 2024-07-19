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【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可在籠外餵食動物，適合國小學齡孩童｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-07-19 17:10:00 Ruby說美食享受旅行 人氣：102
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：492篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台南市 > 新市區

組合圖.jpg

樹谷農場位在台南新市科學園區裡面的小小農場，園區的占地不大，

門票的價格為一人60元，有附飼料一份，

可另外購買牛奶有分為餵羊或是餵牛的牛奶。

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

假日還有騎馬卷販售，一次100元，

園區是禁止帶任何飼料餵食動物的。

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

餵完的容器有回收處，

一定要注意孩子會不會把空盒丟進去給動物們咬。

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

園區內的動物有大白鵝

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

鴨子

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

山羊

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

豪豬

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

梅花鹿

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

乳牛

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【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

松鼠

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

浣熊

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

孔雀

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

樊天雞超級大隻，讓孩子又驚又喜。

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

鸚鵡，滿多種不同種類的鳥類，

但鳥籠的衛生環境欠佳，有點可惜。

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

鸚鵡的飼料需要另外購買。

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可
鴕鳥、兔子、天竺鼠

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

山羌

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

外面有魚池可以餵魚

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

也有一些設施可以讓孩子放電。

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

像是彈珠檯

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

或是扭蛋機。

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

園區外面也有許多需要另外付費讓孩子遊樂的器材，

像是小火車、動物造型的電動車還有挖土機。

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

缺點是園區沒有廁所，需要到農場的對面上廁所，園區內的環境還算可以，

不算是互動式的農場，反而像是餵養的農場，孩子無法近距離摸動物，

鸚鵡區的每一區都滿髒亂的，在炎熱的天氣感覺動物也是感到非常炎熱，

希望園區可以改善一下環境，好好對待這些動物們。

不過看到孩子快樂的笑容真的是無價的。

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可

 

【店家資訊】
👉樹谷農場
🍽 FB官方粉絲團請點此 / IG官方粉絲團請點此
🏠台南市新市區中心東路12號
☎️06-589-4800
⏰週二~週五:10:00~16:00
 週六.日(含例假日):10:00~17:00

 

此篇文章為Ruby自費，文章內容為自身感受，

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

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