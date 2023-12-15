新社原來藏了超多美食！位於台中市東邊的新社區，一直以來都以充滿綠意的自然景點，吸引了全台許多遊客前來放鬆身心，不過在欣賞花草之餘，這裡也藏了不少充滿在地特色的美食等著饕客來造訪，像是隱深山林仍吸引大批客人造訪的「頭嵙山香菇」、擁有超美景觀的必比登名店「菇神觀景複合式餐飲」等，都是來到這裡不能錯過的超夯美食，日後有機會造訪台中新社區時，不妨吃一輪這7間連在地人都喜歡的美味餐點，見識新社人引以為傲的家鄉味。



推薦閱讀：豐原11間隱藏小吃攻略！台中人推爆11間「30年人氣肉粥店、平價版鼎泰豐湯包、浮誇龍蝦海鮮粥」豐原街邊小吃，來一趟就知道豐原人吃多好。





台中新社區最為人所知的，是一間比一間難訂又漂亮的景觀餐廳，但其實還有許多爆紅人氣小店，不管是觀光客、在地人也都爭相排隊品嚐，像是隱藏在山中的「頭嵙山香菇」，是愛吃香菇料理的老饕們一定要朝聖過一次的人氣夯店，特別是香噴噴又大份量的「香菇肉燥飯」，邪惡到讓人吃了超唰嘴；曾榮獲必比登推介的「菇神觀景複合式餐飲」不僅環境優美，招牌的菇類火鍋優質又新鮮，每到假日人潮總是不停歇，最好要事先訂位以免白跑一趟。





新社隱藏版美食：頭嵙山香菇

部落客 Nini and Blue 玩樂食記 造訪 頭嵙山香菇 說：

頭嵙山香菇餐點價格實惠，整桌滿滿美食佳餚也不擔心傷荷包，首推獨家素棒棒腿、百香嫩豆腐、炸綜合菇及鳳梨冰沙等美食小吃。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#頭嵙山香菇

地址：台中市新社區南華街53號

電話：04-2582-4626





新社隱藏版美食：新社特製煎包

部落客 小涼的美食小天地 造訪 新社特製煎包 說：

煎包的外皮不會太厚重，吃起來微酥香有口感，而且一咬開有被內餡的飽滿嚇到，天啊！真的太滿了、整個就是在吃菜嘛！我喜歡皮薄餡多的水煎包...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#新社特製煎包

地址：台中市新社區興安路7號

電話：04-2582-0373



新社隱藏版美食：餓了 台式丼飯

部落客 Nini and Blue 玩樂食記 造訪 餓了 台式丼飯 說：

餓了台式丼飯的內用雙拼丼飯真的很超值，肉品兩份而且飯量與菜量也比較多一些，醬料部分也滿特別的，烤肉醬鹹甜不死鹹，而且能讓肉片更加香嫩好吃...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#餓了 台式丼飯

地址：台中市新社區興安路6-1號

電話：04-2581-7999





新社隱藏版美食：菇神觀景複合式餐飲

部落客 靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食 造訪 菇神觀景複合式餐飲 說：

必比登推薦美食餐廳「菇神觀景複合式餐飲」之前也來吃過至少兩次吧，這回跟公婆的台中之旅我們再訪了！養生菇類料理及火鍋風味都很不錯，餐廳也很寬敞，還有大面積的觀景窗，環境、餐點都讓人滿意！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#菇神觀景複合式餐飲

地址：台中市新社區協成村協中街287號

電話：04-2582-2548





新社隱藏版美食：尚介讚炸香菇

部落客 Leona fun life -利歐娜。樂生活 造訪 尚介讚炸香菇 說：

一份就能吃到秀珍菇、黃金菇、杏鮑菇、香菇和白精靈菇，而且份量真的蠻多的，酥酥香香，加上胡椒粉提味，真的讓人忍不住一口接一口啊！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#尚介讚炸香菇

地址：台中市新社區協中街211巷1號

電話：04-2581-9561





新社隱藏版美食：醬領碳烤雞排

部落客 果果愛 Fruitlove 造訪 醬領碳烤雞排 說：

黃色的酥皮外衣，加上酸甜鹹香的美味醬料，外酥內嫩的口感讓人回味無窮，必點的烤豆包，先炸後烤後的酥脆滋味讓人想一口接一口...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#醬領碳烤雞排

地址：台中市新社區興安路108號

電話：04-2581-0011





新社隱藏版美食：新社老川味現炒

部落客 果果愛 Fruitlove 造訪 新社老川味現炒 說：

有炒麵、炒飯、粥還有各種菜色，有方桌還有圓桌幾個人來都合適，像是煎過的牛肉帶點焦香的味道，粒粒分明的炒飯，吃起來很香而且不油膩，滑嫩Q彈的羊肉配上帶點沙茶香的醬汁，讓人想一口接一口，再喝上一碗鮮嫩脆口沒有腥味的豬肝湯，讓人覺得好滿足。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#新社老川味現炒

地址：台中市新社區興安路18-24號

電話：04-2581-8081

