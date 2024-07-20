四年一度的世界體壇頂尖對決即將展開，台灣金色三麥為了巴黎奧運特別推出一系列法式風味的「冠軍應援料理」，呼應本屆地主國法國的飲食文化。即日起至8/11，全台金色三麥門市將限時供應這些特別料理。同時，金色三麥還將隨台灣隊晉級戰況彈性延長營業時間，讓消費者不錯過任何奪牌時刻。並且，只要台灣選手奪得獎牌，金色三麥推出「決讚24小時」活動，台灣隊每奪一面獎牌，24小時內來店消費即可免費獲贈一杯精釀啤酒，讓大家一同舉杯歡慶。







此次推出的「冠軍應援料理」包括多款法式風味美食，帶領消費者享受法國南北各地的經典菜餚。「經典尼斯沙拉」以鮮美的鮪魚、鹹酸橄欖、水煮蛋及新鮮生菜為主，淋上主廚自製的檸檬油醋醬，讓人感受到地中海飲食的輕盈無負擔。「法式淡菜鮮蛤鍋」則是以淡菜和蛤蜊為主料，搭配迷迭香和百里香，香氣四溢，讓人一口接一口停不下來。「地中海馬鈴薯盅」以番茄和霜降豬肉燉煮，配上辛香料、醃漬辣椒和馬自拉起司，烤出香濃鬆軟的馬鈴薯，風味獨特，讓人難以抗拒。同時，而「冠軍應援套餐」內用可加購4杯500ml精釀啤酒，每杯199元，外帶則贈送SUNMAI金色三麥「晃晃白啤500ml」4入。





並且為了讓觀賽體驗更加豐富，金色三麥特別推出兩道觀賽美食。「啤酒醬烤松阪豬」烤肉串和「冠軍大拼盤」應景登場。「冠軍大拼盤」設計了五種色香味俱全的沾醬，包括藍莓白巧克力醬、法式黃芥末、墨魚美乃滋、薄荷醬和番茄醬，搭配法式吐司、烤脆皮豬腳、酥炸洋蔥圈、酥脆鮮蝦球和現炸薯條，讓消費者在觀賽的同時享受美食的多重樂趣。這些美食即日起至8月11日限定供應，



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最後，高張力的競技比賽分分秒秒牽動著台灣觀眾的心，金色三麥傾力打造最佳的觀賽環境，全台門市巨型投影和數百面電視螢幕都已準備就緒，營業時間全時段轉播賽事，讓消費者隨時隨地都能感受比賽的熱血沸騰。為了應援台灣隊，金色三麥在奪牌關鍵時刻將彈性延長營業時間，讓消費者同步感受法國賽場上的精彩瞬間。每當台灣選手奪得獎牌，金色三麥會在頒獎典禮起的24小時內，招待內用消費者每人一杯350ml精釀啤酒，與大家一起舉杯慶祝，向那些突破自我極限的選手致敬。





金色三麥「冠軍應援料理」菜單

套餐內容：經典尼斯沙拉、法式淡菜鮮蛤鍋、冠軍大拼盤、啤酒醬烤松阪豬串、松露野菇燉飯 / 西班牙海鮮燉飯（2擇1）

套餐售價：$3,580+10%"

套餐優惠：內用：加購精釀啤酒500ml，享每杯$199應援價！（可加購4杯）、外帶：贈SUNMAI金色三麥「晃晃白啤500ml」4入。



金色三麥慶祝奪牌啤酒免費喝24H

慶祝台灣選手奪牌站上體壇巔峰，頒獎典禮起24小時內，內用消費每人招待一杯350ml精釀啤酒，金色三麥「決讚24小時」挺台灣，舉杯向突破自我極限的選手致敬