就是要慶祝2024巴黎奧運、就是要與運動員一起努力，台北新板希爾頓酒店「悅．市集」自助餐廳即日起推出「仲夏夜海陸雙拼」強打頂級奢華的「主廚威靈頓牛排」、鮮美澎湃的「松葉蟹美式海鮮桶」主題餐點。吃飽了才有力氣為我國選手加油，同時加碼奧運優惠，7/31前凡兩人同行用餐，憑身分證數字集滿4個「7」即享77折優惠，每人餐價折扣後940元起。





這一次「悅．市集」自助吃到飽餐廳即日起至8/31推出「仲夏夜海陸雙拼」夏季盛宴，爐烤區的「主廚威靈頓牛排」選用紐西蘭菲力、大火煎至上色封住肉汁，由內而外依序是綜合蘑菇醬、帕瑪火腿、奶香酥皮包覆再放入烤箱，切開可見晶瑩肉汁緩緩流下，入口皮酥肉嫩、令人意猶未盡。





此外，海鮮控不可錯過的「松葉蟹美式海鮮桶」，嚴選松葉蟹腳、鮮蝦、花枝與扇貝等海鮮，佐以番茄辣醬搭配檸檬片一起享用，讓鮮美海味與酸辣滋味於口中併發。另一道主廚推薦的「義式羅馬披薩」，採用正統羅馬配方的手工餅皮，擁有外層輕盈酥脆、內部柔軟的細緻口感，以番茄紅醬為基底，與鮮蔬配料搭配輕覆上方的帕馬火腿一起入口，鹹味肉香拉滿層次，猶如一場義式的味蕾饗宴。



除了餐檯原有的熱門品項，還有「迷迭香蒜烤羊肉」、「拿坡里海鮮鮮魚」、「德國豬腳佐酸菜」、「吻仔魚紅麴蛋炒飯」超過60道佳餚輪番上陣，活動期間餐檯菜色升級不加價。





除了悅．市集吃到飽77折優惠之外，三樓「青雅」中餐廳則推出雙重優惠，其中7/15至8/11期間，用餐並完成指定打卡任務，即贈創意混血料理「台法乾坤烤雞」，此道發想自法國傳統料理「麵包雞」，將使用秘製香料醃漬的粵式脆皮烤雞，以法國老麵糰包裹封住香氣後爐烤，端上桌一撕開香氣撲鼻而來，令人吮指回味。同時，只要在巴黎奧運期間，官方公告中華隊贏得金牌，加碼當日全場85折慶祝中華隊勝利。



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新板希爾頓 Market Flavor 悅．市集全日自助吃到飽77折

活動期間：即日起-7/31

活動內容：身分證集滿「7777」：於整個7月份，兩人用餐身份證數字集滿4個「7」，可享餐費77折優惠。

線上訂位：https://reurl.cc/OEdr23

專人服務：02-2958-3770 ext. 7511



新板希爾頓 Qing Ya 青雅中餐廳 送台法乾坤烤雞

活動期間：7/15-8/11

活動內容：期間至店內用餐，並於指定社群平台打卡標記 #我在青雅，為遠在巴黎奧運台灣健兒加油，即贈「台法乾坤烤雞」。

專人服務：02-2958-3000 轉青雅中餐廳



新板希爾頓 Qing Ya 青雅中餐廳 用餐85折

活動期間：7/26-8/11

活動內容：巴黎奧運期間，官方公告中華隊贏得金牌，當日全場用餐85折優惠。

專人服務：02-2958-3000 轉青雅中餐廳