日本星巴克櫻花杯沒有極限！日本星巴克每年推出的櫻花季商品都相當熱銷，有許多台灣粉絲就算人不在日本也會委託代購入手，說是星巴克鐵粉在一年當中最需要拚人品才能得到的收藏品也不為過。雖然第一波櫻花商品才剛於2月20日在日本各大門市登場，但仍馬不停蹄宣布第二波櫻花商品將在3月5日上市，當中還有堪稱最潮聯名組合的「Stanley + Starbucks」杏仁粉不鏽鋼保溫用品，讓鐵粉買到錢包沒有時間關上。



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▲圖片來源／IG@starbucks_j



日本星巴克一整年會隨著季節推出各種繽紛豐富的周邊，總是讓台灣人羨慕不已，特別是一年一度的櫻花季商品更是最熱門的暢銷系列，2024年第一波主打繽紛跳痛色的「SAKURA makes you cheered」櫻花系列才剛上市不到兩週，就快速宣布第二波即將在3月5日登場，且形象完全大反轉，以「柔和細膩的櫻花」為設計靈感，從隨行杯、馬克杯到不鏽鋼保溫瓶等定番商品，全都染上了溫柔的蜜桃色或杏仁粉，就是要帶給粉絲們質感更高的櫻花周邊。

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在第2波商品當中，最受矚目的莫過於時尚滿分的「Stanley＋星巴克聯名」，一旦這個最潮組合出現，都會引起台日粉絲瘋搶，經典簡單的純色外觀、搭配落落大方的流線型設計，完全兼具美觀與實用性。而這次配合第2波推出的「Stanley＋星巴克聯名」，有不鏽鋼吸管杯與不鏽鋼保溫瓶，瓶身皆是以非常柔和的杏仁色與櫻花粉做為塗裝顏色，讓不少OL已經準備好在開賣當天手刀搶購。

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在非聯名款的保溫瓶系列當中，最搶眼的莫過於杏仁粉不銹鋼保溫瓶，除了瓶身採用真空雙壁不銹鋼材質、具有優異的保溫與保冷功能之外，瓶身上還點綴了水彩手繪風格的櫻花花瓣、花苞與葉子，相當沉穩的風格，很適合輕熟女上班族們放在辦公室使用；而另一款TOGO不鏽鋼水杯同樣也採用了柔和的杏仁色做為主色，杯身上除了有浮雕的星巴克人魚Logo以外，還有數朵散發著玫瑰金光芒的線繪櫻花，可說是兼顧了實用性與質感。

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而受到最多人關心的馬克杯與耐熱玻璃杯，最有特色的莫過於「蜜桃色花瓣手把不鏽鋼馬克杯」，整個杯體先是以充滿少女氛圍的蜜桃粉為主色，杯子的手把更是特別設計成花瓣造型，低調簡約卻又不失設計感，絕對是今年櫻花季必收杯款之一；還有一款「櫻花紛飛雙層耐熱玻璃杯」，除了杯子上佈滿許多櫻花與綠葉、讓人感受到無限春意，還附上淡粉色的杯蓋，可以防止灰塵掉落，相當貼心。

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由於適逢櫻花季，日本星巴克近期也同步推出了櫻花系列星巴克、飲品和甜點，也不忘照顧甜點控的味蕾，已於2月15日上市的「花見糰子星冰樂」、「花見熱牛奶」、「櫻花戚風蛋糕」、「櫻花甜甜圈」、「綜合糰子禮盒」都是不能錯過的搶手點心，尤其是以櫻花草莓醬與紅豆餡泥為基底打造的「花見糰子星冰樂」，鮮奶油上放還特別撒了3種顏色的迷你糰子，帶著這一杯到櫻花樹下賞花，完全就沉浸在浪漫的春季氛圍。

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2024日本星巴克第2波櫻花限定商品

甜點的部分則以每年固定繪登場的「櫻花戚風蛋糕」與「櫻花甜甜圈」特別受到矚目，櫻花戚風蛋糕以櫻花為靈感，特別在蛋糕中營造出自然柔和的花香，讓大家能透夠味蕾感受到早春氣息；粉嫩滿點的櫻花甜甜圈則帶有濕潤飽和的口感，比較特別的是主打甜中帶鹹，一口又一口讓人完全吃不膩。

開賣日：2023年3月5日（網路商店於3月1日搶先販售）

販售地點：日本全國星巴克門市與網路商店



1、Stanley杏仁粉不繡鋼隨行瓶：4,200 日圓／236ml

2、Stanley杏仁色不繡鋼吸管杯：4,550 日圓／473ml

3、SAKURA 2024櫻花杏仁粉不銹鋼瓶：4,900日圓／473m

4、SAKURA 2024櫻花粉膚色不銹鋼瓶：4,200日圓／381ml

5、SAKURA 2024優雅米色不銹鋼瓶：4,100日圓／355ml

6、SAKURA 2024杏仁粉櫻花不鏽鋼杯（附掛繩）：4,200日圓／355ml

7、SAKURA 2024粉色不繡鋼隨行瓶：4,200日圓／325ml

8、SAKURA 2024玻璃隨身瓶：2,400日圓／532ml

9、SAKURA 2024優雅粉色不銹鋼瓶：4,100日圓／355ml

10、SAKURA 2024迷你不鏽鋼杯：3,150日圓／237ml

11、SAKURA 2024優雅不銹鋼TOGO杯：4,400日圓／355ml

12、SAKURA 2024閃耀櫻花玻璃隨身瓶：1,900日圓／355ml

13、SAKURA 2024蜜桃色花瓣手把不鏽鋼馬克杯：3,500日圓／355ml

14、SAKURA 2024優雅浮雕櫻花馬克杯：2,200日圓／355ml

15、SAKURA 2024貝殼把手耐熱玻璃杯：2,900日圓／355ml

16、SAKURA 2024櫻花紛飛雙層耐熱玻璃杯：3,400日圓／296ml

17、SAKURA 2024留言飲品卡：700日圓

18、SAKURA 2024櫻花迷你杯禮袋組：1,050日圓

19、SAKURA 2024櫻花生日留言飲品卡：1,800日圓

20、SAKURA 2024星巴克禮物卡：1,550日圓



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