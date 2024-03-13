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麥當勞終於想到抹茶！日本麥當勞「抹茶黑蜜蕨餅派」史上首度新登場，「宇治抹茶豆沙、黑蜜醬、Q彈蕨餅」超豪華三重內餡一次吃爆。

2024-03-13 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：X@mcdonaldsjapan 人氣：789
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編輯 林奕如

編輯 林奕如

麥當勞終於想到抹茶了！春季腳步正式到來，各家飲食業者可說是花招百出，推出眾多與草莓和櫻花相關的餐點，創意多多的日本麥當勞今年一改常態，不僅跳脫過往春天一定會販售的粉嫩系甜派，還首度推出了史上第一款抹茶口味的「抹茶黑蜜蕨餅派」，讓日本抹茶控都忍不住暴動、台灣抹茶控也想敲碗麥當勞同步販售這款神級新品了。

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▲圖片來源／X@mcdonaldsjapan

日本麥當勞甜點派不斷推出各種口味，雖然三角巧克力派一到冬天就是銷售王者，但經典款的長條派也不甘示弱，2024年3月13日熱騰騰推出的「抹茶黑蜜蕨餅派」早在上市前就引起廣大網友瘋傳分享，超飽滿的餡料從視覺到口感都處處加分，而且更是麥當勞的甜派史上首次推出的抹茶口味，如果你最近正打算到日本賞櫻，一定要把握機會到麥當勞品嚐這款當地才有的限定點心。
▲圖片來源／X@mcdonaldsjapan

這款「抹茶黑蜜蕨餅派」先將宇治抹茶與白豆沙調和成滑順的美味餡料，再加入螞蟻人最愛的黑蜜糖漿與Q彈有嚼勁的蕨餅，形成超級誘人的「三重餡料」，最後包裹進酥脆的抹茶派皮，一口咬下去立刻爆漿、還能享受多種層次的口感，帶給大家許多驚喜。
▲圖片來源／X@mcdonaldsjapan

不過要特別小心的是，剛出爐的抹茶黑蜜蕨餅派內餡難免微燙，所以入口時一定要小心，但一口咬下去同時能享受到鬆脆餅皮與融化在口中的抹茶與黑蜜餡料，瞬間就讓身心靈得到至福的療癒感受，讓台灣人看了都相當羨慕，只想敲碗台灣麥當勞也跟進推出這款神級甜點。
▲圖片來源／X@mcdonaldsjapan
 

2024日本麥當勞「抹茶黑蜜蕨餅派」

販售日期：2024年3月13日起
販售地點：日本全國麥當勞門市
▲圖片來源／X@mcdonaldsjapan

 

 

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