蝦米！只要台幣150元就可以穿婚紗化妝拍美照，且配件、佈景都幫你準備好了，只要人到就好，唯獨彩妝太熱門了，現場幾乎都滿，記得要先線上預約喔～一進門就有專人導覽美妍院歷史，再來就是進入最夢幻的婚紗禮服體驗，裡面還有燈光攝影棚及許多拍照場景，可以跟姐妹們一起穿禮服，一秒變身新娘公主，完成女孩們的夢想。

試營運100元，目前門票為150元，6歲以下免費入場。（實際價格以現場為主）

門票內含有1張100元套裝禮盒組折抵劵+2張50元商品折抵劵（1份商品限使用1張折抵，不得折抵餐飲及玩具）

一秒變身新娘公主～不僅大人可以，小孩也可以體驗喔～

臺灣美研院光大門口就超好拍的，還附超大的免費停車場。影片分享

門票150元，有客製專屬雷雕粉餅300元，門票可折扺50元。

一進門就有專人導覽美妍院歷史

整座美妝博物館美侖美煥，好像公主城堡喔～

台灣美研院用世界級的工藝技術，將彩妝與藝術結合，使彩妝生活藝術化。

愛美研習所、愛美學堂及禮服配件區

這裡的新娘禮服超美的～還有長裙擺白纱～超夢幻的～

選出最適合自己身材的氣勢白紗，拍出完美的婚紗照，影片分享

也可以姐妹們一起穿禮服合影，非常難得的機會。

感覺做了一場美夢，所有願望都在夢裡實現了～

最後別忘了後面還有美美的咖啡廳，可以喝咖啡休憩，感受美好的時光回憶～

臺灣美研院美妝博物館：台南市南區新平路14號；營業時間：10:00-18:00

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