三球冰淇淋只要25元！台南鹽水美食推薦「永成戲院」這邊不僅可以看到唯美復古戲院，更有傳統小吃「古早味叭噗」可以讓大家享用，如果今年夏天想來體驗不一樣的台南，不妨也可以來古蹟吃個叭噗，消消暑氣。
來古蹟銅板價就能吃叭噗！「永成戲院」為台南鹽水三大戲院之一，於1945年開張成立，先前除放映電影之外，有時也請戲團前來演出，但隨著時代變遷，戲院在2000年已正式歇業；而後後來由台南市政府耗資千萬重新整修，裡面保留戲院當時播放的布簾、檜木長座椅及老電影放映機，在年節還會播放老舊的影片。
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而現在大家來這邊，除了可以稍作休憩乘涼之外，「永成戲院」這邊還有販售古早味叭噗，三球只要25元就能輕鬆享用，有梅子、芋頭、鳳梨、花生等多種傳統口味可以選擇；夏日來台南鹽水旅遊，不妨也可以排入行程當中，感受不一樣的古都風情。
台南鹽水美食推薦 永成戲院
地址：台南市鹽水區過港路21號
營業時間：平日 13:30 ~ 17:30；假日 09:30 ~ 17:30
台南鹽水美食推薦 永成戲院 推薦菜單
推薦菜單：古早味叭噗／售價3球25元