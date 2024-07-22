巴黎奧運將於7/26熱鬧登場，吉比鮮釀餐廳為了讓球迷們可以盡情的邊吃、邊喝、邊支持自己喜歡的賽事，特別推出多組活動，其中只要在餐廳向服務人員說出指定口號，就能獲得免費的價值210元的「夏日香迪」一杯。同時，只要在營業時間內直播賽事時，若台灣選手奪得獎牌，餐廳更會招待每位顧客一杯啤酒。四年一度的巴黎奧運、誰能不愛。



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吉比鮮釀餐廳表示，已在台灣經營超過16年，以其獨特的美式風格深受顧客喜愛。此次活動自7/26至8/11舉行，名為「挺賽事一起嗨」。顧客只要在這段期間內到店用餐，並向服務人員說出「為台灣選手加油」的應援口號，點任意啤酒即可免費享有「夏日香迪」一杯。



這款調酒源自於歐洲，是將啤酒與薑汁汽水或薑汁啤酒混合而成，至今仍在歐洲廣受歡迎。而吉比鮮釀餐廳特製的「夏日香迪」，則是以新鮮檸檬、雪碧和小麥酵母愛爾啤酒調製，酒體輕盈，果香十足。除了點啤酒送調酒外，餐廳在營業時段內直播奧運賽事，只要台灣選手奪得獎牌，餐廳還會加碼招待每位顧客一杯375ml的鮮釀啤酒，讓大家一起舉杯慶祝。



除了在餐廳內享受比賽，吉比鮮釀餐廳還推出了適合在家觀看的「挺賽事外帶組」優惠。這款組合優惠價999元，原價1119元，內含六瓶「多特蒙黃金拉格」瓶裝啤酒和一份「胡利胡利香辣雞翅」。多特蒙黃金拉格這款啤酒源自1870年的德國多特地區，風味清新淡雅，滑順的口感和淡淡的啤酒花香氣讓人一試成主顧。





胡利胡利香辣雞翅則是吉比鮮釀餐廳的經典料理之一，夏季限定版本更是以紅糖和韓式辣椒醃漬，烘烤後再酥炸至金黃色，外皮酥脆，內裡多汁，搭配特製的胡利雞翅醬，酸甜微辣，口感豐富。無論是在餐廳內與朋友共享熱血賽事，還是在家中舒適地看轉播，吉比鮮釀餐廳都為顧客提供了最完美的啤酒與美食搭配方案。





吉比鮮釀餐廳啤酒免費喝

活動期間：2024年7月26日至8月11日

店內優惠活動：

向服務人員說出指定口號「為台灣選手加油」，點任意啤酒即可免費獲得「夏日香迪」一杯，價值210元

若在餐廳營業時間內直播賽事時台灣選手奪得獎牌，餐廳會招待每位顧客一杯375ml鮮釀啤酒



吉比鮮釀餐廳外帶優惠組合

「挺賽事外帶組」優惠價999元（原價1119元），包含六瓶「多特蒙黃金拉格」瓶裝啤酒、一份「胡利胡利香辣雞翅」。



