為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 礁溪龍潭美食》新鮮蔥花灑滿滿【日香炸彈蔥油餅】招待免費紅茶喝到飽

礁溪龍潭美食》新鮮蔥花灑滿滿【日香炸彈蔥油餅】招待免費紅茶喝到飽

2023-11-14 23:21:05 撒野樂活小村婦 人氣：103
share
窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：114篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：日香炸彈蔥油餅
phone09-1195-8509
place宜蘭縣礁溪鄉大坡路一段118號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

礁溪龍潭美食》新鮮蔥花灑滿滿【日香炸彈蔥油餅】招待免費紅茶喝

宜蘭礁溪的美食真不少，這次利用午後涼爽的天氣來到龍潭湖走走，回程一路吃吃喝喝渡過好滿足，我們吃完春捲伯、臭豆腐，肚子還有空間，於是再來這家當地小有名氣的「龍潭日香炸彈蔥油餅」把胃填滿，千萬不能讓胃感到寂寞空虛，哈哈

平日也要排隊的銅板美食【礁溪春捲伯】金黃外皮酥又脆，加上滿滿

礁溪龍潭湖 不管是晴天陰天，都有一番風情，湖畔景色宜人，地勢平坦步道規劃完善，很適合扶老攜幼一起前來散散步

礁溪龍潭美食》新鮮蔥花灑滿滿【日香炸彈蔥油餅】招待免費紅茶喝

龍潭日香炸彈蔥油餅 位於宜蘭礁溪的大坡路上，店面的外觀很簡單，有著青綠色的招牌和旗幟

 

礁溪龍潭美食》新鮮蔥花灑滿滿【日香炸彈蔥油餅】招待免費紅茶喝

小攤子就在店面裡但不提供座位，設備簡單但是環境尚且算乾淨，老闆人很客氣低調，戴著口罩認真炸蔥油餅

礁溪龍潭美食》新鮮蔥花灑滿滿【日香炸彈蔥油餅】招待免費紅茶喝

隨著物價的上揚，店家已經有調漲些許的價格，到今年2023年由原本的35元、40元，如今小本生意不得已漲到每份$45元，雖然這個價格對一般人來講都是能夠負擔得起，但也不得不說現今這種平民小吃能夠持久經營下去真的不容易，所以偶爾也是要支持一下

礁溪龍潭美食》新鮮蔥花灑滿滿【日香炸彈蔥油餅】招待免費紅茶喝

我們點了兩份蔥油餅，在等候的同時順便巡了一下，不起眼的店面竟然是滿滿的簽名塗鴉牆，頗有老店的歷史痕跡感

礁溪龍潭美食》新鮮蔥花灑滿滿【日香炸彈蔥油餅】招待免費紅茶喝

礁溪龍潭美食》新鮮蔥花灑滿滿【日香炸彈蔥油餅】招待免費紅茶喝

日香炸彈蔥油餅 營業時間為上午9點到下午6點 

周二公休，也可以提前預訂再來取貨

礁溪龍潭美食》新鮮蔥花灑滿滿【日香炸彈蔥油餅】招待免費紅茶喝

礁溪龍潭美食》新鮮蔥花灑滿滿【日香炸彈蔥油餅】招待免費紅茶喝

更貼心的是，店家提供免費紅茶讓客人飲用

這是老闆自己煮的無糖紅茶 

我們在等待蔥油餅的時候就取用一杯來喝

清淡順口不甜不膩，好解渴

礁溪龍潭美食》新鮮蔥花灑滿滿【日香炸彈蔥油餅】招待免費紅茶喝

餐檯旁邊有滿滿一大鍋的蔥花 

新鮮青脆就讓你看得到 

老闆加料不手軟

礁溪龍潭美食》新鮮蔥花灑滿滿【日香炸彈蔥油餅】招待免費紅茶喝

炸好的蔥油餅可以自行加醬汁

有 甜辣醬、醬油、辣椒醬 三種

醬料台上乾淨整齊，衛生很講究

礁溪龍潭美食》新鮮蔥花灑滿滿【日香炸彈蔥油餅】招待免費紅茶喝

礁溪龍潭美食》新鮮蔥花灑滿滿【日香炸彈蔥油餅】招待免費紅茶喝

礁溪龍潭美食》新鮮蔥花灑滿滿【日香炸彈蔥油餅】招待免費紅茶喝

炸好的蔥油餅熱騰騰，外皮蓬鬆酥軟，咬起來很有嚼勁，裡面有不少的蔥花加上滑嫩的蛋，所以香氣十足，一口接一口好涮嘴，我覺得買完直接開吃再搭配無糖紅茶更過癮

礁溪龍潭美食》新鮮蔥花灑滿滿【日香炸彈蔥油餅】招待免費紅茶喝

礁溪龍潭美食》新鮮蔥花灑滿滿【日香炸彈蔥油餅】招待免費紅茶喝

  日香炸彈蔥油餅｜食後心得  

店家環境簡單乾淨，服務態度也不錯，蔥油餅香酥好吃而且給的蔥花不少，一個份量不小吃起來有飽足感

來到礁溪的龍潭附近，除了可以到龍潭湖風景區走走，別忘了附近的美味小吃 日香炸彈蔥油餅、礁溪春捲伯、龍潭臭豆腐

 

  日香炸彈蔥油餅｜店家資訊  

■ 地址 : 宜蘭縣龍潭鄉大坡路一段118號 

■ 電話 : 0911 958 509

■ 營業時間 9:00-18:00 

■ 公休日: 週二

■ FB臉書 宜蘭龍潭日香炸彈蔥油餅


檢視較大的地圖

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦   

●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主                 

文章標籤

日香炸彈蔥油餅 日香蔥油餅 礁溪 蔥油餅 炸彈蔥油餅 礁溪美食 礁溪小吃 宜蘭蔥油餅 礁溪龍潭美食 龍潭日香蔥油餅 礁溪吃什麼 礁溪好吃 蔥油餅
創作者介紹
創作者 撒野樂活小村婦 的頭像
撒野樂活小村婦

撒野樂活小村婦




#礁溪美食
morechevron_right
文章關鍵字
礁溪美食 礁溪小吃 礁溪龍潭 宜蘭 蔥油餅 more
檢舉
share
chevron_left

阿嬤的手工碳火直烤【黑連烤玉米】獨門醬汁超大

鄉間在地隱藏版，蔥多鮮甜肉多汁【美公子湯包】

chevron_right
延伸閱讀

大仁街炸蛋蔥油餅｜板橋好吃的爆蛋蔥油餅

 布咕布咕

[食記] 台北萬華 涼粉伯sweet potato jelly

 機車仁妻

【台南 南區】美式復古深夜咖啡荒流 HomeReal 來場老派式的cofffee date

 我是艾兒比！！
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：114篇

熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
作者的其它文章
同類據點
黑連烤玉米 照片

黑連烤玉米

3.90 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣員山鄉
武淵廟前廣場蔥油餅 照片

武淵廟前廣場蔥油餅

4.90 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣
礁溪正宗水煎包 照片

礁溪正宗水煎包

4.50 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣礁溪鄉
財記臭豆腐 宜大店 照片

財記臭豆腐 宜大店

4.50 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣宜蘭市
冰噹噹脆皮車輪餅 照片

冰噹噹脆皮車輪餅

4.50 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣宜蘭市

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up