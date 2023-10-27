宜蘭小吃「柯氏蔥油餅」是許多來宜蘭旅遊觀光客必吃的礁溪美食，這間宜蘭排隊美食每次經過都有長長的人潮在等候蔥油餅。

「柯氏蔥油餅」是礁溪蔥油餅50年老店，網路也有上萬則評價，這天剛好遇到沒什麼風雨的颱風假停班停課沒有大排隊。

礁溪美食 柯氏蔥油餅 位置

「柯氏蔥油餅」地址在宜蘭礁溪國小對面，中華電信大樓前的攤位。

從礁溪火車站走過來大約10多分鐘，攤位前面有許多機車停車格，對面的礁溪國小也有地下停車場，停車非常的方便，不過大部分的人還是喜歡路邊亂停車，畢竟只是買個蔥油餅，但要小心被警察開單，這裡可是重點取締路段。

柯氏蔥油餅(僅此一家別無分店)

電話：無提供

(柯氏蔥油餅沒有提供電話訂餐，只能現場排隊。)

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號

營業時間：09:00~18:00 (週三公休)

食記：【礁溪美食】柯氏蔥油餅，礁溪排隊蔥油餅小吃！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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礁溪美食 柯氏蔥油餅 排隊外帶

現炸的蔥油餅在油鍋裡滋滋作響，

光看這製作過程就覺得很療癒。

起鍋後的蔥油餅，

炸得金黃酥脆好吃模樣，

旁邊還有三種店家特調的沾醬。

礁溪美食 柯氏蔥油餅 菜單價錢

目前最新2023柯氏蔥油餅菜單價錢

柯氏蔥油餅價格不加蛋40元，加蛋45元。

另外還提供三種沾醬：蒜蓉醬油、招牌甜辣醬與鹹辣椒醬。

醬料有各自的編號，點餐時記得跟店員報醬料的號碼。

柯氏蔥油餅在2023第一屆500碗得到2碗的推薦！

蔥油餅加蛋 45元

柯氏蔥油餅採餅皮跟蛋分開半油煎炸，再把蔥花加在蛋上面，最後將餅皮蓋上去就完成。

蔥的份量不少，剛起鍋的餅皮吃起來口感酥脆，但放了一些時間就會變得Ｑ軟，蔥香的味道明顯，加上蛋跟沾醬之後，蔥油餅的味道豐富頗有層次，是礁溪好吃的蔥油餅，剛好遇到不用排隊真的很棒！

來的時候沒什麼人排隊，

剛炸好的蔥油餅不會有油膩感，

加上三種特調的沾醬，味道好吃。

每次經過都大排長龍的柯氏蔥油餅，老實說這間可能不是我心目中宜蘭最好吃的蔥油餅，但確實有在水準之上，不怕排隊的話，來礁溪還是可以試一試的美食推薦。

柯氏蔥油餅(僅此一家別無分店)

電話：無提供

(柯氏蔥油餅沒有提供電話訂餐，只能現場排隊。)

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號

營業時間：09:00~18:00 (週三公休)

食記：【礁溪美食】柯氏蔥油餅，礁溪排隊蔥油餅小吃！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

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