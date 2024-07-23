台北威士忌酒吧餐廳小後苑繼信義店與大直店之後，近日於 SOGO 大巨蛋一樓推出全新概念品牌「Lit Lit」，並於5月31日正式開幕，成為大巨蛋新地標之一。Lit Lit 主打全天候早午餐與季節性輕酒精與無酒精特調，營業時間從早上持續到凌晨兩點，突破台灣既有的飲食習慣。這家以 Brunch Bar 型態運營的餐廳，強調輕飲食也能擁有豐富且突破的風味。





後院系列一直以來都是威士忌愛好者的首選，此次推出的全新子品牌 Lit Lit 作為日間部的續章，提供輕盈的感官體驗，為繁忙的日常生活注入一絲鬆弛感。Lit Lit 不僅是享受輕盈早午餐的理想場所，也是都市人解放自我的空間。餐廳提供輕酒精與無酒精飲品，為城市人帶來新鮮且無負擔的選擇。





Lit Lit 的室內空間以溫柔的白色和摩洛哥磚紅為主色調，營造出繁忙生活中的一處輕盈感十足的休憩之所。白日裡，流暢的弧形結構與明亮的採光讓整個空間顯得溫暖且充滿活力。夜晚時，暗影的流動與觥籌交錯則增添了一股精緻與俐落的感覺。這樣的設計使得 Lit Lit 成為一個無論是白天還是夜晚都值得一探的場所。



工一設計為 Lit Lit 打造了一個以大地色系為主題的有機空間，白色的弧形結構與特殊洞狀設計，宛如種籽般被大地母親溫柔包覆。每一個初芽都有其可塑性，沿著空間長成懸浮狀態，營造出一個獨特的劇場氛圍，與一般的商業空間截然不同，令人眼前一亮。





Lit Lit 不僅延續了小後苑酒吧系列的經典台菜，更將這些美食融入其獨特的空間設計中。最受歡迎的炒泡麵以炒麵麵包的形式再次推出，此外，台灣人熟悉的清粥小菜、南洋風味咖喱飯以及越式春捲也即將在 Lit Lit 菜單上亮相。這些美食在 Lit Lit 的演繹下，不再侷限於美式或澳式早午餐的定義，而是展現了一種無國界的 Brunch Bar 型態。





Lit Lit 的調酒系列結合了早午餐的意象，並提供輕酒精與無酒精飲品。首季調酒主題「飲品早餐化」與「玩味發酵」，翻玩了台灣人習慣的早餐風味，讓顧客在飲用時彷彿按圖索驥，尋找記憶中的風味。發酵飲品透過康普茶菌、乳酸菌與南美洲傳統發酵手法，發展出更多層次且複雜度的風味，為品飲過程增添了許多驚喜。





Lit Lit 目前供應的義式咖啡由 Fika Fika Cafe 調製，使用來自四種不同產地所調配的經典西雅圖配方豆，為 Lit Lit 帶來滿室生香。這樣的咖啡不僅是早晨的最佳伴侶，也為整個餐廳增添了濃厚的咖啡香氣，讓顧客在享用美食的同時，也能品嚐到一杯品質上乘的咖啡。推薦閱讀： 這一杯吉比鮮請！吉比鮮釀餐廳推出免費喝「啤酒、夏日香迪」為台灣選手加油助威，再加碼「挺賽事外帶」優惠組合。

LIT LIT BY BACKYARD JR(大巨蛋店)

營業時間：10:00-凌晨02:00

餐廳地址：台北市信義區忠孝東路四段515號

Instagram：https://www.instagram.com/litlit.backyard/