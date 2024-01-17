情人節就是要買星巴克送女友！隨著各種特定節日，日本星巴克總是會推出美到讓人想立刻收藏的周邊商品，繼上個月才推出龍年限定新品，現在又因應即將到來的情人節，推出2024年限定的粉色、可可色系列浪漫周邊，並以經典的愛心與巧克力為元素，無論是不銹鋼保溫杯、隨行杯或馬克杯，都要陪著你和另一半度過最浪漫粉嫩的西洋情人節。



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▲圖片來源／IG@starbucks_j



星巴克隨著季節或特殊節日推出應景周邊已是慣例，為了歡慶即將到來的情人節，日本星巴克今年再度以「愛心、巧克力」等經典元素，打造出一系列充滿粉紅色與可可色氛圍的周邊，從不銹鋼保溫瓶、玻璃杯到耐熱馬克杯等商品全部都會帶給大家新的驚喜，整體設計既溫暖又時尚，不管是想送另一半或是自己留下來收藏，都能感受到星巴克特有的情人節浪漫。

▲圖片來源／スターバックス、IG@starbucks_j



2024年日本星巴克情人節周邊當中，首推相當童趣的「巧克力磚不銹鋼保溫杯」，最大亮點就是可可色的瓶身上，以浮雕風格突顯出一格又一格的巧克力磚，再配上符合春天氣息的粉紅杯蓋，營造出對比效果；還有另一款同色的「甜點可可色不銹鋼保溫瓶」，最特別的就是瓶身上印了各種甜點，像是蛋糕、蛋白霜、巧克力等圖案，為設計中增添一絲可愛與淘氣。

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除此之外，還有一款仿復古牛奶瓶造型的不銹鋼保溫瓶，瓶身採用了柔和的奶油白，並添加了少數的手繪風的心形圖案，整體氛圍既簡約又文青，最適合低調有個性的人使用；而高調人最愛的「情人節亮片隨行杯」造型則是相對浮誇華麗，雙層透明杯身當中放入了許多粉色與紅色系的亮片，只要輕輕搖動，亮片就會隨之漂流，擺在辦公桌上，立刻就成為同事眼中的新焦點。

▲圖片來源／スターバックス



而最多人搶著收藏的馬克杯與耐熱玻璃杯的部分，最有特色的莫過於「情人節海軍藍馬克杯」，光是典雅海軍藍的主色一眼就讓人覺得超勸敗，除了杯身正中央放了星巴克的經典人魚Logo，還有金色的手繪風愛心作為點綴，絕對是今年情人節必收杯款之一。

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2024日本星巴克情人節全新商品

開賣日：2024年1月17日

販售地點：日本全國星巴克門市與網路商店



1、情人節2024巧克力磚不銹鋼保溫瓶：4,200日圓／473ml

2、情人節2024甜點可可色不銹鋼保溫瓶：3,950日圓／381ml

3、情人節2024粉紅不銹鋼保溫瓶：4,550日圓／591ml

4、情人節2024霧面粉紅不銹鋼保溫瓶：4,100日圓／350ml

5、情人節2024牛奶白不銹鋼保溫瓶：4,400日圓／473ml

6、情人節2024 TOGO海軍藍不銹鋼杯：4,200日圓／473ml

7、情人節2024甜點亮片隨行杯：2,450日圓／473ml

8、情人節2023耐熱雙層玻璃杯：2,700日圓／355ml（再次販售）

9、情人節2024巧克力磚馬克杯：2,050日圓／296ml

10、情人節2024海軍藍馬克杯：1,900日圓／414ml

11、情人節2024粉紅環保杯：440日圓／473ml

12、情人節2024星巴克小熊杯塞：950日圓

13、情人節2024迷你環保杯禮袋組：1,050日圓

14、情人節2024留言飲品卡：各700日圓（巧克力磚款／星冰樂款）

15、情人節2024星巴克小熊+留言飲品卡：1,500日圓

16、情人節2024氣球留言飲品組：1,200日圓

17、情人節2024客製化鑰匙圈：1,500日圓

18、情人節2024飲料提袋支架：1,700日圓

19、情人節2024飲料提袋調節帶：800日圓