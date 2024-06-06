照MBTI人格玩台南景點！台南飯店推薦「台南老爺行旅」至8/31前，不但雙人住宿3300元起，相當於一人只要1650元，早餐buffet還有牛肉湯吃到飽；加碼即日起更推出「MBTI人格探險路線」活動，諸多合作店家小禮，以及餐飲飲品優惠等，等著大家來領取，暑假來台南玩，「台南老爺行旅」連路線行程都幫你想好了。





「台南老爺行旅」為了響應「臺南400」，結合時下流行的MBTI人格測驗，推出「MBTI人格探險路線」活動；本次邀請到老爺集團沈方正執行長、錦源興總監楊子興、股份魚鄉創辦人林筱菁，以及四四拍主理人Alice等不同MBTI類型代表，匯集出4條性格迥異卻充滿驚喜的台南漫遊路線，讓大家可以無痛玩個盡興。



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本次活動由「熱血CEO」老爺酒店集團執行長沈方正領軍，身為MBTI人格中E型人代表，首選充滿歷史文化背景的「鹽水」、體現常民生活的「兵仔市」、由台灣與荷蘭建築師共同攜手設計的「臺南立市圖書館新總館」等旅遊景點。





特別是較少人探索過的「鹽水區」，從日治時期碾米廠改造的「永成戲院」啟程，再到鹽水最古老的喜餅店「和合信餅舖」、全台僅存最古老具兩百年歷史的「泉利打鐵老鋪」、以及因「王爺廟」得名的王爺巷等，累了可到八角樓後代經營的「銀蜂冰果室」喝口西瓜檸檬，最後再到鹽水農會經營的「意遊未盡」農鮮直販所購買在地農產伴手禮，不只可以玩得相當透徹，還可以買不少好禮回家。





而永康區大型傳統市場「兵仔市」也別具魅力！這邊不僅匯集了美食和物產，更體現當地人民性格，從熟食攤、肉品攤、南北雜貨、現撈海鮮，到80多歲阿嬤堅持手工製作的大腸糯米攤，每家攤位的商品都傳承著文化特色。





台南老爺行旅 MBTI人格探險路線

室內景點也有「臺南立市圖書館新總館」及「國立臺灣歷史博物館」可以安排；無論是前者經台、荷建築師團隊攜手重新設計，身全台第二古老的圖書館，從日治時期1919年設置至今已超過百年；或是後者專門介紹臺灣發展史的博物館，都是不錯的雨天備案。玩累了最後也少不了溫體牛火鍋！位在北區的「永林綜合料理」也是不少在地人品嚐美食的好所在；滿滿一整鍋蔬菜牛骨熬煮出的湯頭，搭配著軟嫩新鮮的溫體牛，簡單吃就可以很過癮。最後，「台南老爺行旅」於即日起至8/31前，加碼雙人含早餐最低3,300元起，相當於一人只要1650元起，早餐不只有中西多種菜色，還有台南在地現沖牛肉湯吃到飽，絕對讓大家吃到飽再出門。同時，來這憑房卡還可至「MBTI人格探險路線」合作商家兌換折扣，包含創立於1923年的台南老布莊「錦源興」印花小禮、七股海線網美咖啡店「仙人指路」飲品優惠、台南最酷唱片行「44 Bit Records 四四拍唱片行」餐飲優惠等，再享加購高鐵票7折起，今夏就來台南玩過癮吧。

地址：台南市東區中華東路一段368號

電話號碼：(06) 236 6168

活動時間：即日起至8月31日止

住宿費用：雙人入住含早餐最低3,300元起（相當於一人住宿1650元起）

活動內容：凡入住台南老爺行旅房客，憑房卡即享有「MBTI人格探險路線」合作店家所提供的精美小禮或優惠，再享加購高鐵票7折起優惠。