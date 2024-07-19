樹谷農場位在台南新市科學園區裡面的小小農場，園區的占地不大，

門票的價格為一人60元，有附飼料一份，

可另外購買牛奶有分為餵羊或是餵牛的牛奶。

假日還有騎馬卷販售，一次100元，

園區是禁止帶任何飼料餵食動物的。

餵完的容器有回收處，

一定要注意孩子會不會把空盒丟進去給動物們咬。

園區內的動物有大白鵝

鴨子

山羊

豪豬

梅花鹿

乳牛

馬

松鼠

浣熊

孔雀

樊天雞超級大隻，讓孩子又驚又喜。

鸚鵡，滿多種不同種類的鳥類，

但鳥籠的衛生環境欠佳，有點可惜。

鸚鵡的飼料需要另外購買。



鴕鳥、兔子、天竺鼠

山羌

外面有魚池可以餵魚

也有一些設施可以讓孩子放電。

像是彈珠檯

或是扭蛋機。

園區外面也有許多需要另外付費讓孩子遊樂的器材，

像是小火車、動物造型的電動車還有挖土機。

缺點是園區沒有廁所，需要到農場的對面上廁所，園區內的環境還算可以，

不算是互動式的農場，反而像是餵養的農場，孩子無法近距離摸動物，

鸚鵡區的每一區都滿髒亂的，在炎熱的天氣感覺動物也是感到非常炎熱，

希望園區可以改善一下環境，好好對待這些動物們。

不過看到孩子快樂的笑容真的是無價的。

【店家資訊】

👉樹谷農場

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🏠台南市新市區中心東路12號

☎️06-589-4800

⏰週二~週五:10:00~16:00

週六.日(含例假日):10:00~17:00

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