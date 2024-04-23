熊大來搶錢了！以呆萌熊大為首的LINE FRIENDS，這次為了替莎莉慶生，特意在Global Mall新北中和打造「LINE FRIENDS繽紛派對快閃店」，全新風格設計的大型打卡牆和巨型公仔賣萌之外，更同步推出多款獨家首賣新品，同時滿足粉絲拍照、收藏的慾望。
規劃3大打卡點和超過千款週邊商品的LINE FRIENDS快閃店，入口處油「SALLY MAKES EVERYTHING YELLOW」大型打卡牆和超過1.5米高的莎莉迎接大家到來，一旁有熊大、兔兔在花園吃下午茶造景的「LINE FRIENDS FLORA TEA TIME」；最裡面還藏有「BT21 ON THE CLOUD」，可看見宇宙明星在雲朵冰淇淋上嬉戲的可愛模樣。快閃期間只要於現場打卡，即可免費兌換「BROWN & FRIENDS 3D立體口罩」。
現場超過千款周邊小物更是讓粉絲腦波弱，其中被搶翻的「香港在地美食系列」，為全台首賣新公仔，有喝著熱奶茶的熊大、愛吃蛋撻的莎莉、拿著魚蛋的兔兔等造型，萌度爆表。初登場的還有LINE FRIENDS meets URDU招福BROWN系列「狸貓熊大黑金版」，化身為狸貓的熊大帶著磁吸式眼罩，拿下眼罩可以看見閉眼睡覺的熊大，瞬間被萌翻。
另有，LINE FRIENDS各種系列收納包、面紙套、地毯、造型爆米花桶和莎莉限定抱枕等，從居家日常到外出旅遊通通全包辦，讓粉絲生活都被LINE FRIENDS佔領。現場還有BT21聯名款周邊包袋，可愛又不失時尚風格是阿米們必買款。
Global Mall針對母親節，將全台八店打造成LINE FRIENDS「甜蜜獻愛」主題佈景，並加碼推出LINE FRIENDS集章活動，至館內LINE FRIENDS打卡點蒐集限定印章任兩款，並出示APP會員登入畫面即可免費兌換「LINE FRIENDS明星留言板」，再加碼抽新品「熊大站姿公仔奇異果限定色」。會員滿額禮則是消費滿2000元送造型保冷袋；若是新會員，憑當日單筆消費滿500元之發票，可兌換「LINE FRIENDS 人氣明星限量馨意傳遞便條組」。
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LINE FRIENDS繽紛派對快閃店
快閃時間：即日起至5月20日
快閃地點：新北市中和區中山路三段122號，環球購物中心 新北中和
LINE FRIENDS繽紛派對快閃店 好禮免費送
現場打卡拍照並標註指定名稱，即可兌換「BROWN & FRIENDS 3D立體口罩」乙包。
LINE FRIENDS期間限定集章活動
活動時間：即日起至5月20日
活動內容：
1、會員可至服務台索取集章券。
2、至館內LINE FRIENDS打卡點蒐集限定印章任兩款。
3、至服務台出示集章券和APP會員登入畫面，即可兌換「LINE FRIENDS明星留言板」。每位會員期間限兌換乙次。
4、加碼抽「LINE FRIENDS meets URDU熊大站姿公仔奇異果限定色」(價值2,250元，共抽出10名)。
環球購物中心會員滿額禮
1、滿額禮：5月2日至5月5日會員當日累計消費滿2,000元，可兌換「LINE FRIENDS馨意長存保冷袋」。
2、新會員：即日起至5月12日期間加入，憑當日單筆消費滿500元之發票，可兌換「LINE FRIENDS 人氣明星限量馨意傳遞便條組」。