情人節巧克力冷知識通通有解！每年只要到了2月14日西洋情人節，不只是情侶的熱門告白日子，也是世界各國巧克力品牌一年一度的重要大戰，或許長年以來你已經習慣將情人節與巧克力劃上等號、那甜蜜又浪漫的口感也令人難以拒絕，但為什麼情人節都一定要送巧克力？亞洲最早開始掀起這股風潮的日本，又是因為什麼契機才成功促成這樣的商機？本文將帶大家科普關於情人節和巧克力最早的相關淵源，以及日本5種不同意義的情人節巧克力，讓你和另一半在這特別的節日裡，不只大口吃巧克力、還要過得更甜蜜。



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▲圖片來源／photoAC



西洋情人節來自古羅馬的悲傷故事

會有西洋情人節的誕生，最早可以追溯到古羅馬年代，目前較有名的說法是西元3世紀的羅馬帝國，皇帝克勞迪二世為了擴充兵力，下令全國的單身男子不許結婚、必須上戰場，但天主教神父「瓦倫泰」違背皇帝的命令，私下替許多人証婚，結果被逮捕後於西元269年2月14日被絞死，為了紀念他無私勇敢的精神，2月14日便成了後來的「情人節」。後來在這個日子裡，騎士們想要表達自己的心意，一般做法都是向心儀女子獻上玫瑰花，接著在民間又演變為贈送禮物與卡片的方式；有趣的是，某次有間巧克力公司為了搭上這股熱潮，發揮創意將巧克力放入心型的盒子當中作為送禮的行銷宣傳，對當時的人們來說相當新奇又搶手，之後每到情人節就有許多品牌開始仿效，漸漸地，情人節與巧克力逐漸密不可分。

▲圖片來源／photoAC



情人節送巧克力＝中秋節要烤肉

到了亞洲之後，最早在情人節掀起巧克力商機的國家就是日本，與台灣的中秋節習慣烤肉一樣，最初也是因為商家行銷手法，才會引起這股浪漫的文化，而最早可以追尋到1936年時，日本知名的伴手禮品牌「Morozoff」以情人節送巧克力為主題製作了廣告，後來就連森永製菓、伊勢丹百貨等知名企業都紛紛效法，從70年代開始各個巧克力業者更是鼓勵女孩們在2月14日送巧克力給心儀的男孩、到了3月14日則換成男孩買巧克力給心愛的女孩，兩波商機不僅讓商家賺好賺滿、也成功促成許多良緣。

▲圖片來源／photoAC



日本情人節送巧克力大有學問

相信不少人經常在日劇或動漫都曾看到，日本情人節的巧克力還分2種意義，分別是「本命」與「義理」巧克力，「本命巧克力」就是送給自己真心喜歡的對象，而「義理巧克力」則是基於維持良好的互動關係所送出的巧克力，像是送給好朋友、同事、非另一半的家人，都可以算是義理巧克力。

▲圖片來源／photoAC



日本2024推薦必買7款巧克力甜點

2024「GODIVA X 三麗鷗」禮盒

日本GODIVA今年又再次宣布和三麗鷗合作，推出「GODIVA x HELLO KITTY」以及「GODIVA x 美樂蒂」、「GODIVA x 大耳狗喜拿」的玩偶巧克力禮盒，這次更是因應在2023三麗鷗肖像大賞拿下第3名的酷洛米，全新推出一款「GODIVA x 酷洛米」禮盒，從2024年1月11日起在日本三麗鷗的門市、百貨公司專櫃都能購買，讓三麗鷗粉絲們吃甜甜又能收藏可愛的玩偶。

▲圖片來源／株式会社サンリオ



聯名商品除了有不同口味的GODIVA巧克力以外，根據不同價位，還會附上一隻超可愛的HELLO KITTY、美樂蒂、大耳狗、酷洛米娃娃或吊飾。HELLO KITTY和美樂蒂對應的是牛奶巧克力，大耳狗禮盒則是稍有甜度的白巧杏仁巧克力，初次登場的酷洛米則是搭配符合形象的黑巧克力，無論哪一款都是GODIVA的長銷人氣口味。



日本GODIVA X 三麗鷗情人節禮盒

販售日期：2024年1月11日開始

販售地點：日本全國三麗鷗直營店、各大百貨公司三麗鷗專櫃、三麗鷗官網、樂天商店等皆可購得

▲圖片來源／株式会社サンリオ

2024「日本GODIVA X 迪士尼專賣店」聯名

日本GODIVA在2022年、2023年與迪士尼推出的情人節聯名商品，都掀起一股搶買旋風，讓不少人就算有錢也苦無機會入手。在2024年的聯名商品當中，首推必買的就是華麗爆表、內含多顆GODIVA巧克力與甜點的「迪士尼3層大理石禮盒」！如同珠寶盒般的3層禮盒當中，每一層都放滿不同款式及口味的巧克力及甜點，由上開始算起的第1層放有6種藝術造型的GODIVA巧克力，第2層與第3層則是米奇圖案的片狀巧克力，還有牛奶及巧克力口味的貓舌餅乾，禮盒上方還印了米奇穿上西裝優雅的模樣，讓盒子控都準備好上市當天手刀收藏了。

▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社



而小熊維尼最期待的全新商品，不只有溫暖巧克力色的「小熊維尼可可玩偶」與「小熊維尼可可玩偶鑰匙圈」，還有用奶茶色收納包作為包裝的「小熊維尼6片巧克力組」，吃完巧克力之後還可以把收納包拿來裝化妝品等小物，同款還有米奇設計，直接買來整組送給女友，立刻就讓女友心情好上一整天。



日本GODIVA X 迪士尼專賣店 2024年情人節聯名商品

販售日期：2024年1月9日

販售通路：日本全國Disney Store門市、東京迪士尼旗艦店、東京迪士尼樂園周邊專賣店、Disney Store官網

▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社



2024年「misdo meets GODIVA」

過完元旦，日本Mister Donut按照慣例都會與GODIVA共同開發出誘人的「misdo meets GODIVA」系列，今年也不例外率先推出4款期間限定的巧克力甜甜圈商品，今年第一波率先領軍登場的就是超濃厚又誘人的「巧克力甘納許甜甜圈」，先是將微苦的甘納許與甘納許鮮奶油夾入甜甜圈當中，並在外表淋滿了厚實的巧克力醬，讓重度巧克力控一口接一口停不下來。還有一款「堅果巧克力甜甜圈」是將杏仁口味的鮮奶油拌入白巧克力當中，淋在巧克力甜甜圈上形成厚厚的一層堅果白巧克力醬，最後在最上方撒上堅果顆粒與糖粉，讓喜愛濃郁堅果香味的人大飽口福。

▲圖片來源／ダスキン



而邪惡度爆表的「焦糖巧克力甜甜圈」則是把甜度相當高的牛奶巧克力作為表層淋醬，接著加上一層鹽味焦糖奶油，並灑上微苦的可可粉中和甜味，絕對讓螞蟻人吃了會上癮；最後一款則是造型與其他3款都不同的「巧克力國王派」，外皮使用了高級巧克力酥皮，內餡則是填入了以杏仁鮮奶油、卡士達醬與巧克力醬攪拌所製成的美味餡料，不僅外觀可愛、口感又酥脆，同樣是巧克力控不可錯過的夢幻逸品。



日本2024年「misdo meets GODIVA」

販賣日期：2024年1月11日～2月上旬

販售店鋪：日本全國Mister Donut門市

▲圖片來源／ダスキン



2024 GATEAU FESTA HARADA X Hello Kitty

台灣人也很熟悉的「GATEAU FESTA HARADA」是不少甜點控都吃過的經典脆餅品牌，招牌的法國麵包脆餅口感酥脆、讓人一口接一口停不下來，最近更與可愛教主Hello Kitty攜手聯名，推出推出限定包裝的牛奶巧克力法式脆餅，共有「Hello Kitty 6入白底鐵盒」與「Hello Kitty 10入紅底鐵盒」兩種尺寸禮盒，鐵蓋上都同時印上了又大又萌的Hello Kitty臉部圖案，內容物則是金色與紅色兩種包裝各半，包裝上印滿了 Kitty眨眼、眼冒愛心和雙眼閃亮的表情，準備搶攻老公和男友們的荷包。



2024 GATEAU FESTA HARADA Hello Kitty情人節限定聯名

販賣日期：2024年1月11日～2月14日

販售地點：日本全國32間GATEAU FESTA HARADA直營店鋪、日本全國19間三麗鷗周邊商店、三麗鷗彩虹樂園

▲圖片來源／株式会社 大丸松坂屋百貨店



2024「GODIVA x動物森友會」情人節巧克力

日本GODIVA自2023年首次推出「GODIVA X 動物森友會」聯名巧克力就獲得了超強買氣，今年情人節前夕又再度與可愛的動森角色合作，喜愛動森的玩家們這次可別再錯過收藏可愛甜點的好機會了。最特別的是，今年還特別打造了一款「6入巧克力+巧克力沖泡包+馬克杯」的超豪華禮盒組，除了基本款的6入巧克力以外，還另外附上動物森友會包裝的沖泡巧克力以及一個動物森友會的造型馬克杯，共有粉藍、粉紅、粉綠3色可選擇



2024「GODIVA x動物森友會」情人節巧克力

販售時間：2024年1月5日～2月15日

販售地點：日本全國GODIVA門市、GODIVA café、GODIVA官網等

▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社



日本YOKU MOKU濃厚巧克力雪茄蛋捲

日本當地每年一到情人節前夕就會限時推出的「濃厚巧克力雪茄蛋捲」，今年已宣布開賣日期為1月15日至2月29日，其美味的秘訣在於將超級濃郁的比利時巧克力醬，滿滿淋在原味蛋捲的外層，而且製作蛋捲的奶油特別使用了無鹽奶油，藉此將巧克力的風味發揮得更淋漓盡致，不管配茶或是咖啡，一口一口都讓人幸福到快升天。



日本YOKU MOKU濃厚巧克力雪茄蛋捲

販售日期：2024年1月15日〜2月29日

販售地點：日本YOKU MOKU青山本店、日本全國YOKU MOKU百貨公司與機場專櫃、日本YOKU MOKU官網

▲圖片來源／株式会社ヨックモック



ねこねこ食パン X KitKat小熊巧克力

2022年情人節登場的「KitKat心型小熊巧克力」，當時一推出就受到超多日本人歡迎，因此這幾年都以情人節限定回歸的形式與巧克力控相見歡，而「NEKO NEKO SHOKUPAN」在今年也搶搭這股風潮，不只推出濃郁甜蜜的「KitKat巧克力貓咪吐司」，更有超級限量版的「KitKat巧克力熊熊吐司」，一次網羅巧克力控、貓奴、熊熊迷的心。

▲圖片來源／株式会社オールハーツ・カンパニー



除了超萌的動物造型吐司，這次「NEKO NEKO SHOKUPAN」還特別推出一款超巨型的「KitKat巧克力甜甜圈」，在酥脆的丹麥麵包當中加入大量香濃的生巧克力醬，最後在外表淋上些許粉紅色的巧克力醬與巧克力片，讓巧克力控每一口都能吃得超滿足。



日本 ねこねこ食パン X KitKat小熊巧克力

販售日期：2024年1月24日～2月14日

販售地點：日本全國ねこねこ食パン門市、ねこねこ食パン官網

▲圖片來源／株式会社オールハーツ・カンパニー