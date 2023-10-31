宜蘭的壯圍鄉是哈密瓜的故鄉，這一次的二日遊可算是深入了壯圍鄉，南瓜隧道裏欣賞南瓜、品嚐這裏的南瓜餐，壯圍榖倉吃農家風味餐，宜蘭難得一見的草莓園、休閒農場裡撐篙划竹牌仔船、享用田媽媽樸實的農家料理，還有參觀阿祖ㄟ土礱間古早的碾米廠，必買QQ的水晶麻糬，原來這裏的吃、喝、玩、樂，也是萬事俱全哦，只要再稍加潤飾一下，這裏也頗有觀光的潛力呢
壯圍鄉二日遊行程
接下來就先按照這次二日遊的行程，一一來簡單介紹一下，下回再好好詳細的深入介紹
躍橋民宿
首先我們到了躍橋民宿，這一棟民宿坐落鄉間，可以欣賞鄉間田園之樂，而且建築是以H鋼建造而成的哦
這裏的櫃台很有趣，是以中藥櫃改制而成的
房間空間很大，設計佈置也很雅致
旺山休閒農場
這裏的南瓜種類之多，令人咋舌，有觀賞用的，有食用的~~
嘿嘿，這可是大南瓜!!而且這個生長只有短短一二個月而已，就長的這麼大了
來到這裏可以在南瓜隧道裏欣賞到數十種不同的南瓜，而且一定要來品嚐這裏的南瓜餐
像是南瓜披薩啦、南瓜冰沙、南瓜米粉~~孜然烤雞也很有名、而它的菜單之中
最有名的就是烤南瓜啦，烤熟後的南瓜，灑上酸甜的梅子粉，真的是又香甜又好吃
壯圍張宅
壯圍張宅是著名的建築師黃聲遠所設計的
民宿女主人表示，要蓋房子之前，可是先花了一年的時間來調查紀錄這裏的光線、風向~~等才蓋成的
所以一進入室內就覺得採光、通風都很自然，一進來就很自在很放鬆
建築物本身是用清水模、磚頭建造而成的、簡單但很有韻味，相信可以成為傳承百年的建築哦
嘿嘿，連屋頂也可以爬上去玩
可別小看這個池子，林相自然而且豐富，是個寓教於樂的生態教室
閒雲風亭禪味民宿
原本是家中長輩要蓋來退休用的，改建為民宿後，也保留了家的味道
但也不失民宿本身所需有的趣味性哦
這裏的早餐也是頗有看頭的哦，要是民宿的人多時，型男兄弟會輪流下廚，端出一桌的好菜色
當然啦，可不只這些清粥小菜，也有西式的土司、飲料等，保證吃飽喝足可以充滿活力繼續玩
壯圍的榖倉
壯圍的榖倉本身就是利用農會對面的舊榖倉改建而成的，用餐空間佈置的很有農家風味
餐點的口味豐富，可以吃大合菜，也可以點些小菜，適合三五好友聚餐
這裏的廚師也常開發出創意料理，像這道就是以宜蘭蔥作成的醬汁摻入飯團之中，好看又好吃
阿祖ㄟ土礱間
阿祖ㄟ土礱間就是古早的碾米廠啦，而且這應該是全國碩果僅存的仍在運作中的土礱間哦，
阿公就是最好最親切的解說員啦，解說的不但是這裏的運作，還是自已的青春歲月呢
綠園有機農場
綠園有機農場(種菜人家企業社)，是座溫室經營的農場，裏面有多種蔬果
官老爺休閒農場、金益田園美食坊、新南休閒農園
官老爺休閒農場、金益田園美食坊、新南休閒農園，可說是三合一的休閒農場
因為這三家都是自己家人開的啦
來到這裏可以坐現代鐵牛車閒逛新南農業區，也可以到附近農田裏享受撐篙划竹牌仔船的活動
上合食品行，可是一家無店面的水晶麻糬店哦
店家表示因為目前用此模式經營可以先降低成本回饋給消費者
QQ的水晶麻糬，口感Q軟，重點是外皮不是用糯米做的，所以一般人吃了也不用怕漲氣
二天一夜精采又有趣，而且每家都發展出多元又有趣的DIY活動，好玩又寓教於樂
想要了解一下農家精采的活動不妨參考一下哦
壯圍景點住宿資訊
- 躍橋民宿 地址:宜蘭縣壯圍鄉大福路三段438號
- 上合食品行 地址:宜蘭縣壯圍鄉中央路二段 69 號
- 旺山休閒農場 地址:宜蘭縣壯圍鄉新南路107-7號
- 綠園有機農場(種菜人家企業社) 地址:宜蘭縣壯圍鄉壯濱路三段71號1樓
- 壯圍的穀倉餐廳 地址:宜蘭縣壯圍鄉壯五路143號
- 蓮蓮有魚生態池 地址:宜蘭縣壯圍鄉新南路119-6號
- 阿祖ㄟ土礱間 地址:宜蘭縣壯圍鄉古結路252-1號
- 新南休閒農園 地址:宜蘭縣壯圍鄉新南路75-3號
- 官老爺休閒農場/金益田園美食坊 地址:宜蘭縣壯圍鄉新南路75-3號
- 閒雲風亭禪味民宿 地址:宜蘭縣壯圍鄉壯五路6巷2之8號
- 壯圍張宅民宿 地址:宜蘭縣壯圍鄉過嶺路一巷36號
- DIY工坊 地址:宜蘭縣壯圍鄉新南路一段70號
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