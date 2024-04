熊大來搶錢了!以呆萌熊大為首的LINE FRIENDS,這次為了替莎莉慶生,特意在Global Mall新北中和打造「LINE FRIENDS繽紛派對快閃店」,全新風格設計的大型打卡牆和巨型公仔賣萌之外,更同步推出多款獨家首賣新品,同時滿足粉絲拍照、收藏的慾望。







規劃3大打卡點和超過千款週邊商品的LINE FRIENDS快閃店,入口處油「SALLY MAKES EVERYTHING YELLOW」大型打卡牆和超過1.5米高的莎莉迎接大家到來,一旁有熊大、兔兔在花園吃下午茶造景的「LINE FRIENDS FLORA TEA TIME」;最裡面還藏有「BT21 ON THE CLOUD」,可看見宇宙明星在雲朵冰淇淋上嬉戲的可愛模樣。快閃期間只要於現場打卡,即可免費兌換「BROWN & FRIENDS 3D立體口罩」。







現場超過千款周邊小物更是讓粉絲腦波弱,其中被搶翻的「香港在地美食系列」,為全台首賣新公仔,有喝著熱奶茶的熊大、愛吃蛋撻的莎莉、拿著魚蛋的兔兔等造型,萌度爆表。初登場的還有LINE FRIENDS meets URDU招福BROWN系列「狸貓熊大黑金版」,化身為狸貓的熊大帶著磁吸式眼罩,拿下眼罩可以看見閉眼睡覺的熊大,瞬間被萌翻。





LINE FRIENDS繽紛派對快閃店

另有,LINE FRIENDS各種系列收納包、面紙套、地毯、造型爆米花桶和莎莉限定抱枕等,從居家日常到外出旅遊通通全包辦,讓粉絲生活都被LINE FRIENDS佔領。現場還有BT21聯名款周邊包袋,可愛又不失時尚風格是阿米們必買款。Global Mall針對母親節,將全台八店打造成LINE FRIENDS「甜蜜獻愛」主題佈景,並加碼推出LINE FRIENDS集章活動,至館內LINE FRIENDS打卡點蒐集限定印章任兩款,並出示APP會員登入畫面即可免費兌換「LINE FRIENDS明星留言板」,再加碼抽新品「熊大站姿公仔奇異果限定色」。會員滿額禮則是消費滿2000元送造型保冷袋;若是新會員,憑當日單筆消費滿500元之發票,可兌換「LINE FRIENDS 人氣明星限量馨意傳遞便條組」。推薦閱讀: 14米高擁抱貓咪免費拍!日本超萌「極度日常展」台灣就能拍,貓咪木雕扭蛋、貓咪燒超萌。

快閃時間:即日起至5月20日

快閃地點:新北市中和區中山路三段122號,環球購物中心 新北中和



LINE FRIENDS繽紛派對快閃店 好禮免費送

現場打卡拍照並標註指定名稱,即可兌換「BROWN & FRIENDS 3D立體口罩」乙包。



LINE FRIENDS期間限定集章活動

活動時間:即日起至5月20日

活動內容:

1、會員可至服務台索取集章券。

2、至館內LINE FRIENDS打卡點蒐集限定印章任兩款。

3、至服務台出示集章券和APP會員登入畫面,即可兌換「LINE FRIENDS明星留言板」。每位會員期間限兌換乙次。

4、加碼抽「LINE FRIENDS meets URDU熊大站姿公仔奇異果限定色」(價值2,250元,共抽出10名)。



環球購物中心會員滿額禮

1、滿額禮:5月2日至5月5日會員當日累計消費滿2,000元,可兌換「LINE FRIENDS馨意長存保冷袋」。

2、新會員:即日起至5月12日期間加入,憑當日單筆消費滿500元之發票,可兌換「LINE FRIENDS 人氣明星限量馨意傳遞便條組」。