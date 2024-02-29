當年那個傳奇麵包回歸了！相信大家對於日本國民伴手禮「東京芭娜娜」已經非常熟悉，除了招牌的香蕉海綿蛋糕之外，還有餅乾、冰淇淋、香蕉奶昔等五花八門的甜點，但你一定不知道，其實20年前還曾推出過一款傳說中的「東京芭娜娜菠蘿麵包」，而且當時人氣超高、快速被搶購一空，如今東京芭娜娜宣布這項傳奇商品再度於3月1日驚喜回歸，身為東京芭娜娜的愛好者當然不能錯過這款傳說級的甜點了。
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▲圖片來源／株式会社グレープストーン
創業超過30年的日本國民伴手禮「東京芭娜娜」，最擅長的就是將香蕉結合各種甜點，研發出一款又一款話題性超高的香蕉系列產品，不管是餅乾、冰淇淋、香蕉奶昔、香蕉脆薯、香蕉咖哩包等，每每都讓香蕉控刷新三觀。曾在20年前首度登場的「東京芭娜娜 傳說的菠蘿麵包」，當時雖然只在神奈川縣的高速公路休息區「EXPASA海老名」販售，卻吸引了超多甜點控特地前往瘋搶、連連創下完銷的驚人佳績，如今睽違20年驚喜宣布首度進軍東京車站、並限時販售一個月，消息一出果然引起非常多網友表示一定要去嚐鮮。
▲圖片來源／株式会社グレープストーン
這款「東京芭娜娜 傳說的菠蘿麵包」亮點在於麵包上的甜脆皮是由香蕉餅乾口味所打造，而酥脆蓬鬆的丹麥麵包則是苦甜參半的大人系巧克力口味，最關鍵的麵包內餡部分，則是使用了香蕉卡士達奶油，一口氣就能吃到「脆皮、麵包、奶油餡」的組合，就算罪惡感滿分還是停不了口。
▲圖片來源／株式会社グレープストーン
目前「東京芭娜娜 傳說的菠蘿麵包」僅推出3入的紙製禮盒款式，外盒還特別設計成和波蘿麵包脆皮一樣的暖黃色，不管是當作伴手禮送給親友或自己帶回家吃都相當適合，可以預期在推出之後一定會成為3月份東京最搶手的甜點之一。
▲圖片來源／株式会社グレープストーン
東京芭娜娜 傳說的菠蘿麵包
販售日期：2024年3月1日～3月底
價格：1,188日圓（3入）
販售地點：JR東京車站 東京ばな奈s專賣店（東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 B1F）
每日販售時間：12:00～／16:00～
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