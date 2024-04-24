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Kitty鐵粉敗下去！老協珍「Hello Kitty燕窩玻璃瓶」可愛到翻天，限量888組「Kitty燕窩禮盒」要用搶的。

2024-04-24 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：老協珍 人氣：545
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

邁入50週年的Hello Kitty真的沒有要放過粉絲的荷包！這次再度和老協珍聯名，推出極限量「Hello Kitty鮮燉燕窩禮盒」，在一年一度最重要的母親節時刻，用超Ｑ萌限量Hello Kitty玻璃瓶裝極品燕窩，為大家準備好幫親愛的老媽補元氣、養顏美容。
老協珍Hello Kitty鮮燉燕窩禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

老協珍為了回饋長期支持的粉絲，在今年母親節重磅推出夢幻聯名禮盒，以溫潤滋補、養顏美容有感的「老協珍鮮燉燕窩」為主角，搭配Hello Kitty 50週年話題，從禮盒外觀到燕窩玻璃瓶都印上最萌教主可愛圖騰，尤其是Hello Kitty大頭造型玻璃瓶，滿足粉絲的收藏慾望。
老協珍Hello Kitty鮮燉燕窩禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

銷售突破百萬瓶老協珍鮮燉燕窩，是嚴選印尼頂級官燕盞，經過人工挑毛細選後，再用低溫鮮燉工法燉製，溫潤滑順的口感並富有滿滿營養，這次和Hello Kitty聯名，限量888組、售價5,980元，數量有限動作要快。同時，也和世界頂級香氛沐浴品牌SABON強勢跨界，凡消費滿額就送SABON最受歡迎的香氛沐浴油或身體磨砂膏，由裡到外一起寵愛媽咪。

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老協珍Hello Kitty鮮燉燕窩禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
老協珍母親節送SABON / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。


老協珍Hello Kitty鮮燉燕窩禮盒(380g)
售價：5,980元，限量888組。
販售通路：老協珍官網/門市
網址：https://walkr.tw/4LwYQ8nM

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