吉伊卡哇粉絲準備暴動了！在日本和台灣圈粉無數的超萌小動物「吉伊卡哇（Chiikawa）」，角色們療癒的外型與逗趣的故事設定，深深擄獲許多女性和小朋友的心，近幾年也少不了各種跨界聯名來狂掃鐵粉的錢包，如今又驚喜宣布和日本國民伴手禮「東京芭娜娜」首度攜手合作，將從2024年3月27日開始在日本開賣可愛度爆表的「吉伊卡哇芭娜娜」，更棒的是還會免費再送「吉伊卡哇小貼紙」，3月底到日本賞櫻時，千萬要把握機會把這些卡哇伊的小甜點帶回台灣享用一番。



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▲圖片來源／株式会社グレープストーン



人氣從日本一路延燒至台灣的「吉伊卡哇（Chiikawa）」，作者是知名的網路漫畫家「nagano」，他擅長將超萌表情結合圓滾滾的外型，創造出筆下各種豐富的角色，其中獲得最大迴響的「吉伊卡哇」這幾年不斷推出商品與聯名活動，可說是坐穩了最新的搶錢小動物第一把交椅。

▲圖片來源／株式会社グレープストーン



而不少人到日本玩時一定會買的「東京芭娜娜」蛋糕，過往曾經推出過寶可夢、哆啦A夢、米奇圖案的人氣甜點，如今總算也輪到超可愛的吉伊卡哇，並採用與「銀座的草莓蛋糕」外型相同的蛋糕，因此都像吉伊卡哇一樣圓滾滾的相當療癒，而內餡則是以甜蜜香濃的「香蕉布丁卡士達奶油」以及苦甜參半的「焦糖奶油」所組成，一口咬下就能同時嚐到多種風味，幸福值瞬間爆表。

▲圖片來源／株式会社グレープストーン



吉伊卡哇芭娜娜以「吉伊卡哇、八貓、兔子」3大人氣角色為靈感，共推出了6種逗趣又俏皮的圖案，不管是張著閃閃發亮的眼睛賣萌或是露出療癒的笑容，都讓人在吃下肚之前忍不住有點罪惡感；外層塑膠包裝的部分也特別在右上方放了一個蝴蝶結的圖案，看起來就像是這群小動物頭上戴著蝴蝶結，裡裡外外就是不肯放過任何一個可愛的機會。

▲圖片來源／株式会社グレープストーン

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東京芭娜娜「吉伊卡哇布丁芭娜娜」

這次的吉伊卡哇芭娜娜新品共分成4入與8入包裝，如果購買8入裝的禮盒，每一盒當中還會隨機贈送一張的「吉伊卡哇小貼紙」，分別有「吉伊卡哇、八貓、兔子」3種圖案，身為吉伊卡哇的鐵粉，不妨多買幾盒試試看手氣，挑戰一口氣收藏所有貼紙。

售價：810日圓（4入）、1,706日圓（8入）／8入贈送貼紙



大丸東京店 1樓點心賣場

販售日期：2024年3月27日～4月2日



atre秋葉原1店 1樓活動廣場

販售日期：2024年4月1日～7月21日



東京ばな奈s（JR東京車站 ⼋重洲地下中央口驗票口外）

販售日期：2024年4月1日～7月21日



羽田機場第二航廈 東京食賓館 時鐘台1號前

販售日期：2024年4月1日～7月21日



東京芭娜娜STUDIO 大丸東京店

販售日期：2024年4月3日～5月12日

▲圖片來源／株式会社グレープストーン