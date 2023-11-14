壯圍隱藏景點拍起來！來到風景宜人的宜蘭縣，最多人喜愛到訪的就是礁溪、頭城或羅東等最知名的觀光地區，但位於東北方的壯圍鄉其實坐擁了不少海濱與沙丘等特色美景，特別是近年相當有人氣的看海秘境「大福觀海旭日平台」與「永鎮海濱公園」，都是不可錯過的絕景，現在就把5大壯圍鄉自然系景點筆記下來，假日就和三五好友來場療癒身心的壯圍一日遊。



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宜蘭壯圍鄉近年有不少好拍的沿海秘境，都逃不過網友們的掌心，一一成為網美們爭相朝聖的美拍景點，其中「大福觀海旭日平台」可說是近期最夯的隱藏版秘境，除了讓宜蘭濱海自行車道增加了新的休息區，最棒的是還可以坐在鞦韆遠眺龜山島與海浪，相當愜意；同為觀海絕佳聖地的「永鎮海濱公園」，還設置了木棧步道供旅客散步行走，在這裡騎自行車也完全沒問題，如果你喜歡海系美景，來壯圍一趟絕對很值得。





壯圍人氣景點：大福觀海旭日平台

部落客 紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活 造訪 大福觀海旭日平台 說：

宜蘭濱海自行車道又有新亮點了，利用壯圍一帶的海浪、捕鰻苗、舢舨平台等意向而新增設的大福觀景平台，可以讓宜蘭濱海自行車道中多了新的休息區哦，同時也可以坐在鞦韆與龜山島合照！<全文介紹>



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#大福觀海旭日平台

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路六段222號（從7-ELEVEN 大福門市旁的小巷進入）

電話：無





壯圍人氣景點：壯圍沙丘旅遊服務園區

部落客 饅頭弟123 造訪 壯圍沙丘旅遊服務園區 說：

園區由名建築師黃聲遠，以「空出谷地，看見沙丘」為核心概念規劃設計，融合宜蘭地方自然元素呈現沙丘地景風貌及沙穴建築空間營造，走在園區一旁是寧靜的鄉村田野，一旁是池水倒映著天氣變化和綿延的林投樹樹梢...<全文介紹>



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#壯圍沙丘旅遊服務園區

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段196巷18號

電話：03-938-2420



壯圍人氣景點：永鎮海濱公園

部落客 阿婷的旅行札記。 造訪 永鎮海濱公園 說：

永鎮海濱公園就位在宜蘭縣壯圍鄉，離宜蘭市區不遠，擁有沙灘和多種海濱植物，在這裡也有設置木棧步道可以行走，那天來的時候也有人在這邊騎自行車，可以沿路眺望龜山島的，也是滿不錯的唷！<全文介紹>



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#永鎮海濱公園

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路四段388巷9號

電話：無





壯圍人氣景點：牛頭司體驗農場

部落客 小珊珊wow好吃好玩 造訪 牛頭司體驗農場 說：

宜蘭壯圍「牛頭司」耕牛小學堂，是黃牛、水牛等耕牛為主題的休閒農場，來去和牛牛約會吧！第一次這麼近距離摸到牛兒本尊，牠乾淨又漂亮，可以摸摸牠的牛頭、牛耳朵、牛角和牛背，毛摸起來蠻柔順的，好特別的體驗呀！<全文介紹>



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#牛頭司體驗農場

地址：宜蘭縣壯圍鄉大福路一段122巷21號

電話：0988-344-216





壯圍人氣景點：旺山休閒農場

部落客 造訪 旺山休閒農場 說：

旺山休閒農場以各式各樣的南瓜而聞名，這裡的南瓜種類之多，令人咋舌，有觀賞用的，有食用的～來到這裡可以在南瓜隧道裡欣賞到數十種不同的南瓜，而且一定要來品嚐這裏的南瓜餐...<全文介紹>



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#旺山休閒農場

地址：宜蘭縣壯圍鄉新南路106之11號

電話：0932-088-992

