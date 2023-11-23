寶可夢粉絲用力抽起來！很多人到日本旅行時，走過路過超商或遊戲中心時，看到期間限定的一番賞總是想試試自己的手氣，特別是超萌的「精靈寶可夢」只要推出新品，都會讓抓寶大師忍不住一抽再抽手，就是想得到心目中的獎賞。日本知名玩具大廠「萬代南夢宮」將於11月24日起推出全新系列的「寶可夢一番賞」，並以療癒的日光浴野餐為主題，從超萌的皮卡丘與伊布娃娃、皮卡丘露營燈座、寶可夢朱紫的御三家提袋及抱枕、各種角色的杯盤與方巾等，不管是實用的、可愛的，全部都讓寶可夢粉絲抽到不想回台灣。



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▲圖片來源／IG@ichibankuji



日本玩具大廠「萬代南夢宮」經常推出各種動漫角色的一番賞，特別是擁有眾多粉絲的寶可夢，更是每隔不久就會換個主題登場，繼8月底的「寶可夢Fantacy Closet」之後，萬代南夢宮再度於2023年11月24日起在日本全國推出全新的「2023 Pokémon Collection～HIDAMARI LIFE～一番賞」，皮卡丘與其他寶可夢夥伴們，都將沐浴在陽光底下，一起快樂地露營野餐。

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最令人期待的A賞是萌到爆表的27公分「皮卡丘懶洋洋玩偶」，仰天躺在吊床的可愛模樣，加上蓋在肚子上的小尾巴，讓人只想立刻抱緊處理；B賞則是質感爆表的「皮卡丘露營燈座」，可以看到準備要使出十萬伏特絕招的皮卡丘公仔就在燈座裡頭，打開燈之後就像是有一股聚光燈打在皮卡丘身上，顯得氣勢十足！不管是外出露營或是放在房間裡當小夜燈使用，都能讓寶可夢粉絲在睡前擁有好心情。

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C賞則是「寶可夢朱紫御三家提袋」，提袋主色為溫柔沉穩的米白色，上面印了朱紫御三家的「新葉喵、呆火鱷、潤水鴨」，而且容量相當大，絕對是外出必備的實用好夥伴；D賞則是「寶可夢朱紫御三家抱枕」，同樣以療癒的米白色為主色，能夠在寒冷的冬天裡給抓寶大師們溫暖的依偎。

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而E賞與F賞分別是莫蘭迪色系的「寶可夢餐盤」與「寶可夢餐具」，兩種賞都分別有莫蘭迪粉與莫蘭迪藍2種顏色，尺寸迷你的E賞「寶可夢餐盤」因為有分隔設計，所以很適合成配菜或果醬、奶油等醬料；F賞的「寶可夢餐具」則是一口氣包含了小餐碗、湯匙與叉子，一整組下來讓人覺得CP值還比E賞高呢。

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G賞則是「餐墊＋食物保存袋2入組」，上面印了眾多寶可夢的身影，很適合在戶外野餐時使用，食物保存也可以保存沒吃完的零食或小點心；H賞則是造型手帕，6款圖案的主要角色分別是「卡比獸」、「耿鬼」、「寶可夢朱紫御三家」、「皮卡丘＋向日花怪」、「地鼠」、「伊布＋變化型態」，抽到的話可以自由選擇自己喜歡的品項，讓你收服心目中的寶可夢。

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2023 Pokémon Collection～HIDAMARI LIFE～一番賞

最令人期待的「最後賞」這次也沒讓抓寶大師們失望，是由27公分高的「耿鬼玩偶」來擔任驚喜壓軸，可說是可遇不可求的夢幻獎品，最近剛好到日本旅行的話，不妨到各大場所尋找寶可夢一番賞的蹤跡，將這些實用又可愛的獎品帶回家吧。

販售日期：2023年11月24日起

販售地點：日本全國書店、TSUTAYA、Animate、部份遊戲中心、部份藥妝店、Pokémon Center、一番賞官方商店等

價格：一抽700日圓



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