豐原人都吃得超澎湃！說到台中最多美食的地方，不外乎會先想到西屯區、舊城區或是逢甲夜市，但可別以為位於山線的豐原區就沒有美味好料，這裡的街邊小吃可說是臥虎藏龍，無論是在地經營30年的「阿旺澄食堂」、主打東北酸菜白肉鍋的「正海城北方美食館」、豆花控激推的「林阿波杏仁茶豆花」，隨便一間都是人氣爆棚的隱藏街邊小吃，下次來到豐原時別忘了到訪這11間相當具有代表性的店家，保證你不會再說豐原沒有美食了。



推薦閱讀：台中豐原5個好拍景點！台中人週末直奔「免費兒童遊樂區、人氣懷舊柑仔店、古典歐風莊園」，來過別再說豐原很無聊。





豐原可說是台中的隱藏版美食天堂，這裡隨便一列就有好幾間享譽當地的美食小吃，特別是擁有30年以上歷史的「阿旺澄食堂」，來到這裡不免俗要點一碗便宜又大份量的招牌肉粥，這裡的肉並非是絞肉，而是完整的梅花豬肉片，配上青蔥、筍絲、油蔥，既澎湃又實惠，難怪吸引不少新舊客人上門；被譽為平價版鼎泰豐湯包的「立麒鮮肉湯包」，皮薄多餡又會噴汁，一到用餐時間就大排長龍，如果太晚來可能還吃不到小菜，所以一定要提早到店等待。





豐原隱藏版小吃：阿旺澄食堂

部落客 水星人的怪咖時代 造訪 阿旺澄食堂 說：

豐原美食阿旺澄食堂是在地30年超人氣肉粥店，一碗熱騰騰肉粥只要35元，搭配紅槽肉、肉捲、月亮蝦餅，銅板價美食小吃擺滿桌，用餐時間人潮大爆滿！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#阿旺澄食堂

地址：台中市豐原區圓環西路78號

電話：04-2524-4449





豐原隱藏版小吃：正海城北方美食館

部落客 糖糖's 享食生活 造訪 正海城北方美食館 說：

正海城北方美食館的必點招牌東北酸菜白肉鍋，糖糖點的是小鍋份量，大概是4人份左右，整鍋料裝的滿滿的，看起來相當澎派呢～<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#正海城北方美食館

地址：台中市豐原區永康路9號

電話：04-2528-9818



豐原隱藏版小吃：立麒鮮肉湯包

部落客 糖糖's 享食生活 造訪 立麒鮮肉湯包 說：

在地人推到爆的豐原鮮肉湯包店，立麒鮮肉湯包不只湯汁誇張，就連人潮也多到炸掉，不是用餐時間也是客滿狀態，生意超級好，想吃立麒鮮肉湯包的朋友們，請先做好排隊的準備～<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#立麒鮮肉湯包

地址：台中市豐原區水源路590號

電話：04-2528-8542





豐原隱藏版小吃：江湖客棧螃蟹海鮮粥(湯飯)

部落客 冠婷｜愛旅行｜美食 造訪 江湖客棧螃蟹海鮮粥(湯飯) 說：

第一口先喝含有青龍蝦精華的醇厚湯頭，入口的自然鮮味，讓人一口接一口吃起來，捨不得放下手中湯匙；接著吃存在感特別高的青龍蝦，口感特別紮實，可仔細嚐嚐化入嘴裡的自然鮮甜...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#江湖客棧螃蟹海鮮粥(湯飯)

地址：台中市豐原區豐東路602-1號

電話：0963-010-550





豐原隱藏版小吃：余豐原在地鮮魚湯

部落客 貪吃猴 造訪 余豐原在地鮮魚湯 說：

店家招牌人氣海鮮粥，裡面可是超有料，吃的到魚肚、魚肉、魚皮、透抽、蛤蜊、蝦子、小干貝等，以小火慢慢燉煮，米粒吸收了魚湯鮮美的精華，每一口都能吃到來自虱目魚的鮮味。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#余豐原在地鮮魚湯

地址：台中市豐原區中興路249號

電話：04-2529-7882





豐原隱藏版小吃：粥狂

部落客 肉依小姐吃什麼? 造訪 粥狂 說：

主打地表最霸氣的澎派海鮮粥，無論是龍蝦和螃蟹通通都能吃到，最低只要用百元價就能享用新鮮海味，還有飲料冰品自助無限享用，有甜有鹹一次滿足胃的需求，難怪什麼時候來都大排長龍！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#粥狂

地址：台中市豐原區向陽路9號

電話：0938-596-875





豐原隱藏版小吃：林阿波杏仁茶豆花

部落客 狐狸金的日常 造訪 林阿波杏仁茶豆花 說：

林阿波杏仁茶豆花家的豆花加的也是「杏仁茶」這真的是太奢華了吧～香濃的杏仁茶再加上棉密滑順的豆花沒想到那麼配耶～<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#林阿波杏仁茶豆花

地址：台中市豐原區中正路104之1號

電話：0920-778-395





豐原隱藏版小吃：榕樹下輝伯香菇肉焿

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 榕樹下輝伯香菇肉焿 說：

香菇肉羹麵加了高麗菜還有柴魚片，是偏甜的南部口味，肉羹口感很不錯，而且吃起來是咬到到原肉的赤肉羹，而且頗大塊，湯頭頗鮮，應該是加了柴魚跟高麗菜的關係，又濃又香，算好吃又便宜。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#榕樹下輝伯香菇肉焿

地址：台中市豐原區豐東路428號

電話：04-2515-4815





豐原隱藏版小吃：瑞穗炸雞

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 瑞穗炸雞 說：

說到這家瑞穗炸雞在豐原超有名啊，可說是無人不知無人不曉，在經過網路不斷的報導曝光，連外地客來到這也都會拍照打卡，讓瑞穗炸雞只要一開攤，排隊的人潮就不斷湧入，不僅在地人來排，假日更是很多外地客也慕名而來...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#瑞穗炸雞

地址：台中市豐原區西安街72-1號

電話：0958-488-520





豐原隱藏版小吃：鎌村路土地公廟炒麵豬血湯

部落客 貪吃猴 造訪 鎌村路土地公廟炒麵豬血湯 說：

除了地點特別，餐點也純樸好吃。推薦腳庫飯滷的非常入味，肥嫩且入口即化，清湯也簡單好喝。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#鎌村路土地公廟炒麵豬血湯

地址：台中市豐原區鎌村路640號

電話：無





豐原隱藏版小吃：糕粿不貴

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 糕粿不貴 說：

選擇困難的話就點搭配好的套餐，這次點了D套餐，包含蘿蔔糕、糯米腸、香腸以及香腸以及魯大腸 一整盤100元。不得不說，這一整盤真的沒有一樣是雷，老闆娘還給了薑片，如果有蒜片會更讚。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#糕粿不貴

地址：台中市豐原區育英路94號

電話：04-2528-6852

