豐原景點意外超好拍！來到台中的豐原區，免不了吃一碗當地赫赫有名的海鮮粥或是到后豐鐵馬道來趟自行車之旅，但很多人都不知道，豐原境內還有一間充滿懷舊情調的「榮町雜貨店」、能夠免費入園的秘境遊戲區「公老坪Dream kitchen」，都是豐原人捨不得公開的打卡好地點，下次來到豐原時別忘了順遊這5個最好拍的景點，保證你不會以為來豐原只能吃海鮮粥、騎自行車了。



推薦閱讀：台中人超不想公開！台中7間澎湃系「大里街邊小吃」全蒐羅，人氣銅板價「爆香油亮滷肉飯」、30年老店「古早味肉燥麵」，連在地人的胃也收服。





來台中豐原除了到訪幽靜的后豐鐵馬道，近年也有其他特色景點陸續被發現，連當地人到訪後都比預料中還驚艷，像是一秒就讓人回到小時候的「榮町雜貨店」，店內不只販售柑仔店常見的零食，還將整棟建築物打造成日式純白色木屋，吸引不少網美特別前來朝聖；結合免費休閒農場、兒童遊戲區與景觀餐廳的「公老坪Dream kitchen」則是近期台中超夯的親子景點，吃喝玩樂一站到位，讓不少父母週末都搶著帶孩子來這裡放風。





豐原熱門打卡點：榮町雜貨店

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 榮町雜貨店 說：

榮町雜貨店地址在豐原區朴子街259巷2號，是后豐鐵馬道旁一間賣咖啡、飲品、簡餐、冰棒、零食的小店家，地方不大但好拍，備有免費停車場，車子是可以直接開進來的喔。<全文介紹>



#榮町雜貨店

地址：台中市豐原區朴子街259巷2號

電話：0932-625-832





豐原熱門打卡點：鐵道之鄉酒莊

部落客 Kiwi樂活食旅 造訪 鐵道之鄉酒莊 說：

大型的裝置藝術美拍不停，還有美酒可以購買，專業品酒解說，想要買伴手禮、咖啡、簡餐都可以，周邊景點可以順道一遊豐原廟東夜市、高美濕地、逢甲夜市、大雪山、新社花海。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#鐵道之鄉酒莊

地址：台中市豐原區朴子街260巷2弄32號

電話：04-2512-3393





豐原熱門打卡點：台灣味噌釀造文化館

部落客 蘋果話日常 造訪 台灣味噌釀造文化館 說：

廣場上就能看到許多釀造味噌的圖文說明及機具器材，可以自行參觀，也很好拍照，看完再跟著指標上樓即可。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#台灣味噌釀造文化館

地址：台中市豐原區西勢路701號

電話：04-2532-7569



豐原熱門打卡點：公老坪Dream kitchen

部落客 史努比&可樂娜的遊樂園 造訪 公老坪Dream kitchen 說：

台中親子景點公老坪結合「休閒農場」與「Dream Kitchen夢想餐廳」，Dream Kitchen夢想餐廳是豐原知名的夜景餐廳，廣敞的園區打造木製古早味童玩樂園及小型動物農場，就算不是來用餐也能免費入園暢玩...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#公老坪Dream kitchen

地址：台中市豐原區水源路坪頂巷12號

電話：0928-340-008





豐原熱門打卡點：威爾森的農場

部落客 Cyndi love's 享食天堂 造訪 威爾森的農場 說：

門票只要50元，有可愛動物區可以餵小羊、小豬、兔子、天竺鼠、鴨子、小魚，還有遊戲區有溜滑梯以及沙坑，寬廣的空地小孩可以跑跑...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#威爾森的農場

地址：台中市豐原區豐勢路二段535巷122弄23號

電話：04-25132063

