大人風史努比周邊絕對要搶！動畫界最可愛狗狗的史努比，是不少人心中經典的萌寵代表，更療癒了全球許多大小朋友，而結合了巧克力所誕生的專賣店「SNOOPY Chocolat」，自2019年在京都誕生後已歷經4個年頭，為了慶祝這個特別的日子，「SNOOPY Chocolat」特別推出6款帶有大人風格的文青系周邊，既實用且低調沉穩，讓不少OL看了都超級心動，上市至今已經有不少款式都賣到缺貨。



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▲圖片來源／株式会社 寺子屋



不少史努比控到日本都曾經造訪過的巧克力專賣店「SNOOPY Chocolat」，當初在2019年10月9日當天同步於京都的清水坂、嵐山兩處，開設了第一與第二間店面，除了甜點造型可愛之外，店內特色就是將抹茶、黃豆粉、焙茶等道地的日式原料與巧克力進行結合，融合東西食材變出不一樣的新吃法，當時就已經在史努比粉絲圈裡掀起狂熱的朝聖潮，因此後來也在倉敷、由布院、輕井澤、小樽等熱門觀光景點，陸續開設分店。

▲圖片來源／株式会社 寺子屋



為了慶祝清水坂與嵐山的SNOOPY Chocolat開幕滿4週年，即日起在日本全國的SNOOPY Chocolat實體門市與官網，販售共6款獨家限定周邊，而且特別採用了針對成年男女主打的深色沉穩風格，所以不會可愛過頭，輕鬆就同時擄獲大小粉絲的芳心。在這次推出的週年紀念新品當中，首推粉絲要入手的就是實用度滿分的「史努比收納包」，不僅採用了耐磨耐用的帆布材質，底部還特地加寬，所以可以一口氣收納化妝用品、藥品、充電器等多種旅行小物，是最佳的旅遊神隊友。

▲圖片來源／SNOOPY Chocolat官網



文具控不能錯過的還有質感相當優良的「史努比皮製文件袋」，有別於一般透明資料夾的設計，共3款顏色的史努比文件袋是使用柔軟的人工皮革所製成，因此能避免折損，而且能存放的文本資料也較多、還有防水功能，實用性到外觀一次都能兼顧；採懷舊感設計的「史努比美式旅館鑰匙圈」，共有黑巧克力與白巧克力共2色，上面的史努比還特別採用了最早期的畫風，雖然是壓克力製，但質感可是一點都不馬虎。

▲圖片來源／SNOOPY Chocolat官網



還有A4大小的「史努比活版印刷海報」，仔細一看會發現上面有清楚的浮雕紋理與類似墨水褪色的復古感，不妨擺在家中的客廳或臥室，讓史努比陪伴你度過最放鬆的時刻；其他還有仿巧克力塊所製成的「史努比磁鐵」、黑色典雅的「史努比收納罐」，而且只要在SNOOPY Chocolat的實體店面或官網購物滿5,000日圓以上，還可以隨機獲得7張一組的年曆小卡。由於這波商品都是數量限定、售完為止，如果近期沒有打算到日本的話，也可以透過官網入手這些夢幻逸品喔。

▲圖片來源／SNOOPY Chocolat官網、株式会社 寺子屋

「SNOOPY Chocolat」開幕4週年紀念商品

販售地點：日本SNOOPY Chocolat分店（嵐山店、清水坂店、倉敷店、由布院店、SNOOPY Village 軽井澤店内、SNOOPY Village 小樽店内）、SNOOPY Chocolat官網



價格：

史努比皮製文件袋：各1,100日圓

史努比活版印刷海報：1,320日圓

史努比美式旅館鑰匙圈：各715日圓

史努比收納包：2,750日圓

史努比磁鐵組：1,100日圓

史努比黑金收納罐：2,530日圓