來宜蘭不吃蔥油餅很不專業！宜蘭四季氣候怡人，在地美食與舒壓的自然美景，總是吸引許多遊客在休假期間前來旅遊，說到宜蘭最有名的小吃，當然莫過於享譽全台的蔥油餅，大至店面、小至車輛攤位，可說是處處都能看到這項平民美食。但這麼多蔥油餅，一時之間到底選哪間吃才不後悔？直接跟著美食部落客推薦的「宜蘭蔥油餅」熱門清單，一輪吃下來保證讓你立刻想再訪。



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來到宜蘭總是會忍不住來份蔥油餅，特別是熱騰騰剛起鍋的時候，那邪惡的滋味太令人難以拒絕！特別是連在地人都會直接買整箱回家的「柯氏蔥油餅」說是當地龍頭也不為過，不僅擁有外酥內軟的口感，還能加蛋、小魚辣椒、九層塔等多種配料，Google評論破萬還能維持4星以上，多年來魅力完全無法擋；位於頭城的「頭城車站阿伯炸彈蔥油餅」一週雖然只營業3天，但手工現做的蔥油餅Q彈有勁，加上獨門醬料讓不少老饕推爆，也是不可錯過的宜蘭蔥油餅天花板之一。





宜蘭必吃人氣蔥油餅：頭城車站阿伯炸彈蔥油餅

部落客 小佳的幻想世界 造訪 頭城車站阿伯炸彈蔥油餅 說：

阿伯炸彈蔥油餅的醬料真的好吃，餅皮的部份沒有像阿嬤蔥油餅這麼澎，適合喜歡吃軟Q類型的人。<全文介紹>



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#頭城車站阿伯炸彈蔥油餅

地址：宜蘭縣頭城鎮纘祥路59號 頭城火車站旁

電話：0918-130-999





宜蘭必吃人氣蔥油餅：頂埔阿嬤蔥油餅

部落客 魔王的碗公 造訪 頂埔阿嬤蔥油餅 說：

趁熱吃，金黃色的外皮咬下去會發出清脆的聲音，很酥，越吃到中間就會吃到水嫩鮮甜的三星蔥與熟蛋，整體來說非常涮嘴好吃，三星蔥鮮香無話可說，來到宜蘭頭城的確值得下車購買...<全文介紹>



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#頂埔阿嬤蔥油餅

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路二段316號

電話：03-978-9234



宜蘭必吃人氣蔥油餅：柯氏蔥油餅

部落客 小可愛阿貴 造訪 柯氏蔥油餅 說：

蔥的份量不少，剛起鍋的餅皮吃起來口感酥脆，但放了一些時間就會變得Ｑ軟，蔥香的味道明顯，加上蛋跟沾醬之後，蔥油餅的味道豐富頗有層次，是礁溪好吃的蔥油餅，剛好遇到不用排隊真的很棒！<全文介紹>



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#柯氏蔥油餅

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號

電話：無





宜蘭必吃人氣蔥油餅：三星阿婆蔥油餅

部落客 紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活 造訪 三星阿婆蔥油餅 說：

蔥油餅在油鍋裡吱吱作響，看就流口水～跟我喜歡的炸蛋餅不同，看得出來這個餅皮比較厚。記得加點辣椒醬喔！更能提出蔥油餅的香氣，一口咬下，滿口蔥香，外皮酥酥的...<全文介紹>



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#三星阿婆蔥油餅

地址：宜蘭縣三星鄉三星路7段318號

電話：03-989-2359





宜蘭必吃人氣蔥油餅：礁溪頂好蔥油餅

部落客 ifunny艾方妮的遊樂場 造訪 礁溪頂好蔥油餅 說：

熱熱的吃真的很好吃，餅皮炸得香酥脆，咀嚼起來還帶點Q勁。三星蔥多汁香甜，混合著半熟蛋液，真的太迷人！若喜歡吃辣的人一定要加辣，生辣椒的麻香辣，吃來更過癮！<全文介紹>



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#礁溪頂好蔥油餅

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段262號下 、7-11 旁邊摩斯漢堡招牌

電話：0919-214-173





宜蘭必吃人氣蔥油餅：冬山金珠蔥油餅

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 冬山金珠蔥油餅 說：

真的有！夠！香！剛起鍋熱騰騰的蔥油餅，完全香到可能站在路口的行人也會聞到香氣的那種～大口咬下外面酥脆，裡面軟Q，口感特別有嚼勁，口齒會留香！<全文介紹>



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#冬山金珠蔥油餅

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路一段1018號

電話：0989-343-359





宜蘭必吃人氣蔥油餅：彭記蔥油餅

部落客 紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活 造訪 彭記蔥油餅 說：

雖然有點油，可是真的滿香的。外皮脆，裡頭蔥花更是多。我是個討厭吃蔥的人，可是這個炸蔥香讓人滿足的咬下去。<全文介紹>



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#彭記蔥油餅

地址：宜蘭縣宜蘭市聖後街（靠近牌樓下方）

電話：0913-505-545





宜蘭必吃人氣蔥油餅：宜蘭龍潭日香炸蛋蔥油餅

部落客 撒野樂活小村婦 造訪 宜蘭龍潭日香炸蛋蔥油餅 說：

炸好的蔥油餅熱騰騰，外皮蓬鬆酥軟，咬起來很有嚼勁，裡面有不少的蔥花加上滑嫩的蛋，所以香氣十足，一口接一口好涮嘴，我覺得買完直接開吃再搭配無糖紅茶更過癮。<全文介紹>



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#宜蘭龍潭日香炸蛋蔥油餅

地址：宜蘭縣龍潭鄉大坡路一段118號

電話：0911-958-509





宜蘭必吃人氣蔥油餅：星寶蔥達人

部落客 Mio&Max吃貨人生之旅 造訪 星寶蔥達人 說：

剛起鍋燒燙燙的蔥派，外酥內軟！裡面滿滿新鮮的三星蔥香，吃起來就像爆餡的蝸牛蔥餅，蠻好吃的...<全文介紹>



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#星寶蔥達人

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段7號

電話：0918-685-686

