大巨蛋美食吃不完！話題地標「台北大巨蛋遠東Garden City」將於6/25迎來第二波美食餐廳開幕，首推主打老台北人最經典回憶「京星港式飲食」，以全新升級版「大巨星港式飲茶餐酒館」亮相，除了延續24小時營業，店內設計大走時尚前衛設計，並力邀世界調酒大賽冠軍坐鎮，以「點星宇宙」為名的酒單搭上各類港點、粵菜，讓人隨時都能微醺一下。







台北首間24小時不停歇的港式餐酒館「大巨星」，是由台北老字號港式飲茶「京星」打造的全新概念品牌，將於6/25正式插旗台北大巨蛋，將傳統港式飲茶文化和餐酒結合，並將香港街頭的霓虹燈融入空間設計中，環橢圓形的吧台、充滿香港街頭氛圍的環形的霓虹燈裝飾，顛覆大家對於港式飲茶的印象，讓人到此一秒到香港的錯覺。







餐點部分除了有經典港式點心之外，也貼心準備「港式九宮格」一個人也能品嚐各種人氣港點。同時，也將招牌烤鴨升級成「十三香櫻桃片皮鴨三吃」，嚴選十三種香料醃製的烤鴨，無論是做成片鴨、鴨鬆還是鴨架湯都有全新體驗，一鴨三吃才1380元超平價。





大巨星港式飲茶餐酒館

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號D區1樓1021櫃位

營業時間：24小時

活力早餐時段：平日早上七點至十點，A+B 168元



大巨星港式飲茶餐酒館 推薦必點

十三香櫻桃片皮鴨三吃 $1380

巨星海陸綜合炸物 $680

港式九宮格 $380

活力早餐 168元



大巨星港式飲茶餐酒館 開幕優惠

1、即日起至七月底推出買千送300優惠。

2、限量版「無限暢飲啤酒卡」一個月asahi啤酒喝到飽，原價1288就能購買，開卡一個月內即可享有日本asahi啤酒無限喝到飽。

