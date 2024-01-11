北屯超多美景拍不完！兼具人文與自然景觀的台中市，不只商圈繁華、交通便利，境內更集結了山線、海線、屯區、市中心等四種生活區域，而位於中部的北屯區不僅是台中人口密度最高的地區，從都會到山林更是有數不完的絕美風景，像是網美爭相造訪的「紙箱王創意園區」、「心之芳庭」或是戶外活動派推爆的「大坑登山步道」、「新都生態公園」等，都讓北屯近年來吸引了不少遊客，下次有機會到台中旅遊時，不妨規劃一趟網美北屯一日行程，從不同角度認識全新的北屯風貌。



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說到台中境內的打卡景點，北屯區絕對名列前茅，網美們一定都知道的「心之芳庭」就坐落在此，隨著季節變更的華麗打卡場景，一年四季可說是遊客不斷；深受大小朋友喜愛的「紙箱王創意園區」，境內各種紙箱造景與建築相當逼真，最有人氣的紅白蘑菇屋讓人一秒就想到超級瑪利歐的蘑菇角色奇諾比奧，總是讓網友們爭先恐後想在此拍照；擁有12條登山步道的「大坑登山步道」，可根據喜好與難易度自由任選攀爬，其中又以3號步道的「相思木棧道」吸引不少人前往，好天氣時還能在高處一併眺望美麗的台中市景。





台中北屯打卡點：紙箱王創意園區

部落客 優尼太太 造訪 紙箱王創意園區 說：

由樹林圍繞的中心點出現這個可愛的紅色蘑菇屋，任誰都會驚呼，蘑菇屋的後方是一個小型的溜滑梯，是從一個小閣樓中溜下，閣樓上還有可愛的小陽台呢～同時這區塊也是紙箱火車行徑的路線之一，所以可以非常近距離...<全文介紹>



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#紙箱王創意園區

地址：台中市北屯區東山路二段2巷2號

電話：04-2239-8868





台中北屯打卡點：郭叔叔獼猴生態區

部落客 相片中的菲莉絲 造訪 郭叔叔獼猴生態區 說：

位於台中大坑山上的郭叔叔獼猴園，又稱為郭叔叔獼猴生態區，主打可近距離看到很多猴子，而且還有專人導覽講解，可以觀賞猴子生態、餵食秀，拍下各種猴子的精采瞬間，蠻值得來這裡走一走。<全文介紹>



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#郭叔叔獼猴生態區

地址：台中市北屯區北坑巷116號

電話：04-2439-0272



台中北屯打卡點：大坑登山步道

部落客 貪吃猴 造訪 大坑登山步道 說：

台中大坑登山步道攻略，號稱台中人後花園的大坑風景區，擁有12條登山步道，山林環繞結合木棧道的怡人景色吸引不少人登山健行。像是大坑3號以相思木棧道為主，能夠眺望台中市景搭配好天氣風景美不勝收。<全文介紹>



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#大坑登山步道

地址：台中市北屯區（12條步道入口皆不同，請依網路資料為準）

電話：無





台中北屯打卡點：新都生態公園

部落客 別讓一姐不開心 造訪 新都生態公園 說：

從高處往下看，新都生態公園的環境真的很好，草地保養得很好非常翠綠，中間有一個大平台，可以在這裡玩遊戲，更棒的是，四周圍都有大樹環繞，有很多樹蔭可以乘涼休息。<全文介紹>



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#新都生態公園

地址：台中市北屯區祥順路二段

電話：04-222-8911





台中北屯打卡點：澄石享自在

部落客 來自品兒的食旅日常 造訪 澄石享自在 說：

位於台中大坑的享自在休閒生態園區內便有一處如此的秘境，「澄石享自在」是園區內的餐廳之一主要提供蔬食料理，走進餐廳前先漫步在浪漫的水上木棧道，且四處被落羽松圍繞的氛圍彷彿走進了世外桃源般。<全文介紹>



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#澄石享自在

地址：台中市北屯區東山路二段207-5號

電話：04-2239-1059





台中北屯打卡點：心之芳庭

部落客 如兒的悠閒食光 造訪 心之芳庭 說：

台中情侶、閨蜜必朝聖之地「心之芳庭」，在這個浪漫莊園內，不同的節慶換上不同的造景，園方真的很用心，除了可以拍好拍滿外，園區也有提供餐點以及手作DIY，所以想在這裡待上一整天，保證沒問題...<全文介紹>



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#心之芳庭

地址：台中市北屯區芳庭路1號

電話：04-2239-8900﻿﻿







台中北屯打卡點：HIONE啵比星球

部落客 小虎食夢網 造訪 HIONE啵比星球 說：

過了橋就是恐龍親子樂園，園區裡共有多達五十多種大小不同的恐龍，加上多種遊樂設施和10多項主題景點，不管是小孩還是毛小孩都可以玩的很開心，就連喜歡恐龍的大人都拍照拍得不亦樂乎。<全文介紹>



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#HIONE啵比星球

地址：台中市北屯區東山路二段151之2號

電話：04-2239-9520





台中北屯打卡點：大坑情人橋

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 大坑情人橋 說：

這座以粉紅色為主色系的橋，是許多情侶必拍的橋。橋梁粉色結構搭配地上的倒影，形成了一個倒臥的愛心形狀，所以被稱為愛心橋或情人橋。<全文介紹>



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#大坑情人橋

地址：台中市北屯區祥順東路一段與景賢路交叉路口

電話：無





台中北屯打卡點：興安圖書館

部落客 李大人吃遊記 造訪 興安圖書館 說：

位於台中市北屯區的「興安圖書館」在經過重新整修後，瞬間變身為文青圖書館，再加上風鈴木開花季節，超美的閱讀環境讓人沈浸一整天都不覺浪費，，也成為吸睛的台中景點。<全文介紹>



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#興安圖書館

地址：台中市北屯區興安路一段162號

電話：04-2232-8546

