礁溪一日遊就靠這些超強景點！位於宜蘭縣的礁溪鄉，除了溫泉最有名之外，最近幾年也增加了許多美不勝收的景點等著各地遊客來打卡，像是打造了360度環湖步道的「龍潭湖」、全台最大的貨櫃建築「龍潭湖畔悠活園區」、超稀有的美式德州風農場「回巢農場」，從網美景點到親子樂園通通都有，下次來礁溪可別急著泡溫泉，跟著這份清單走，保證你的礁溪一日遊絕對會有更多驚喜。



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宜蘭礁溪鄉原本就以溫泉聞名全台，加上近年又新增了非常多網美風景區、親子農場，每到假日遊客總是絡繹不絕，其中「龍潭湖畔悠活園區」可說是近期最夯的景點之一，不僅利用了76個純白貨櫃打造出全台最大的貨櫃建築，還結合湖畔規劃了綠意滿滿的休閒園地，讓人流連忘返；在眾多的親子農場當中，「回巢農場」的老闆打造出一座充滿美式德州風的荒野沙漠農場，加上有許多笑笑羊、象龜、天竺等小動物，想拍照或是親子遊都非常適合。





礁溪人氣打卡點：三層坪水土保持農塘教育園區

部落客 紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活 造訪 三層坪水土保持農塘教育園區 說：

這裡最漂亮的就是約百米長的九層疊瀑，搭配一旁四時變化的落羽松，夢幻又浪漫，真的太美了。來到這裡除了可以看到浪漫水景，一旁的宜大農場林道也很值得一去！仁者樂山，智者樂水，這裡通通都有了。<全文介紹>



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#三層坪水土保持農塘教育園區（樹葉顏色請依現場狀況為準）

地址：宜蘭縣礁溪鄉二結村

電話：0935-172-968





礁溪人氣打卡點：輕親魚朵生態園區

部落客 靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食 造訪 輕親魚朵生態園區 說：

可以體驗親子釣魚、撈蝦樂趣外，還可以大啖鹽烤魚、烤蝦的美味，有玩有吃大人小孩都笑開懷，免門票入園、免費停車，峇里島風庭園很好拍，另外也有魚丸DIY及坐鴨母船罩魚等，是宜蘭相當不錯的親子景點！<全文介紹>



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#輕親魚朵生態園區

地址：宜蘭縣礁溪鄉玉龍路二段495號

電話：03-987-0238



礁溪人氣打卡點：潭酵天地觀光工廠

部落客 饅頭弟123 造訪 潭酵天地觀光工廠 說：

這間潭酵天地觀光工廠很適合全家大小一起出遊的好場所，重點是它還免門票讓你參觀，是不是超佛心的。而且潭酵天地觀光工廠門前就有一大片空地讓你停車，真的參觀很方便。<全文介紹>



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#潭酵天地觀光工廠

地址：宜蘭縣礁溪鄉漳福路25號

電話：03-928-9096





礁溪人氣打卡點：水鹿咖啡親子館

部落客 魚腦袋行走中 造訪 水鹿咖啡親子館 說：

不只可以用餐，還可以讓小孩放電！戶外遊樂設施包含：乘坐小火車、沙坑區、攀岩區、動物區、黑板區、網美打卡區等，爸媽小孩很難不愛欸！入場卷可抵消費，物超所值！<全文介紹>



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#水鹿咖啡親子館

地址：宜蘭縣礁溪鄉塭底路3-15號

電話：03-987-4997





礁溪人氣打卡點：龍潭湖風景區

部落客 大海愛上藍天 造訪 龍潭湖風景區 說：

龍潭湖是我們每回來宜蘭必遊景點，一年四季擁有不同的美，這次發現龍潭湖生態園區除龍潭湖湖中棧道，還有一條觀魚通道，除可以欣賞到湖光山色之美，還可以近距離看水烏棲息...<全文介紹>



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#龍潭湖風景區

地址：宜蘭縣礁溪鄉

電話：無





礁溪人氣打卡點：天空島上的小木屋

部落客 風的攝影 造訪 天空島上的小木屋 說：

宜蘭稻作為一期，秋冬休耕期間即為一片濕地，也是攝影朋友拍攝倒影的好時機。天色逐漸變暗，民宿也點燈了，更能看出彩虹色調。天黑此時的藍調天空，也是最魔幻的片刻。<全文介紹>



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#天空島上的小木屋

地址：宜蘭縣礁溪鄉時潮村塭底路70之12號

電話：0956-710-415





礁溪人氣打卡點：Herbelle龍潭湖畔悠活園區

部落客 饅頭弟123 造訪 Herbelle龍潭湖畔悠活園區 說：

龍潭湖畔悠活園區占地寬闊，規劃大片草地、樹木環繞，加上輕食咖啡廳，是一處極具休閒娛樂風格的場所。走上二、三樓觀景座位區，還可遠眺鄰近的龍潭湖，欣賞美景，讓人彷彿置身於綠色寧靜的世界中...<全文介紹>



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#Herbelle龍潭湖畔悠活園區

地址：宜蘭縣礁溪鄉漳福路155號

電話：080-005-9588





礁溪人氣打卡點：金車礁溪蘭花園

部落客 捲貓貪玩客 造訪 金車礁溪蘭花園 說：

園內有規劃不同的主題區，入口處有鐵藝南瓜馬車花飾裝點和金車咖啡的伯朗大叔。還有金色風車造景，可以來張美照！我們直接進大門左轉第一站來到雨林探索區，展示各種雨林植物種類生態植物...<全文介紹>



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#金車礁溪蘭花園

地址：宜蘭縣礁溪鄉奇立丹路103-1號

電話：03-988-7820





礁溪人氣打卡點：回巢農場

部落客 寶小銘的天空 造訪 回巢農場 說：

「回巢」是一個以荒野沙漠風為主題的農場，園區內可以近距離餵食笑笑羊、象龜、天竺等小動物， 適合親子同樂體驗餵食趣；荒野風的場景則適合拍照打卡，無論大小朋友在農場都可以玩得很開心。<全文介紹>



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#回巢農場

地址：宜蘭縣礁溪鄉大塭路18-17號

電話：0987-129-888





礁溪人氣打卡點：甲鳥園

部落客 艾莉絲愛旅行 造訪 甲鳥園 說：

號稱全台最美清水模五星級鴨舍，環境乾淨無臭味，這裡可以親距離親近小鴨、餵鴨餵魚、還有大大的安全戲水池，親子手作diy吃甜點滷味也有供餐，晴天雨天都好玩，適合全家出遊的好地方！<全文介紹>



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#甲鳥園

地址：宜蘭縣礁溪鄉開蘭路209號

電話：03-928-8152





礁溪人氣打卡點：蔥澡

部落客 李大人吃遊記 造訪 蔥澡 說：

位於宜蘭礁溪的蔥澡，則是一間將老旅店重新翻修，充滿藝術風格的文創澡堂，充滿童趣，讓你回到小時候邊洗澡邊玩玩具的美好時光。<全文介紹>



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#蔥澡

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段77號

電話：03-987-6929

