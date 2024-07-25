迎戰巴黎奧運，少不了炸雞和啤酒！隨著今年夏季全球關注的巴黎奧運即將開幕，繼光香香雞以及Tplus為了提供民眾更佳的觀賽體驗，特別與台灣最知名的啤酒品牌─台灣啤酒合作，推出了「Taiwan NO.ONE！銷魂金牌組合餐」。從7/25~8/31巴黎奧運期間，在家中有炸雞、啤酒相伴，輕鬆享受精彩的比賽時光。





為了讓顧客更加投入比賽的氛圍，繼光香香雞與Tplus在特定門市推出優惠活動，只要在店內消費滿200元，就可以額外以25元加價購台啤金牌ONE啤酒一罐，最多可加購三罐。加購的顧客還可以獲得一組吹氣加油棒，讓顧客在觀看比賽時能更有參與感。數量有限，僅有1,000組，發完即止。此外，憑著活動期間的消費發票，消費者還可以在全台的「台酒便利商店」兌換一罐「金牌Free無酒精飲料」。





繼光香香雞一向以創新的台式炸物聞名，每次推陳出新的產品都能引起消費者的熱烈反響。近期推出多種口味玩味雞排系列及雞肋排，滿足不同顧客的味蕾。無論是聚會應援或是家中觀看體育賽事，搭配一罐清涼的啤酒，繼光香香雞的美食組合都能讓這些時刻變得更加精彩。



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繼光香香雞 Taiwan NO.ONE！金牌組合餐

活動時間：7/25(四)~08/31(六)

活動內容：於繼光香香雞及Tplus門市，單筆消費實質支付滿200元，即可以25元加購台啤金牌ONE啤酒 一罐(原價35元)

活動贈品：

1、隨餐附贈吹氣加油棒1組，單筆消費限贈1組。(數量1,000組，送完為止)

2、憑活動期間繼光香香雞消費之實體或電子發票，可至全台台酒便利商店兌換”金牌free無酒精飲料”乙罐。(數量1,000罐，送完為止)



注意事項：

1、單筆消費最多加購3罐金牌ONE啤酒。

2、活動不得與會員及其他優惠合併使用。

3、優惠僅限現場門市，恕不適用外送服務和第三方平台。

4、商品供應以門市實際狀況為主。