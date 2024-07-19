樹谷農場位在台南新市科學園區裡面的小小農場，園區的占地不大，
門票的價格為一人60元，有附飼料一份，
可另外購買牛奶有分為餵羊或是餵牛的牛奶。
假日還有騎馬卷販售，一次100元，
園區是禁止帶任何飼料餵食動物的。
餵完的容器有回收處，
一定要注意孩子會不會把空盒丟進去給動物們咬。
園區內的動物有大白鵝
鴨子
山羊
豪豬
梅花鹿
乳牛
馬
松鼠
浣熊
孔雀
樊天雞超級大隻，讓孩子又驚又喜。
鸚鵡，滿多種不同種類的鳥類，
但鳥籠的衛生環境欠佳，有點可惜。
鸚鵡的飼料需要另外購買。
鴕鳥、兔子、天竺鼠
山羌
外面有魚池可以餵魚
也有一些設施可以讓孩子放電。
像是彈珠檯
或是扭蛋機。
園區外面也有許多需要另外付費讓孩子遊樂的器材，
像是小火車、動物造型的電動車還有挖土機。
缺點是園區沒有廁所，需要到農場的對面上廁所，園區內的環境還算可以，
不算是互動式的農場，反而像是餵養的農場，孩子無法近距離摸動物，
鸚鵡區的每一區都滿髒亂的，在炎熱的天氣感覺動物也是感到非常炎熱，
希望園區可以改善一下環境，好好對待這些動物們。
不過看到孩子快樂的笑容真的是無價的。
【店家資訊】
👉樹谷農場
🍽 FB官方粉絲團請點此 / IG官方粉絲團請點此
🏠台南市新市區中心東路12號
☎️06-589-4800
⏰週二~週五:10:00~16:00
週六.日(含例假日):10:00~17:00
此篇文章為Ruby自費，文章內容為自身感受，
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。
💁♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530
如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，
每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，
如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。