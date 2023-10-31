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宜蘭的壯圍鄉是哈密瓜的故鄉，這一次的二日遊可算是深入了壯圍鄉， 南瓜隧道裏欣賞南瓜、品嚐這裏的南瓜餐，壯圍榖倉吃農家風味餐，宜蘭難得一見的草莓園、休閒農場裡撐篙划竹牌仔船、享用田媽媽樸實的農家料理，還有參觀阿祖ㄟ土礱間古早的碾米廠，必買QQ的水晶麻糬 ，原來這裏的吃、喝、玩、樂，也是萬事俱全哦，只要再稍加潤飾一下，這裏也頗有觀光的潛力呢

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壯圍鄉二日遊行程

接下來就先按照這次二日遊的行程，一一來簡單介紹一下，下回再好好詳細的深入介紹

躍橋民宿



首先我們到了躍橋民宿，這一棟民宿坐落鄉間，可以欣賞鄉間田園之樂，而且建築是以H鋼建造而成的哦

這裏的櫃台很有趣，是以中藥櫃改制而成的

房間空間很大，設計佈置也很雅致

旺山休閒農場



旺山休閒農場以各式各樣的南瓜而聞名

這裏的南瓜種類之多，令人咋舌，有觀賞用的，有食用的~~

嘿嘿，這可是大南瓜!!而且這個生長只有短短一二個月而已，就長的這麼大了



來到這裏可以在南瓜隧道裏欣賞到數十種不同的南瓜，而且一定要來品嚐這裏的南瓜餐

像是南瓜披薩啦、南瓜冰沙、南瓜米粉~~孜然烤雞也很有名、而它的菜單之中

最有名的就是烤南瓜啦，烤熟後的南瓜，灑上酸甜的梅子粉，真的是又香甜又好吃



壯圍張宅

壯圍張宅是著名的建築師黃聲遠所設計的



民宿女主人表示，要蓋房子之前，可是先花了一年的時間來調查紀錄這裏的光線、風向~~等才蓋成的



所以一進入室內就覺得採光、通風都很自然，一進來就很自在很放鬆

建築物本身是用清水模、磚頭建造而成的、簡單但很有韻味，相信可以成為傳承百年的建築哦

嘿嘿，連屋頂也可以爬上去玩



蓮蓮有魚生態池是個很特別的地方

可別小看這個池子，林相自然而且豐富，是個寓教於樂的生態教室



很多特別的生物、植物在民宿主人的介紹特別有趣

閒雲風亭禪味民宿



閒雲風亭禪味民宿是由兩位型男兄弟連手經營的民宿



原本是家中長輩要蓋來退休用的，改建為民宿後，也保留了家的味道



但也不失民宿本身所需有的趣味性哦



這裏的早餐也是頗有看頭的哦，要是民宿的人多時，型男兄弟會輪流下廚，端出一桌的好菜色

當然啦，可不只這些清粥小菜，也有西式的土司、飲料等，保證吃飽喝足可以充滿活力繼續玩

壯圍的榖倉



壯圍的榖倉本身就是利用農會對面的舊榖倉改建而成的，用餐空間佈置的很有農家風味



餐點的口味豐富，可以吃大合菜，也可以點些小菜，適合三五好友聚餐



這裏的廚師也常開發出創意料理，像這道就是以宜蘭蔥作成的醬汁摻入飯團之中，好看又好吃

阿祖ㄟ土礱間



阿祖ㄟ土礱間就是古早的碾米廠啦，而且這應該是全國碩果僅存的仍在運作中的土礱間哦，



三代同堂的合照



阿公就是最好最親切的解說員啦，解說的不但是這裏的運作，還是自已的青春歲月呢

綠園有機農場



綠園有機農場(種菜人家企業社)，是座溫室經營的農場，裏面有多種蔬果



超大型的補蟲燈



可愛的小山苦瓜



利用自已的農產製成的山苦瓜茶

官老爺休閒農場、金益田園美食坊、新南休閒農園



官老爺休閒農場、金益田園美食坊、新南休閒農園，可說是三合一的休閒農場

因為這三家都是自己家人開的啦



來到這裏可以坐現代鐵牛車閒逛新南農業區，也可以到附近農田裏享受撐篙划竹牌仔船的活動



享用田媽媽樸實的農家料理



南瓜隧道



宜蘭難得一見的草莓園

上合食品行，可是一家無店面的水晶麻糬店哦

店家表示因為目前用此模式經營可以先降低成本回饋給消費者



QQ的水晶麻糬，口感Q軟，重點是外皮不是用糯米做的，所以一般人吃了也不用怕漲氣

二天一夜精采又有趣，而且每家都發展出多元又有趣的DIY活動，好玩又寓教於樂

想要了解一下農家精采的活動不妨參考一下哦

躍橋民宿 地址: 宜蘭縣壯圍鄉大福路三段 438 號

宜蘭縣壯圍鄉大福路三段 號 上合食品行 地址: 宜蘭縣壯圍鄉中央路二段 69 號

宜蘭縣壯圍鄉中央路二段 號 旺山休閒農場 地址: 宜蘭縣壯圍鄉新南路 107-7 號

宜蘭縣壯圍鄉新南路 號 綠園有機農場(種菜人家企業社) 地址:宜蘭縣壯圍鄉壯濱路三段 71 號 1 樓

號 樓 壯圍的穀倉餐廳 地址: 宜蘭縣壯圍鄉壯五路 143 號

宜蘭縣壯圍鄉壯五路 號 蓮蓮有魚生態池 地址: 宜蘭縣壯圍鄉新南路 119-6 號

宜蘭縣壯圍鄉新南路 號 阿祖ㄟ土礱間 地址: 宜蘭縣壯圍鄉古結路 252-1 號

宜蘭縣壯圍鄉古結路 號 新南休閒農園 地址: 宜蘭縣壯圍鄉新南路 75-3 號

宜蘭縣壯圍鄉新南路 號 官老爺休閒農場/金益田園美食坊 地址: 宜蘭縣壯圍鄉新南路75-3號

宜蘭縣壯圍鄉新南路75-3號 閒雲風亭禪味民宿 地址: 宜蘭縣壯圍鄉壯五路 6 巷 2 之 8 號

宜蘭縣壯圍鄉壯五路 巷 之 號 壯圍張宅民宿 地址: 宜蘭縣壯圍鄉過嶺路一巷 36 號

宜蘭縣壯圍鄉過嶺路一巷 號 DIY工坊 地址:宜蘭縣壯圍鄉新南路一段 70 號

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