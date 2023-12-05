DDG-925「德陽艦」在台服役期間曾經是海軍半世紀主力戰艦，如今除役定錨於台南安平港「定情碼頭 」，轉換身份為軍艦博物館獲得保存，艦身重新漆上 925 編號，並掛上艦旗展現往日海上雄風，為全世界僅存唯五之一基靈級驅逐艦，仔細觀察「德陽艦」艦首側邊舷號 925，可以隱約看出原 837 舷號痕跡。



「德陽艦」原為美國海軍的基靈級驅逐艦「USS Sarsfield DD-837」，1945年下水服役，1951年曾受美國第 33任總統杜魯門登艦參訪，1972年出征越戰並榮獲 Battle Star 獎章。



美國海軍的基靈級驅逐艦 1970年代在美國陸續退役，並轉賣或轉送給盟國海軍繼續服役，這艘「USS Sarsfield DD-837」1977年10月 (當時船齡 32歲) 由中華民國海軍接收回台，命名「德陽艦」意取「德披天下，陽照寰宇」，並改舷號為 DD-925，1989年12月 進行武進三號改裝工程，後由 DD-925 改為 DDG-925，意為飛彈驅逐艦。



一般軍艦除役都會塗銷艦艏的編號及繳回艦旗，DDG-925 德陽艦轉換身份為軍艦博物館，重新漆上 925 編號，並掛上艦旗展現往日海上雄風。德陽艦艦號 925 諧音 「就愛我」，停泊「定情碼頭」充滿浪漫愛情氛圍。



海軍專用的山字錨，比起一般的山字錨錨爪較長，且兩片錨爪都有孔，方便繩索穿過固定於甲板上。



仔細觀察「德陽艦」艦首側邊舷號 925，可以隱約看出原 837 舷號痕跡。



「德陽艦」在台服役期間曾經是海軍半世紀主力戰艦，與陽字號戰艦群素有『海上長城』威名，2005年04月 (當時船齡 60歲) 在高雄新濱碼頭除役，2009年01月獲得保存，正式停泊於台南安平港口，2011年04月正式對外開放參觀，為目前全世界僅存的五艘同型號軍艦之一。 (另四艘分別存放在 USS Battleship Cove America's fleet Museum、USS Orleck Naval Museum、KOREA Sapgyoho Marine Park、KOREA Changwon Ocean Park)



「德陽艦」一艘真實的軍艦是個活教材，雖然只開放甲板層提供民眾參觀，無法一窺船艙內部，但保留當年台海主要戰力的武器系統、駕駛艙、部份軍艦海上航行的專業儀器、艦長室、直升機甲板及停機庫等設施，既寓教於樂，又能凝聚國人對國軍的向心力，售票處旁還提供海軍帽給遊客拍照留念，非常適合全家老小的親子旅遊。



五吋38倍單管砲，艦首和艦尾各有一座。



藍色的星星，代表德陽艦在服役期間，演訓時火砲射擊中靶次數。



三聯裝 MK32 型魚雷發射座



雄風一型反潛飛彈發射座



CR-201干擾火箭發射座



8 聯裝 ASROC 反潛火箭發射座



RUR-5 ASROC 反潛火箭



無線電收發室，一架摩斯密碼機可供民眾實際操作。



艦長室除桌子、臥床、沙發外，還有獨立的乾濕分離浴廁。



舵房 (駕駛台)



舵房的俥鐘、羅經、舵輪、舵角指示器與雷達面板等配置。



「傳聲筒」在舵房及左右舷暸望處，利用聲波原理傳送訊息或命令。



國際手旗信號



艦尾，大大的 H 是德陽艦上的直升機停機坪。



鯨型小艇



2023看艦笑笑羊 - 笑笑羊的海上派對特展

展覽時間：即日起 - 2023/12/31

展覽地點：安平定情碼頭 - 德陽艦園區



人氣動畫幽默風趣的「笑笑羊 (Shaun the Sheep)」，英國夢工廠「阿德曼 Aardman」動畫公司正版授權，在「定情碼頭 - 德陽艦園區」登艦舉行海上派對，共有七隻仔細找找看，你能找到幾隻？



草坪上一架空軍 S-2T 渦輪反潛機，服役 50餘年，曾於1994、1998年偵獲共軍潛艦，一身海洋迷彩和鯊魚嘴彩繪，讓人印象深刻。



空軍的 S-2T 渦輪反潛機、陸軍的 M5A1 Stuart 輕戰車 (照片：右) 與 M8 Scott Howitzer Motor Carriage 75mm 自走榴彈砲車各一，加上海軍的德陽艦「定情碼頭 - 德陽艦園區」陸海空三軍到齊。



德陽軍艦禮品店，伴手禮推薦：四種調味的海軍麵，海軍三星麵 (蔥油乾拌麵)、海軍上醬麵 (麻醬乾拌麵)、海軍傷心麵 (椒麻乾拌麵) 與海軍薑軍麵 (老薑麻油乾拌麵)。



安平定情碼頭 - 德陽艦園區

地址：台南市安平區安億路115號

電話：06 293 2925

開放時間：每日上午09:00-下午19:00 (11月 - 翌年3月，營業時間至18:00)

清潔維護保險費：全票(一般民眾)：100元、優待票：80元。

官網：http://www.teyang925.com.tw

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