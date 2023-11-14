宜蘭礁溪的美食真不少，這次利用午後涼爽的天氣來到龍潭湖走走，回程一路吃吃喝喝渡過好滿足，我們吃完春捲伯、臭豆腐，肚子還有空間，於是再來這家當地小有名氣的「龍潭日香炸彈蔥油餅」把胃填滿，千萬不能讓胃感到寂寞空虛，哈哈
礁溪的龍潭湖 不管是晴天陰天，都有一番風情，湖畔景色宜人，地勢平坦步道規劃完善，很適合扶老攜幼一起前來散散步
龍潭日香炸彈蔥油餅 位於宜蘭礁溪的大坡路上，店面的外觀很簡單，有著青綠色的招牌和旗幟
小攤子就在店面裡但不提供座位，設備簡單但是環境尚且算乾淨，老闆人很客氣低調，戴著口罩認真炸蔥油餅
隨著物價的上揚，店家已經有調漲些許的價格，到今年2023年由原本的35元、40元，如今小本生意不得已漲到每份$45元，雖然這個價格對一般人來講都是能夠負擔得起，但也不得不說現今這種平民小吃能夠持久經營下去真的不容易，所以偶爾也是要支持一下
我們點了兩份蔥油餅，在等候的同時順便巡了一下，不起眼的店面竟然是滿滿的簽名塗鴉牆，頗有老店的歷史痕跡感
日香炸彈蔥油餅 營業時間為上午9點到下午6點
周二公休，也可以提前預訂再來取貨
更貼心的是，店家提供免費紅茶讓客人飲用
這是老闆自己煮的無糖紅茶
我們在等待蔥油餅的時候就取用一杯來喝
清淡順口不甜不膩，好解渴
餐檯旁邊有滿滿一大鍋的蔥花
新鮮青脆就讓你看得到
老闆加料不手軟
炸好的蔥油餅可以自行加醬汁
有 甜辣醬、醬油、辣椒醬 三種
醬料台上乾淨整齊，衛生很講究
炸好的蔥油餅熱騰騰，外皮蓬鬆酥軟，咬起來很有嚼勁，裡面有不少的蔥花加上滑嫩的蛋，所以香氣十足，一口接一口好涮嘴，我覺得買完直接開吃再搭配無糖紅茶更過癮
日香炸彈蔥油餅｜食後心得
★ 店家環境簡單乾淨，服務態度也不錯，蔥油餅香酥好吃而且給的蔥花不少，一個份量不小吃起來有飽足感
★ 來到礁溪的龍潭附近，除了可以到龍潭湖風景區走走，別忘了附近的美味小吃 日香炸彈蔥油餅、礁溪春捲伯、龍潭臭豆腐
日香炸彈蔥油餅｜店家資訊
■ 地址 : 宜蘭縣龍潭鄉大坡路一段118號
■ 電話 : 0911 958 509
■ 營業時間 9:00-18:00
■ 公休日: 週二
■ FB臉書 宜蘭龍潭日香炸彈蔥油餅
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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考
●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主
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