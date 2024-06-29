六月台北美食新開店一次推9間！只要是台北吃貨，就一定發現六月份有超多美食新開店，如雨後春筍般不斷開幕，包括第二波開幕的台北大巨蛋美食餐廳，帶來全新24小時大巨星港點、金色三麥首創酒精交易所之外，就連桃園人氣「孫太太嚴選超市火鍋」吃到飽、全台最美藥局「分子藥局」也首度插旗台北街頭。這次，窩客島特別整理9間六月份台北新開店，聚餐直接看這篇訂位去。







台北首間：若櫻壽司 西門店

西門町美食商圈必吃美食再加1！台北第一間若櫻壽司將於6/28正式開幕，將要用最日本、最道地日本壽司搶攻西門町的必吃美食清單。同時，為了歡慶北台灣首店開幕，若櫻壽司西門店除了搶先公開海外人氣「壽司卷」之外，6/28至7/5期間，推出鮭魚六貫拼盤、極上松拼盤指定商品半價優惠。



若櫻壽司 西門店

地址：108台北市萬華區武昌街二段56號 5樓

營業時間：11:00-22:00 （最後點餐時間21:00）

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/391938







大巨蛋餐酒關推薦：SPORTS NATION酒精交易所

台北下班族微醺喝起來，金色三麥全新「SPORTS NATION」酒精交易所開了！大巨蛋遠東Garden City「潮美食公園GOURMET PARK」第二波開幕，重點話題店「SPORTS NATION」，以全球第一座電子酒精交易所為主打，現場提供無死角的環狀螢幕轉播賽事，還針對賽事狀況不定期祭出限時全場飲品5折優惠，並推出大份量歡樂分享餐、個人外帶餐盒等選擇，無論是一人到場還是多人聚餐，都能在SPORTS NATION找到歡樂。



SPORTS NATION

地址：台北市忠孝東路四段515號（台北大巨蛋潮美食公園 Gourmet Park 1F）

電話：02-2760-0299

營業時間：11:00～00:00（最後點餐時間23:00）

線上訂位：https://reurl.cc/LWLy4x

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/391870





大巨蛋美食火鍋推薦：湊湊火鍋·茶憩

火鍋控一定要收的必吃清單！台北大巨蛋遠東Garden City於五月底熱鬧開幕後，為松菸上班族、球迷和台北人帶來全新美食選擇。而火鍋控期待已久的「湊湊火鍋·茶憩」，終於將在6/25正式開幕，帶來七款特色鍋底、精選頂級肉品海鮮等，更設有35元醬料小菜自助吧台。為歡慶開幕，更祭出三天限定5折優惠，火鍋控必須跟上。



湊湊火鍋·茶憩

地點：台北市信義區忠孝東路四段505號，大巨蛋遠東Garden City

營業時間：11:00-凌晨02:00(開幕初期營業時間，依現場公告為主)

注意事項：歡唱包廂有低消，詳細規範依官方公告為主。

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/391689







大巨蛋美食24小時港點：大巨星港式餐酒館

老台北人最經典回憶「京星港式飲食」，以全新升級版「大巨星港式飲茶餐酒館」亮相，除了延續24小時營業，店內設計大走時尚前衛設計，並力邀世界調酒大賽冠軍坐鎮，以「點星宇宙」為名的酒單搭上各類港點、粵菜，讓人隨時都能微醺一下。



大巨星港式飲茶餐酒館

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號D區1樓1021櫃位

營業時間：24小時

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/391847







富錦街東京自然系酒吧：富錦樹鐵球食堂

為了讓老饕、酒精愛好者有更多的選擇，富錦樹集團推出全新「富錦樹鐵球食堂」。位置座落在充滿日式氛圍、綠覆地極高的富錦街，營造出愜意輕鬆風格，要讓國人感受到最有日本街邊自然酒館氛圍，並且由米其林主廚山田武志YAMADA TAKESHI打造當季無菜單料理、再配上精選自然酒，打造台北最chill的自然酒食堂、讓人有一秒飛日本的感覺。



富錦樹鐵球食堂

地址：台北市松山區富錦街482號

時間：每週二－六 P.M 14:00 - P.M 22:00⁣

訂位：reurl.cc/bDgoDo

每月1號12:00開放次月訂位

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/390971







台北火鍋吃到飽：孫太太嚴選超市火鍋

台北吃到飽控跟上，桃園爆夯「孫太太嚴選超市火鍋」開到台北了！火鍋再加上吃到飽，可以說是神之組合，無論何時都有滿滿人潮排隊搶吃。而在桃園、中壢人氣爆棚的「孫太太嚴選超市火鍋」，在近日首度插旗台北市區，選在圓山站周邊開設台北一號店，為台北人帶來最低699元火鍋吃到飽，超過100款食材任君挑選、無限量吃。



孫太太嚴選超市火鍋 台北民族店

地址：台北市大同區民族西路88號

電話：02-25996060

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/391857​​​​​​​







當代亞洲蔬食餐酒館：​​​​​​​雲川水月Clavius

誰說「茹素」不能很時尚、誰說蔬食不能有更多不一樣的選擇！全新當代亞洲蔬食餐酒館「雲川水月Clavius」將於6/24正式開幕，打造獨一無二的當代亞洲蔬食餐酒料理，雲川水月要讓蔬食跳脫原有框架，巧妙融合法國、義大利、日本等不同菜系的精髓及擺盤美學，創造出一道道讓人驚豔的當代蔬食料理。



雲川水月Clavius 當代亞洲蔬食餐酒館

地址：台北市松山區富錦街120號

電話：週二至週四12:00-20:00；週五至週日12:00-00:00(每周一公休)

營業時間：02-2514-0356

訂位網址：https://lihi1.com/hOy0i​​​​​​​

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/391506​​​​​​​





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雙連站甜點新開店：眼睛可頌「Creaminal」

位於捷運中山站和雙連站之間，沿著心中山線型公園周邊和赤峰街商圈，隱藏各類型特色小店、咖啡廳，是許多年輕人、文青最愛逛街首選地。這次，在巷弄中有一間以調皮、偷偷吃為主打的可頌潮牌「Creaminal」悄悄開幕，為大家獻上全新概念的「包裹式可頌」，有甜、有鹹、還有冰品，繼韓國扁可頌風潮後再掀新話題，體驗不一樣的可頌魅力。



Creaminal眼睛可頌

地址：台北市大同區承德路二段91巷15號1樓

營業時間：10:00 - 19:00 無店休

電話：02 2550-8579

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/391910​​​​​​​







最美藥局插旗台北：分子藥局台北店

全台最美藥局開到台北信義區了！位於台中的分子藥局顛覆大家對於藥局的想像，以全新風格帶給大家不一樣的體驗，一開幕就成為網美朝聖必拍的打卡點。這次時隔七年首度跨出台中，北上到信義區新光三越A11開設二號店，延續極具未來感的設計，還引入首次推出Future Bar未來吧，一球由添加獨家保健品在其中的「未來冰淇淋」讓人吃冰同時也能保養身體。



分子藥局 台北店

地址：台北市信義區松壽路11號B2 (新光三越A11)

營業時間：11:00-21:30

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/391226​​​​​​​



