拍阿勃勒的季節終於來了！想拍超夢幻的阿勃勒金黃花海，來台南準沒錯，每年5月底一到阿勃勒開花時期，全台各地賞花點都有多人朝聖、打卡，其中台南更有不少阿勃勒賞花勝地，窩客島這次整理了包括阿勃勒賞花點在內的「7個台南自然景點」，除了黃金雨花海隧道，其他自然系美景也一次全搜刮。





來台南拍阿勃勒花海，首推阿勃勒賞花勝地「虎頭埤風景區」，不僅可以看到大面積黃金雨飄落，還能欣賞金黃花海倒映在湖面上的美景；而在「大山宮」旁則有壯觀的百年阿勃勒，高聳茂盛的花叢、滿地金黃落花，搭上一旁的竹製古屋、石桌椅，讓你隨便都拍出古風網美照；此外夏天來台南也不能沒去「白河蓮花公園」，一整片種滿蓮花的池畔整個超壯觀，可以走在中間橋上，拍出各種角度的花海打卡照。





必訪台南自然系景點：蘇厝河堤公園

部落客 阿萍阿裕玩樂誌 造訪 蘇厝河堤公園 說：

長約100公尺的兩排阿勃勒花樹密集盛開，已經吸引外地人前來賞花拍美照，每個金黃色取景角度，總是讓人愛不釋手拍個不停，長長阿勃勒交織形成美麗的金黃隧道，美不勝收!!<全文介紹>



#蘇厝河堤公園

地址：台南市安定區

電話：0938-308-028







必訪台南自然系景點：牛埔泥岩水土保持教學園區

部落客 Karen 造訪 牛埔泥岩水土保持教學園區 說：

輕鬆好走，又能夠近距離見到月世界，甚至還可以觸摸呢。園區最引人入勝的景點有水中涼亭、月世界惡地、壩堤旁一小段如好漢坡的階梯、夢幻湖。<全文介紹>



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#牛埔泥岩水土保持教學園區

地址：台南市龍崎區10號

電話：06-268-4367#4119







必訪台南自然系景點：大山宮（山子腳）

部落客 Kellyの"異"世界 造訪 大山宮（山子腳） 說：

這棵「阿勃勒」也是一支獨秀的在竹屋旁，整棵「阿勃勒」整個樹齡也有百年的景像，而且超大棵的唷~~~「阿勃勒」垂吊在搖曳的大樹上， 整個浪漫又夢幻的場景，難怪許多攝影大師們都一定要來踩點一下<全文介紹>



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#大山宮（山子腳）

地址：台南市白河區53號

電話：06-687-6735







必訪台南自然系景點：虎頭埤風景區

部落客 阿萍阿裕玩樂誌 造訪 虎頭埤風景區 說：

「虎頭埤風景區」湖面廣闊，環湖步貫全區，沿途樟樹、相思樹密樹成林；虎月亭矗立於湖小島上，並以虎月吊橋橫跨兩岸，吊橋細緻悠長<全文介紹>



#虎頭埤風景區

地址：台南市新化區中興路42巷36號

電話：06-590-1325







必訪台南自然系景點：四草綠色隧道

部落客 相片中的菲莉絲 造訪 四草綠色隧道 說：

不管是往前看或是回頭看，四草綠色隧道真的很漂亮很清幽，整趟航行時間約30分鐘左右，沿途可以放鬆享受徜徉在四草綠色隧道的愜意環境中，也能欣賞到不同的生態環境<全文介紹>



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#四草綠色隧道

地址：台南市安南區大眾路360號

電話：06-284-0959







必訪台南自然系景點：林安森林公園觀光步道

部落客 阿萍阿裕玩樂誌 造訪 林安森林公園觀光步道 說：

「林安森林步道」是台南溪北重要的自然生態觀光景點，因步道設施老舊損壞，登山遊客乏人問津造成到訪的人數銳減。因而市府及東山公所進行步道全面健檢整修與沿途景觀再造，建有展望平台、木棧道...<全文介紹>



#林安森林公園觀光步道

地址：台南市東山區







必訪台南自然系景點：白河蓮花公園

部落客 西莉亞玩樂人生 造訪 白河蓮花公園 說：

不論是園區步道、涼亭....等設施完善，也備有停車場及化妝室，對於旅人來說相當便利。蓮花公園最吸睛的，莫過於園區有著廣大的蓮花田，正值初夏蓮花綻放著<全文介紹>



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#白河蓮花公園

地址：台南市白河區三民路465號



