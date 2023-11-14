宜蘭礁溪的美食真不少，這次利用午後涼爽的天氣來到 龍潭湖 走走，回程一路吃吃喝喝渡過好滿足，我們吃完 春捲伯 、臭豆腐，肚子還有空間，於是再來 這家當地小有名氣的 「龍潭日香炸彈蔥油餅」 把胃填滿，千萬不能讓胃感到寂寞空虛，哈哈

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礁溪的 龍潭湖 不管是晴天陰天，都有一番風情，湖畔景色宜人，地勢平坦步道規劃完善，很適合扶老攜幼一起前來散散步

龍潭日香炸彈蔥油餅 位於宜蘭礁溪的大坡路上，店面的外觀很 簡單，有著青綠色的招牌和旗幟 ​

小攤子就在店面裡但不提供座位，設備簡單但是環境尚且算乾淨，老闆人很客氣低調，戴著口罩認真炸蔥油餅

隨著物價的上揚，店家已經有調漲些許的價格，到今年2023年由原本的35元、40元，如今小本生意不得已漲到每份$45元，雖然這個價格對一般人來講都是能夠負擔得起，但也不得不說現今這種平民小吃能夠持久經營下去真的不容易，所以偶爾也是要支持一下

我們點了兩份蔥油餅，在等候的同時順便巡了一下，不起眼的店面竟然是滿滿的簽名塗鴉牆，頗有老店的歷史痕跡感

日香炸彈蔥油餅 營業時間為上午9點到下午6點

周二公休，也可以提前預訂再來取貨

更貼心的是，店家提供免費紅茶讓客人飲用

這是老闆自己煮的無糖紅茶

我們在等待蔥油餅的時候就取用一杯來喝

清淡順口不甜不膩，好解渴

餐檯旁邊有滿滿一大鍋的蔥花

新鮮青脆就讓你看得到

老闆加料不手軟

炸好的蔥油餅可以自行加醬汁

有 甜辣醬、醬油、辣椒醬 三種

醬料台上乾淨整齊 ，衛生很講究

炸好的蔥油餅熱騰騰，外皮蓬鬆酥軟，咬起來很有嚼勁，裡面有不少的蔥花加上滑嫩的蛋，所以香氣十足，一口接一口好涮嘴，我覺得買完直接開吃再搭配無糖紅茶更過癮

日香炸彈蔥油餅｜食後心得

★ 店家環境簡單乾淨，服務態度也不錯，蔥油餅香酥好吃而且給的蔥花不少，一個份量不小吃起來有飽足感

★ 來到礁溪的龍潭附近，除了可以到龍潭湖風景區走走，別忘了附近的美味小吃 日香炸彈蔥油餅、礁溪春捲伯、龍潭臭豆腐

日香炸彈蔥油餅｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣龍潭鄉大坡路一段118號

■ 電話 : 0911 958 509

■ 營業時間 9:00-18:00

■ 公休日: 週二

■ FB臉書 宜蘭龍潭日香炸彈蔥油餅



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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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