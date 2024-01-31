竟然有比台中火車站老的地方！身為全國第2大的都市，台中市從充滿人文氣息的藝術場所、綠意滿點的山林景觀再到靜謐的沿海風景通通都有，但在玩遍台中的同時，你知道台中最早發展的街道就是現在的「南屯老街」嗎？南屯老街從清朝康熙年間就已經開始發展，並聚集了農具製造商與販賣商，因此早期舊名為「犁頭店街」，就連台中火車站的歷史都不如這條街來得悠久！隨著時代演變，這裡慢慢變成坐擁許多小吃的熱鬧老街，有機會來訪南屯的話，千萬別錯過這7間最具代表性的美食了。



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被稱為「台中第一街」的南屯老街，雖然現在已經看不到農具販售商家的身影，但因為在地坐擁不少特有的古早味高CP值美食，而不斷吸引觀光客前來，特別是位於萬和宮一旁的「廖記老街麵線」，除了招牌麵線之外，懂吃的人一定會來碗香噴噴、油膩膩的魯肉飯；外觀不起眼的「阿有麵店」更是Google評價超過900則且維持在4星以上水準的超夯名店，陽春麵、餛飩麵味道樸實又大碗，公道的銅板價也成為當地許多小資族的心頭好。





南屯老街隱藏美食：廖記老街麵線

部落客 兔兔的 ■純粹■ 只是愛吃了點 造訪 廖記老街麵線 說：

整體來說，我覺得滷味的表現挺好的，打卡送的滷豆干也好吃！最愛的還是我點的魯肉飯，口感和口味都很讚，喜歡吃這種入口即化魯肉的朋友們不能錯過這家店。<全文介紹>



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#廖記老街麵線

地址：台中市南屯區萬和路一段61號

電話：04-2380-5075





南屯老街隱藏美食：甜心粽廚房

部落客 微笑Joe幸運 造訪 甜心粽廚房 說：

裡頭的配料滿滿，滷肉中豐沛的油脂部份多數都化在糯米中，口感吃起來肥而不膩，和搭配的糯米一同入口更顯滑潤與香氣。<全文介紹>



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#甜心粽廚房

地址：台中市南屯區南屯路二段740號

電話：0953-699-223



南屯老街隱藏美食：阿有麵店

部落客 Papa 女王 造訪 阿有麵店 說：

扁薄陽春麵體，一大湯匙的肉燥醬汁就完成了，非常樸實，有油蔥香與肉末的氣味，出乎意料清淡，辣椒自己加之外我還多加了烏醋，底層則是滿滿豆芽菜啊！<全文介紹>



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#阿有麵店

地址：台中市南屯區萬和路一段70號

電話：04-2386-9555





南屯老街隱藏美食：柯越南素食河粉

部落客 Papa 女王 造訪 柯越南素食河粉 說：

越南素食河粉湯頭很像小時候喝到的豆菜湯麵的感覺，用蘿蔔為基底，用了大量豆皮豆芽在裡面，還有一塊大的油豆腐，湯頭我有喝到一口，敢吃辣的朋友建議可以加生辣椒水，別問了用力擠檸檬汁下去保證開胃又好吃！<全文介紹>



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#柯越南素食河粉

地址：台中市南屯區南屯路二段581巷6號

電話：04-2386-1390





南屯老街隱藏美食：南屯老街冰烤地瓜

部落客 果果愛 Fruitlove 造訪 南屯老街冰烤地瓜 說：

位於南屯老街近萬和宮有一家我們自己喜愛很久的冰烤地瓜，附近最近的停車場位於萬和宮旁...除烤地瓜外，也有販售麥芽地瓜，裹上一層蜜的地瓜，光滑透亮，看起來就很誘人，口感不會太甜膩，是很幸福的小零嘴。<全文介紹>



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#南屯老街冰烤地瓜

地址：台中市南屯區萬和路一段108號

電話：04-2382-2366





南屯老街隱藏美食：涼心冰室

部落客 梅子的旅遊食記 造訪 涼心冰室 說：

涼心手作堅持的安心食材，搭配手炒黑糖的古早味挫冰與四季都能享用到的綿密雪花冰、精選的消暑飲品、暖胃的熱甜湯，必能滿足您不同的味蕾...<全文介紹>



#涼心冰室

地址：台中市南屯區萬和路一段78號

電話：0963-738-818





南屯老街隱藏美食：麵包林里

部落客 悠比。食玩生活雜。誌 造訪 麵包林里 說：

只要是開店的日子，開店前店外就大排長龍...店裡面的麵包種類不多，會在每樣商品上面標出價格及使用的材料，有九州小麥、丹麥發酵奶油、櫻花法國粉...等外國材料～<全文介紹>



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#麵包林里

地址：台中市南屯區五福街185號

電話：04-2386-3185

