星巴克前衛到讓人快跟不上了！只要逢年過節或季節變換，日本星巴克周邊總是會為粉絲帶來許多驚喜，讓不少台灣星巴克鐵粉就算是跨海，也會想盡辦法找到代購入手限量的周邊。特別的是，今年春天日本星巴克一改往常粉嫩溫柔的風格，以各種大膽又閃亮的冰裂紋、潑漆風、摩砂材質等，打造出摩登前衛的商品，從隨行杯、保溫杯到馬克杯，都要陪伴你度過前所未有的最潮新生活。
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▲圖片來源／スターバックス
日本星巴克隨著季節或節日推出的應景周邊，多年以來都是不少台灣人搶著要入手的經典商品，繼日前共兩波超粉嫩的櫻花杯公開亮相之後，現在日本門市又即將在2024年3月13日推出今年第一波「春季限定商品」，這次一改浪漫優雅的風格，所有周邊改採用前衛又摩登的閃亮色與特殊材質，可以看到不鏽鋼保溫瓶、隨身杯等經典商品，設計都相當獨一無二且搶眼，就是要陪伴粉絲們度過富有挑戰的新的一年。
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這次新品的不鏽鋼保溫瓶系列，特別將瓶身設計成形似長型飲料罐的模樣，四周邊角顯得更為圓潤、更具流線型，符合時下年輕人最喜愛的造型；顏色的部分則是大膽又前衛，從「漸層藍冰裂紋」、「消光黑」、「天藍潑墨粉」等各種跳脫星巴克以往風格的配色，且強調男女都適用，新潮程度刷出最新高度，成功讓鐵粉們耳目一新。
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除此之外，還推出了藍、紫、紅、米白共4種顏色的「冷水變色杯」，由於購買的時候不能指定顏色，只能等裝入冷水後才可看到自己買到哪一款杯子，也是2024年春季的重點商品；另外還有街頭風格的「橢圓擠壓零錢包」也是星巴克很少出現的周邊樣式，都是潮男潮女們這次不能錯過的日本星巴克全新風格周邊。
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2024日本星巴克 春季第一波商品
開賣日：2024年3月13日
販售地點：日本全國星巴克門市與網路商店
消光黑不鏽鋼保溫瓶：4,200日圓／355ml
桃紅折射漸層不鏽鋼保溫瓶：4,400日圓／355ml
漸層藍冰裂紋不鏽鋼保溫瓶：日圓4,600／355ml
Joypack隨身水瓶：1,900日圓／710ml
冷水變色杯：800日圓／710ml（藍、紫、紅、米白4色，顏色隨機）
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