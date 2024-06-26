西門町美食商圈必吃美食再加1！台北第一間若櫻壽司將於6/28正式開幕，將要用最日本、最道地日本壽司搶攻西門町的必吃美食清單。同時，為了歡慶北台灣首店開幕，若櫻壽司西門店除了搶先公開海外人氣「壽司卷」之外，6/28至7/5期間，推出鮭魚六貫拼盤、極上松拼盤指定商品半價優惠。





北部首間「若櫻壽司」餐廳以和風裝潢為基調，打造出充滿雅緻與時尚感的用餐空間，消費者在木質元素空間，體驗到正宗日式餐廳的獨特魅力。同時，開放式吧檯設計可從任何角度欣賞壽司職人的精湛技藝，並且店內採用人工桌邊一對一點餐服務，帶給消費者視覺與味覺的雙重享受，體驗最暖心的日式款待。





若櫻壽司的經典人氣「箱壽司」在關西地區盛產流行，將新鮮的魚類、海鮮或其他食材與醋飯一同壓入木盒中製作而成，外形方正層次分明，每一口都能品嚐到豐富的口感和鮮美的風味。同時，這一次西門店的開幕也帶外了美國最受歡迎的海外限定「壽司卷」，要讓台北的壽司控搶先體驗。





而海外限定「壽司卷」首推「加州卷」飛魚卵的爽脆口感加上黃瓜的清爽和蟹肉棒及鮭魚的鮮甜相互融合，搭配上奶油乳酪的濃厚風味，帶來清爽不膩口的口感。此外，「勁辣炙燒卷」使用泰式經典是拉差醬搭配炙燒鮭魚，香辣風味吃起來非常開胃。而「費城卷」酪梨醇厚與細膩口感搭配鮭魚和鮭魚卵，多重口感令人食指大動。





同時若櫻壽司使用的日本秋田縣產小町米，以其優異的透明度、迷人的香氣和光澤感為若櫻壽司增色，口感則略黏且富有彈性，搭配日本北海道產的利尻昆布熬製的高湯，及獨特方法混合赤醋及大吟釀醋，讓米飯顏色較深，層次感豐富並帶有甜味，再加上新鮮食材，製作出絕佳的壽司。







若櫻壽司 西門店 開幕半價優惠

活動期間：6/28起至7/5止

活動內容：活動期間指定商品享半價優惠：鮭魚六貫拼盤（半價：160元）、極上松拼盤（半價：340元）、角high（半價：75元）。每日優惠數量有限，售完為止。



若櫻壽司 西門店 開幕送小菜

活動期間：6/28起至10/31止

活動內容：活動期間出示追蹤若櫻壽司台灣官方IG或FB畫面，即贈毛豆乙盤；每人限領一份。

活動詳情以官方公告為主

若櫻壽司 西門店

開幕時間：2024年6月28日（五）上午11:00

地址：108台北市萬華區武昌街二段56號 5樓 營業時間：11:00-22:00 （最後點餐時間21:00） 交通⽅式：捷運西門站6 號出口，步行 6 分鐘

