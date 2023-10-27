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僅此一家別無分店，每次經過都排隊的人氣蔥油餅，在地扛壩子就這間！

2023-10-27 17:15:04 陳小可的吃喝玩樂 人氣：201
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：605篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

造訪商家：柯氏蔥油餅
phone0985-873-689
place宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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宜蘭小吃「柯氏蔥油餅」是許多來宜蘭旅遊觀光客必吃的礁溪美食，這間宜蘭排隊美食每次經過都有長長的人潮在等候蔥油餅。

柯氏蔥油餅」是礁溪蔥油餅50年老店，網路也有上萬則評價，這天剛好遇到沒什麼風雨的颱風假停班停課沒有大排隊

礁溪美食 柯氏蔥油餅 位置

柯氏蔥油餅」地址在宜蘭礁溪國小對面，中華電信大樓前的攤位。

從礁溪火車站走過來大約10多分鐘，攤位前面有許多機車停車格，對面的礁溪國小也有地下停車場，停車非常的方便，不過大部分的人還是喜歡路邊亂停車，畢竟只是買個蔥油餅，但要小心被警察開單，這裡可是重點取締路段。

柯氏蔥油餅(僅此一家別無分店)
電話：無提供
(柯氏蔥油餅沒有提供電話訂餐，只能現場排隊。)
地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號
營業時間：09:00~18:00 (週三公休)
食記：【礁溪美食】柯氏蔥油餅，礁溪排隊蔥油餅小吃！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

礁溪美食 柯氏蔥油餅 排隊外帶

現炸的蔥油餅在油鍋裡滋滋作響，
光看這製作過程就覺得很療癒。

起鍋後的蔥油餅，
炸得金黃酥脆好吃模樣，
旁邊還有三種店家特調的沾醬。

礁溪美食 柯氏蔥油餅 菜單價錢

目前最新2023柯氏蔥油餅菜單價錢

柯氏蔥油餅價格不加蛋40元，加蛋45元。
另外還提供三種沾醬：蒜蓉醬油、招牌甜辣醬與鹹辣椒醬。
醬料有各自的編號，點餐時記得跟店員報醬料的號碼。

柯氏蔥油餅在2023第一屆500碗得到2碗的推薦！

蔥油餅加蛋 45元

柯氏蔥油餅採餅皮跟蛋分開半油煎炸，再把蔥花加在蛋上面，最後將餅皮蓋上去就完成。

蔥的份量不少，剛起鍋的餅皮吃起來口感酥脆，但放了一些時間就會變得Ｑ軟，蔥香的味道明顯，加上蛋跟沾醬之後，蔥油餅的味道豐富頗有層次，是礁溪好吃的蔥油餅，剛好遇到不用排隊真的很棒！

來的時候沒什麼人排隊，
剛炸好的蔥油餅不會有油膩感，
加上三種特調的沾醬，味道好吃。

每次經過都大排長龍的柯氏蔥油餅，老實說這間可能不是我心目中宜蘭最好吃的蔥油餅，但確實有在水準之上，不怕排隊的話，來礁溪還是可以試一試的美食推薦。

柯氏蔥油餅(僅此一家別無分店)
電話：無提供
(柯氏蔥油餅沒有提供電話訂餐，只能現場排隊。)
地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號
營業時間：09:00~18:00 (週三公休)
食記：【礁溪美食】柯氏蔥油餅，礁溪排隊蔥油餅小吃！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

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菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

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文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
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陳小可的吃喝玩樂

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一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

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