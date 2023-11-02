來到宜蘭冬山絕對要吃的銅板小吃，就是這間「金珠蔥油餅」，位於冬山車站以及冬山老街周邊，只要有營業必排隊～現點現炸現吃，餅皮特別Q軟酥香，會讓人忍不住就一口接一口，加上不貴的銅板價，怪不得開了很久人氣卻依舊火熱！

已在宜蘭冬山當地開業多年的「金珠蔥油餅」，是宜蘭冬山老街的代表性美食之一，從最一開始的小餐車，賣到現在變成有正式的店面，就能感受道這款蔥油餅有奪～受到當地人及遊客的喜愛。

金珠蔥油餅的完整菜單，菜單選擇沒有很多，蔥油餅分為 原味/黃金泡菜 兩種口味，飲料則是 冰紅茶/檸檬紅茶。除此之外還有販售現烤的蛋塔，喜歡的人也可try try。

現點現炸的蔥油餅，點完餐後只見店家熟練的手法，咻咻咻將麵團壓扁油炸，然後包入海量的蔥，再疊上炸蛋，起鍋後將油瀝乾，然後再分別刷醬。

真的有！夠！香！剛起鍋熱騰騰的蔥油餅，完全香到可能站在路口的行人也會聞到香氣的那種～大口咬下外面酥脆，裡面軟Q，口感特別有嚼勁，口齒會留香！加上鹹香醬料的加持，雖然很罪惡但我還是忍不住把整份自己吃光光惹。

【冬山金珠蔥油餅】

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路一段1018號

營業時間：週六-週二12:00-18:00；週三-週五公休

電話：0989-343-359

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