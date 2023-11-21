「回巢」是一個以荒野沙漠風為主題的農場，園區內可以近距離餵食笑笑羊、象龜、天竺等小動物， 適合親子同樂體驗餵食趣；荒野風的場景則適合拍照打卡，無論大小朋友在農場都可以玩得很開心。

「回巢」的農場主人是從美國德州回來的在地宜蘭人，依照曾生活過的德州經驗，運用巧思設計將園區打造出美國西部的荒野風情。

還沒進入「回巢」的園區，可以看到鮮黃色調裝潢的貨櫃屋，入口處也是用餐區。

用餐區旁還有一台無敵大台的農業用卡車，佐佑很興奮地爬上駕駛座，握握方向盤也很過癮。

要進入「回巢」園區，低消是一份餐點，同時會一份附有餵食笑笑羊的牧場、餵食象龜的桑葉和餵食天竺鼠的飼料。

一進入園區，會先來到狐檬的家，可愛的狐檬在門口和我們對望。

「回巢」的園藝景觀和其他農場比起來，算是主題性滿明顯的，美西風情的馬車、仙人掌多肉植物，現場的荒野沙漠氛圍讓人印象深刻。

還沒餵動物，先來拍拍照，拍照同時也要注意不要太靠近仙人掌了。

接著來到笑笑羊(杜泊綿羊)的家，每一隻羊的胃口都很好，看到我們手上的牧草就很興奮。

佐佑非常公平，堅持每一隻羊都要餵到。

我們家的阿公阿嬤也玩得很開心。

園區也有幾隻梵天雞在散步。

接著來到天竺鼠的家，天竺鼠的生活空間看起來很溫馨。

圓滾滾的天竺鼠，無論是吃飼料或是喝水的動作，都超可愛。

偶爾吃飽了，還會來場追逐奔跑的遊戲，光看就很療癒人心。

接著是來拜訪蘇卡達象龜的家。

象龜移動超緩慢的，拍起照來很容易，不過餵食象龜還是要聽從工作人員的指導，才不會被咬傷。

「回巢」還規劃了兒童遊戲區，讓小小孩可以在這裡放電。

跳跳馬、球池設施、盪鞦千等設施，就夠讓小朋友玩好久。

最後享用「回巢」的餐點，美味的漢堡讓佐佑一口咬下很過癮。以一般農場的餐點而言，「回巢」的餐點算是滿好吃的。

「回巢」農場園區雖然不大，但遊玩動線規劃得不錯，工作人員很熱情解說，動物的生活環境也維護得很好，看得出園方在動物照護和環境維護上的用心。最近園區裡還規劃有鸚鵡互動區、狐檬區、水豚區等，讓園區體驗活動更加豐富，下回有機會一定要再去體驗。

《景點資訊》

「回巢」

地址：宜蘭縣礁溪鄉大塭路18-17號

電話：0987-129888

營業時間：09:00-17:00，週三為公休日

門票：身高100公分以上，低消一份餐點 (如有變動，以現場公告為主)

FB：https://www.facebook.com/homing.jiaoxi