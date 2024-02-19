終於又等到星巴克櫻花周邊了！自從2002年以來，日本星巴克每年都固定會在春季推出各種櫻花商品， 今年日本星巴克第一波櫻花周邊也宣布將於2月20日上市，除了有每年最受歡迎的粉嫩系保溫瓶、玻璃杯之外，還有近年爆夯的美國保溫杯潮牌Stanley聯名款也加入戰局，身為星巴克迷與杯子控的你，趕緊趁早找到代購，將每年獨一無二的日本櫻花商品全部打包回家吧。



推薦閱讀：巧克力磚保溫瓶太吸睛！日本星巴克19款「2024情人節周邊」浪漫登場，鐵粉必收「絕美海軍藍馬克杯、巧克力磚保溫瓶」價格搶先看。

▲圖片來源／IG@starbucks_j



每逢櫻花季，日本星巴克季的限量櫻花商品總是在短時間內就被搶購一空，為了滿足每年翹首盼望的粉絲們，2024年日本星巴克第一波櫻花限定周邊以「SAKURA makes you cheered」為主題，以繽紛色彩與大膽設計營造出櫻花盛開的喜悅心情，從不銹鋼保溫瓶、馬克杯、玻璃杯、不銹鋼馬克杯、隨行杯、小熊杯塞共推出23款品項，每一項都不容鐵粉錯過。

▲圖片來源／IG@starbucks_j



在2024年櫻花季的保溫瓶系列當中，最搶眼的莫過於珊瑚粉不銹鋼保溫瓶，除了瓶身採用真空雙壁不銹鋼材質、具有優異的保溫與保冷功能之外，相當飽和的珊瑚粉色讓許多女孩都無法拒絕！瓶身上還點綴了淡粉色、紫色、黃色等繽紛色澤的櫻花，擺在辦公室裡使用，同時能夠兼具實用與視覺效果。

▲圖片來源／IG@starbucks_j



近年爆夯的美國保溫杯潮牌Stanley，最近也經常與日本星巴克推出聯名杯款，在今年第一波櫻花商品當中，就有2款「Stanley閃耀紫不銹鋼保溫瓶」、「Stanley閃耀桃紅不銹鋼吸管杯」在未上市之前就已經引起話題，Stanley一改早期的俐落單色，這次配合星巴克的櫻花主題與網美喜好，設計成繽紛的外觀，再搭配落落大方的流線型設計，成為不少鐵粉早已鎖定的搶手周邊。

▲圖片來源／IG@starbucks_j



而最多人搶著收藏的馬克杯與耐熱玻璃杯的部分，最有特色的莫過於「立體櫻花浮雕馬克杯」，整個杯體以柔嫩的鮭魚粉為主色，杯身則有數片大型的立體浮雕櫻花散落，低調簡約卻又不失設計感，絕對是今年櫻花季必收杯款之一。

▲圖片來源／IG@starbucks_j、スターバックス



對於文具控來說，這次的周邊當中還有和日本老字號文具品牌「Campus」聯名的櫻花筆記本，共推出淡粉色與深粉色兩種版本；另外還有仿星巴克紙袋設計的「牛皮紙購物袋」，不僅容量大且設計感十足，保有美觀的同時又兼具環保，不管送禮或自用都是很不錯的選擇。

▲圖片來源／IG@starbucks_j

2024日本星巴克櫻花限定商品

1、SAKURA 2024珊瑚粉不銹鋼瓶：5,500日圓／500ml

2、SAKURA 2024彩色花瓣不銹鋼TOGO杯：4,400日圓／355ml

3、SAKURA 2024淡粉色不銹鋼Logo瓶：4,900日圓／473m

4、SAKURA 2024迷你不銹鋼隨身瓶：4,900日圓／355ml

5、SAKURA 2024七彩花瓣流線不銹鋼瓶：4,600日圓／355ml

6、SAKURA 2024 Stanley閃耀桃紅不銹鋼吸管杯：4,600日圓／473ml

7、SAKURA 2024 Stanley閃耀紫不銹鋼保溫瓶：5,300日圓／473ml

8、SAKURA 2024粉紅亮片隨行杯：2,500日圓／473ml

9、SAKURA 2024亮片冷水杯：2,600日圓／651ml

10、SAKURA 2024粉紅玻璃隨身瓶：2,200日圓／473ml

11、SAKURA 2024櫻花浮雕馬克杯：2,300日圓／355ml

12、SAKURA 2024彩色花瓣馬克杯：2,450日圓／355ml

13、SAKURA 2024變色馬克杯：2,550日圓／355ml

14、SAKURA 2024櫻花耐熱玻璃杯：2,600日圓／355ml

15、SAKURA 2024珍珠把手耐熱玻璃杯：2,800日圓／296ml

16、SAKURA 2024留言飲品卡：700日圓

17、SAKURA 2024七彩櫻花迷你杯禮袋組：1,050日圓

18、SAKURA 2024櫻花星巴克小熊留言飲品卡：1,500日圓

19、SAKURA 2024牛皮紙購物袋：2,350日圓

20、SAKURA 2024七彩櫻花變色環保杯：600日圓／473ml

21、SAKURA 2024星巴克小熊杯塞：1,200日圓

22、SAKURA 2024Campus再生紙筆記本：550日圓／淡粉色

23、SAKURA 2024Campus再生紙筆記本：550日圓／深粉色

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf



