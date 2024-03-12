來台中怎麼能錯過大麵羹！台灣各地都有獨具特色的代表小吃，舉凡桃園米干、彰化肉圓、宜蘭蔥抓餅都是赫赫有名的庶民美食，來到台中遊玩時，則是不可錯過在地人從小吃到大的「大麵羹」，Q彈略粗的麵條搭上油蔥酥與蝦米，再加入濃稠的勾芡湯頭，可說是不少老台中人的靈魂小吃，甚至早上就想來一碗直接當早餐！如果你還沒吃過這道經典的台式美味，不妨假日來趟台中輕旅行，把當地最紅的5間大麵羹全都嚐過一次，或許就會知道台中人為什麼這麼愛大麵羹了。



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如果你不是台中人，也一定要聽過在地人都引以為傲的「大麵羹」，由於麵條偏粗，吃起來相當有飽足感，還會散發出一股獨特鹼味，讓喜歡的人怎麼吃都吃不膩！位於英才路上的「英才大麵羹」不僅是在地飄香超過半世紀的老店，還曾經獲得必比登推介殊榮，懂吃的人還會加入店家特調的東泉辣椒醬，甜辣滋味令人欲罷不能；同樣經營數十年的「粉圓冰 大麵羹」，店內所有品項包含大麵羹，全都50元有找，如果要論CP值，絕對非這間大麵羹莫屬。





台中必吃大麵羹：粉圓冰 大麵羹

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 粉圓冰 大麵羹 說：

大麵羹的麵體偏軟一點，鹼味不算太重，對於外地遊客若是第一次嘗試可能接受度較高。老闆加入肉燥和蝦米的香氣恰到好處，是簡單傳統的好味道。<全文介紹>



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#粉圓冰 大麵羹

地址：台中市東區建德街22號

電話：無





台中必吃大麵羹：台中大麵羹

部落客 敦 小 蓮の食旅錄 造訪 台中大麵羹 說：

大麵羹這口感真的很奇怪，麵看起來挺硬但吃起來是軟趴軟趴沒什麼咬嚼感，湯的部份加了油蔥酥喝起來挺重口味...<全文介紹>



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#台中大麵羹

地址：台中市中區公園路16號

電話：0937-987-638



台中必吃大麵羹：英才大麵羹

部落客 巧莉的世界流浪筆記 造訪 英才大麵羹 說：

大麵羹麵體會呈現黃褐色就是因為加了鹼唷！推薦搭配桌上一鍋鍋的「神秘紅醬」一起享用，這一鍋就是搭配台中神醬東泉特調的辣椒醬唷！甜甜辣辣直接加上一整匙才夠味！<全文介紹>



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#英才大麵羹

地址：台中市北區英才路215號

電話：04-2201-1718





台中必吃大麵羹：合作街大麵羹

部落客 果果愛 Fruitlove 造訪 合作街大麵羹 說：

飄香快50年的大麵羹，老店味道從未改變，有大骨高湯的鮮甜 還有香Q滑嫩的麵條，鹼味不會太重的風味，是台中人的記憶美食，一代一代傳下去...<全文介紹>



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#合作街大麵羹

地址：台中市南區合作街103號

電話：04-2287-9273





台中必吃大麵羹：古早味大麵羹

部落客 兔兔的 ■純粹■ 只是愛吃了點 造訪 古早味大麵羹 說：

我點的大麵羹是葷食的，裏頭有肉燥和韭菜，肉燥吃起來鹹香頗有味道，搭配起來我覺得挺不錯吃的。大麵羹的麵條粗胖軟嫩，入口的口感也是很滑順，湯頭吃起來不會油膩，我覺得整體份量不小，飽足感蠻夠的。<全文介紹>



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#古早味大麵羹

地址：台中市東區大振街5巷4號

電話：04-2280-8210

