史努比鐵粉用力抽起來！呆萌又活潑好動的史努比，陪伴許多人度過珍貴的童年，至今不管到哪都深受全球民眾歡迎，日本知名玩具大廠「萬代南夢宮」近期即將推出「史努比一番賞」全新商品，從呆萌的史努比公仔置物盒、史努比存錢筒、玻璃杯、餐盤與海報等，不管是實用的、好玩的，全部都讓史努比粉絲的生活充滿趣味。
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▲圖片來源／IG@ichibankuji
日本玩具大廠「萬代南夢宮」經常推出各種動漫角色的一番賞，像是精靈寶可夢、航海王、迪士尼等，都是玩過一番賞的人都很熟悉的作品，如今萬代南夢宮即將在2023年12月25日當天推出「史努比一番賞」，由於史努比系列已經久未登場，加上這次的獎品都相當可愛又精緻，所以消息一出立刻在網路引起熱烈迴響，史努比的鐵粉們都已經摩拳擦掌準備好要大試手氣了。
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最令人期待的A賞是可愛俏皮的「史努比公仔置物盒」，除了能夠收納飾品、小文具以外，直接拿來當公仔擺在辦公室或房裡，都讓人覺得相當療癒；B賞則是陶製的「史努比存錢筒」，慵懶的史努比仰躺在懶骨頭沙發上的模樣，在讓粉絲養成儲蓄習慣的同時，同樣也可以做為公仔裝飾家中的角落。
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C賞則是尺寸約11公分高的「史努比絨毛玩偶」，角色有史努比、奧拉夫、安迪共3款，而且每隻狗狗的手上都還拿著餅乾，彷彿要與你來場幸福的下午茶時光！D賞則是童趣又夢幻的3款透明玻璃杯，抽中後還能選擇自己喜歡的款式，，讓粉絲們更加滿意自己的收藏品。
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而E賞則是2款相當實用的盤子與醬料碗組合，不管是哪一款都有史努比的身影，拿來當成下午茶的餐具可愛加倍；F賞是共6款圖案的「史努比海報」，採用的都是超級療癒的手繪插畫風格，貼在臥室、客廳、冰箱上，就能讓史努比無時無刻陪著你，度過精彩的每一天。
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G賞是一共6種圖案的手繪橡膠吊飾，每一款都是史努比搭配一個主角群人物的組合，像是「史努比+查理布朗」、「史努比+莎莉」、「史努比+糊塗塌客」等。在一番賞當中，最令人期待的「最後賞」當然不會讓史努比的粉絲們失望，是由超級可愛的「史努比狗屋抱枕」來擔任驚喜壓軸，可說是可遇不可求的夢幻獎品，年底剛好到日本旅行的話，不妨到遊戲中心尋找史努比一番賞的蹤跡，將這些實用又可愛的獎品帶回家吧。
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PEANUTS ～Happy and Relaxing～一番賞
販售日期：2023年12月25日起（一番賞官網先行販售）、2024年1月10日起（日本書店、日本部分遊戲中心、日本部分藥妝店、日本一番賞官方門市）
參考售價：1抽800日圓（含税）